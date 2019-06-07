 Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ

5 червня МОЗ України затвердив новий клінічний протокол лікування і профілактики вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який відповідає новітнім рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомили в прес-службі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна стала першою країною у Східній Європі, яка офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ.

За новим протоколом, кожен ВІЛ-інфікований, незалежно від кількості вірусу в крові, має право на безкоштовне довічне лікування. Як основна схема лікування буде використовуватися комбінований препарат, який виробляє дев'ять компаній.

"Завдяки цьому одна доза препарату стала дешевшою в шість разів, і нині для України коштує 5,4 грн. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі кілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати лише одну таблетку щодня", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ можливе лише двома швидкими тестами різних виробників, що дозволить поставити людину на облік і почати її лікування швидше.

Також протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати групам ризику:

людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку, коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший - ні);

чоловікам, що практикують секс із чоловіками;

людям, що вживають ін’єкційні наркотики;

людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.

У МОЗ нагадали, що глобальна мета боротьби з ВІЛ-інфекцією полягає в тому, щоб до 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них - отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження.