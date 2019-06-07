 Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ

5 червня МОЗ України затвердив новий клінічний протокол лікування і профілактики вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який відповідає новітнім рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомили в прес-службі відомства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україна стала першою країною у Східній Європі, яка офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ.
За новим протоколом, кожен ВІЛ-інфікований, незалежно від кількості вірусу в крові, має право на безкоштовне довічне лікування. Як основна схема лікування буде використовуватися комбінований препарат, який виробляє дев'ять компаній.
"Завдяки цьому одна доза препарату стала дешевшою в шість разів, і нині для України коштує 5,4 грн. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі кілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати лише одну таблетку щодня", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.
Новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ можливе лише двома швидкими тестами різних виробників, що дозволить поставити людину на облік і почати її лікування швидше.
Також протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати групам ризику:
- людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку, коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший - ні);
- чоловікам, що практикують секс із чоловіками;
- людям, що вживають ін’єкційні наркотики;
- людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.
У МОЗ нагадали, що глобальна мета боротьби з ВІЛ-інфекцією полягає в тому, щоб до 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них - отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження.
Вот зачем вы так?
Препараты и субстанции (считай контрафакт) будете закупать у индусов и нигерийцев?
Но чаще (особенно вакцины) индийского происхождения.
Но качество не далеко ушло.
А что касается индийских субстанций - если их будут делать наши, то качество вряд ли будет выше индийского, а цена так точно выше будет. А покупать более качественные в Европе многие не захотят. Хотя ряд наших фирм покупает в Испании, Италии и других странах ЕС, но чаще - Китай и Индия. Если входящий контроль на должном уровне - особо волноваться нечего.
Терапию серьезных хронических заболеваний лучше всего конечно проводить оригинальными препаратами. Тем более если конечная цель- продление жизни.
В крайнем случае европейские дженерики.
Продукция украинских фарм компаний к сожалению оставляет желать лучшего.
Ваша Богатирьова впарювала хворим сурогати, вготовлені кустарним способом на фірмі сином, і ви тоді мовчали.
Попробую пояснить кратко.
Когда проводят рандомизированные клинические исследования (РКИ) в ходе которых выясняется действие препарата на прогноз заболевания используют оригинальный препарат или субстанцию компании производителя.
Дженирики (копии ) производят немного другим путем. То есть получают ту же формулу вещества но другими путями.
Что касается мною упомянутых стран поставщиков препаратов, зачастую их препараты оказываются низкого качества из-за ненадлежащего условия хранения и транспортировки.
А в целом да конечно, лучше что-то чем ничего.
В принципе, и в Нигерии богатый человек может купить у западных фирм фармзавод "под ключ". И пригласит иностранных спецов для отслеживания процесса и обучения персонала. И продукция его будет такой, что наши "Фармаки" и "Дарницы" будут курить в сторонке.
Працювати не пробував?
Чому свинарчуки досі не за гратами? Ви ж обіцяли.
Это мы будем лечить сраных шприцевых наров за счет налогов, что я плачу?. Вы так определитесь.
Почему не лечат полноценно и бесплатно всех онкобольных, ведь до сих пор не известен достоверно механизм возникновения этого страшного заболевания?! Фактически эту серьезную проблему перекладывают на самих больных и их близких! А ведь нет четких правил поведения, которые бы гарантировали отсутствие риска заболеть онкологией, поэтому трудно (и нельзя) обвинять онкобольных, что они сами "заразились" пренебрегая правилами безопасности!
А в случае возможности падения, я в самолет не сяду, а, если сяду, то, нет, не возьму и не воспользуюсь: перед летчиками стыдно будет.
премія дарвіна вам гарантованна.
Да, разумеется, у людей употребляющих наркотики, которые обладают признаком замещения (но таковыми является и табак, и кофе, и чай), такое отравление происходит гораздо быстрее и в более сильных формах (в конце концов, под влиянием мутогенного воздействия европейцы получили генное противодействие ацетальдегиду, а к другим веществам - нет), но в чем причина? И, я полагаю, надо искать и лечить причину.
Но вопрос-то в другом: лечить их (больных), пока причину мы с Вами не нашли, или нет (пусть дохнут)?
А вот о множестве заболеваний - верно: много (очень много) подозрений на сильное химическое отравление (самое смешное: ВИЧ лечат.... химическим отравлением. Это целая индустрия, отнюдь не заинтересованная в её прекращении).
Существование "темной" материи, с этой точки зрения, доказано. И не только математическими расчетами (математика, если Вы не забыли, это не наука, а способ описания реальности), но и научными экспериментами, я выше уже упоминал о таком: в "чистом" вакууме путем создания сильного поля, "растаскивали" частицы и античастицы (которые, при обычных условиях, аннигилировались, без какого-либо возмущения поля). Этот эксперимент натурно доказал существование целого спектра осязаемой реальности, который не поддается счислению в силу отсутствия взаимодействия с материей (аннигиляция есть, но только в возмущенном поле, а так - нет: рядом существуют и нейтральны): т.е. вакуум не пустота, он буквально "кипит" частицами, которые нивелируют друг друга на границе взаимодействия (какого рода это взаимодействие общего мнения нет). Но факт наличия такого рода частиц и взаимодействия уже давно не оспаривается: эксперимент, голубчик, это вам не хрен в рукомойнике.