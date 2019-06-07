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Все про:Мінздоров'я (880) ВІЛ (18) лікування (271)

 Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ

У МОЗ зазначили, що Україна першою з усіх країн Східної Європи офіційно переходить на нові стандарти лікування вірусу імунодефіциту людини.

5 червня МОЗ України затвердив новий клінічний протокол лікування і профілактики вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який відповідає новітнім рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомили в прес-службі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна стала першою країною у Східній Європі, яка офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ.

За новим протоколом, кожен ВІЛ-інфікований, незалежно від кількості вірусу в крові, має право на безкоштовне довічне лікування. Як основна схема лікування буде використовуватися комбінований препарат, який виробляє дев'ять компаній.

"Завдяки цьому одна доза препарату стала дешевшою в шість разів, і нині для України коштує 5,4 грн. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі кілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати лише одну таблетку щодня", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних в Україні збільшилася на понад 5 тис. осіб, - МОЗ

Новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ можливе лише двома швидкими тестами різних виробників, що дозволить поставити людину на облік і почати її лікування швидше.

Також протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати групам ризику:

  • людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку, коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший - ні);
  • чоловікам, що практикують секс із чоловіками;
  • людям, що вживають ін’єкційні наркотики;
  • людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.

У МОЗ нагадали, що глобальна мета боротьби з ВІЛ-інфекцією полягає в тому, щоб до 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них - отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131087
 
   
 Топ коментарі
 
Підлога Маккартні - мама Римма сейчас увидит эту картинку....., и заплачет.. Украина перешла на новый протокол лечения ВИЧ. Все инфицированные получили право на бесплатную пожизненную терапию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2653
Вот зачем вы так?
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Президент наркоман, так что не возражай, а работай интенсивнее.
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О, після приєднання Донбасу на правах автономії ми весь ВВП будемо витрачати виключно на лікування ;павстанцев;, як називає російських бойовиків наше зелене непорозуміння.
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Підлога Маккартні - мама Римма сейчас увидит эту картинку....., и заплачет.. Украина перешла на новый протокол лечения ВИЧ. Все инфицированные получили право на бесплатную пожизненную терапию, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2653
Вот зачем вы так?
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Ну так в россии намного раньше начали, но вопрос даже не в этом.
Препараты и субстанции (считай контрафакт) будете закупать у индусов и нигерийцев?
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Какае субстанции закупают у нигерийцев?
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Многие, из которых потом производят отечественные препараты.
Но чаще (особенно вакцины) индийского происхождения.
Но качество не далеко ушло.
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Какие конкретно можете сказать?
А что касается индийских субстанций - если их будут делать наши, то качество вряд ли будет выше индийского, а цена так точно выше будет. А покупать более качественные в Европе многие не захотят. Хотя ряд наших фирм покупает в Испании, Италии и других странах ЕС, но чаще - Китай и Индия. Если входящий контроль на должном уровне - особо волноваться нечего.
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Гентамицин одно время точно был нигерийским (субстанция).
Терапию серьезных хронических заболеваний лучше всего конечно проводить оригинальными препаратами. Тем более если конечная цель- продление жизни.
В крайнем случае европейские дженерики.
Продукция украинских фарм компаний к сожалению оставляет желать лучшего.
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Те саме можна сказати про будь-які препарати: європейські та американські кращі, а українські, африканські та індійські гірші. Але це не значить, що держава повинна зупинити лікування хворих (дібетиків, ВІЛ-інфікованих, онкохворих і т.д.), якщо немає грошей на більш якісні замінники.

Ваша Богатирьова впарювала хворим сурогати, вготовлені кустарним способом на фірмі сином, і ви тоді мовчали.
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Дело совсем не в этом даже.
Попробую пояснить кратко.
Когда проводят рандомизированные клинические исследования (РКИ) в ходе которых выясняется действие препарата на прогноз заболевания используют оригинальный препарат или субстанцию компании производителя.
Дженирики (копии ) производят немного другим путем. То есть получают ту же формулу вещества но другими путями.
Что касается мною упомянутых стран поставщиков препаратов, зачастую их препараты оказываются низкого качества из-за ненадлежащего условия хранения и транспортировки.
А в целом да конечно, лучше что-то чем ничего.
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При регистрации дженерика необходимо добиться его соответствия на биоэквивалентность и стабильность. А наличие примесей регламентировано фармакопеей. У нас - копия Британской, лучшей в мире. Вопрос только в строгом соблюдении.
В принципе, и в Нигерии богатый человек может купить у западных фирм фармзавод "под ключ". И пригласит иностранных спецов для отслеживания процесса и обучения персонала. И продукция его будет такой, что наши "Фармаки" и "Дарницы" будут курить в сторонке.
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О, після приєднання Донбасу на правах автономії ми весь ВВП будемо витрачати виключно на лікування ;павстанцев;, як називає російських бойовиків наше зелене непорозуміння.
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Что пополнить ВВП, соевые должны не тарахтеть днями на сайтах, а РАБОТАТЬ! (и не на лугандон)!
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А чому тобі, зебілу, можна торохтіти, а іншим ні?
Працювати не пробував?
Чому свинарчуки досі не за гратами? Ви ж обіцяли.
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воно ****** скем и где хотело амы налого плательщики дожны етим ********* оплачивать лекарство
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Я з вами, звичайно, згоден. Але далеко не всі заражаються через ліжко. Тут треба вибірково розслідувати обставини зараження. І от тих хто дійсно слабкий на передок - відсіювати нах
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И как на практике вы собираетесь это выяснять? Спецотдел СБУ организовать?
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Досить невеликий відсоток: 1. Віл-інфіковані діти, 2. Люди, що заразились в лікарнях (в основному медики). Все решта хтива нечисть.
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Судя по твоей тупости налогов с тебя много не возьмешь.
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Офигеть.
Это мы будем лечить сраных шприцевых наров за счет налогов, что я плачу?. Вы так определитесь. Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9589
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Президент наркоман, так что не возражай, а работай интенсивнее.
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Не гоняй: во-первых, это не обязательно нарики, во-вторых, люди для врачей не делятся на "агнцев" и "козлищ", они делятся на больных и здоровых. В третьих, их надо лечить просто по тому, чтобы ВИЧ не распространялся латентно: пусть лучше на учет встанут.
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супрунша уже не подписывается! Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6509 чтоб украинцев не раздражать!
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ПОЧЕМУ? Только для тех, кого заразили случайно или намерено (через переливание крови или зафиксированный в правоохранительных органах факт изнасилования) это мера справедлива и оправдана, а кто себя НАМЕРЕННО ПОДВЕРГАЛ РИСКУ и не принял меры для профилактики, то это ИХ ЛИЧНАЯ ПРОБЛЕМА, причем тут общество и государство?!
Почему не лечат полноценно и бесплатно всех онкобольных, ведь до сих пор не известен достоверно механизм возникновения этого страшного заболевания?! Фактически эту серьезную проблему перекладывают на самих больных и их близких! А ведь нет четких правил поведения, которые бы гарантировали отсутствие риска заболеть онкологией, поэтому трудно (и нельзя) обвинять онкобольных, что они сами "заразились" пренебрегая правилами безопасности!
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онкобольные не могут никого заразить..., если не лечить, будет пандемия...
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А механизм ВИЧ достоверно известен? Если, да, то поведайте мне: какой именно вирус его вызывает, и методику выявления этого вируса.
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Механизм гравитации достоверно неизвестен, но это не мешает применять парашют.
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Достоверность вполне прогнозируемое понятие в рамках теории доказательств: предложите другое объяснение гравитационной составляющей (с предсказанием не очевидного результата, который в последствии подтвердится) и ваше предложение ьоже станет теорией, которой предадут понятие истинности.
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Такая теория - просто теоретическая модель (которая имеет шанс быть принятой, если, кроме всго, она не противоречит принципу Оккама), которая предлагает определенный механизм причинно-следственных связей явлений, которые мы наблюдаем. Для человеческой деятельности и, в частности, для лечения инфицирования ВИЧ, достаточно знать, что такие причинно-следственные связи существуют.
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ПС Вы, в случае опасности падения с самолета, возьмете парашют или будете проверять теорию гравитации?
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Мы ведь о достоверности начали говорить? Ниже мой пост о теории и проверяемости. Глянь (я в конце концов, инженер, причем, старой, советской закваски). Потом поспорим, если охота есть.
А в случае возможности падения, я в самолет не сяду, а, если сяду, то, нет, не возьму и не воспользуюсь: перед летчиками стыдно будет.
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Перешла на новый протокол старой аферы) Вирус кто-то видел? Вопрос риторический
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этот научный (академический) вопрос очень интересный! физики говорят о "темной материи" и "темной энергии" (но никто ее не видел и "не щупал"). Когда люди чего не знают или не понимают, то начинают "темнить" (подгонять факты, под удобное им объяснение) или откровенно выдумывать очередную чушь. Больше, чем уверен, что то, что называют "СПИДом" - это некоторое множество разных заболеваний, которые не связаны с мифическим "вирусом"!
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мое научное чутье на 90% говорит мне, что основной причиной заболевания является употребление наркотиков, а механизме можно пока лишь только догадываться!
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Ви маєте можливість провірити і спростувати це на практиці.
премія дарвіна вам гарантованна.
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Ваше научное чутьё находится в районе моей попы (извините за грубость): если это наркотик, то какого хрена наибольшее распространение заболевание получило в Африке (да и сам вирус (?) родом как бы оттуда)?
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а вы уверены что это одно и тоже заболевание? я сильно в этом сомневаюсь. Не знаю, что там употребляют в пищу и какую воду пьют, какие вещества в них содержатся, механизм может тоже быть схожим по действию на иммунную систему организма и генетический код днк. Рыба-собака в Ниле не ядовита, в отличии от своих "японских" сородичей (фугу), потому что яд находится в кораллах (в пище), которые они потребляют (со "спидом" может быть аналогично).
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Вот, речь не мальчика, но мужа. Абсолютно с Вами здесь согласен: очень многие признаки указывают не на инфекционный агент, а на комплексное химическое отравление, следствием которого является изменение клеточного состава....
Да, разумеется, у людей употребляющих наркотики, которые обладают признаком замещения (но таковыми является и табак, и кофе, и чай), такое отравление происходит гораздо быстрее и в более сильных формах (в конце концов, под влиянием мутогенного воздействия европейцы получили генное противодействие ацетальдегиду, а к другим веществам - нет), но в чем причина? И, я полагаю, надо искать и лечить причину.
Но вопрос-то в другом: лечить их (больных), пока причину мы с Вами не нашли, или нет (пусть дохнут)?
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Не путайте темную материю с околонаучной лабудой вокруг СПИДа: "темная" материя вычисляется с помощью математики (излишняя масса, которая воздействует на пространство), а подтверждается "растаскиванием" частиц и античастиц в вакууме (путем создания сильного эл/маг поля): такие опыты проводились.
А вот о множестве заболеваний - верно: много (очень много) подозрений на сильное химическое отравление (самое смешное: ВИЧ лечат.... химическим отравлением. Это целая индустрия, отнюдь не заинтересованная в её прекращении).
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я физмат закончил (с "красным" дипломом) и знаю откуда они "выкопали темную материю"! Современная наука - это религия (со своим "священными коровами" - постулатами и аксиомами, которые принимаются НА ВЕРУ без доказательств), большинство так называемых "ученых" в нее"верят", и "черная материя" типа существует только потому, что они отказываются "зарезать" парочку таких "священных коров" (у них "рука не подымится", ведь тогда как карточный домик рухнет все их убогое мировоззрение, ведь они не хотят признаваться, что ОТКРОВЕННО НЕ ЗНАЮТ, ведь, легче и удобнее выдумать "темную материю" или теорию "большого взрыва" с точкой "сингулярности" - бред сивой кобылы, скажу я вам, большей ахинеи и чуши, даже тупые попы не придумали)!
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Прекрасно, значит Вы знаете основы теории доказывания? Если подзабыли, то напомню: абсолютной истины нет; любая истина относительна и является верной только в известных пределах в рамках известных постулатов (аксиом). Истинность доказывается прогнозированием неочевидного результата. Результат подтвердился - теория истина (по крайне мере, сейчас, на нынешнем уровне знаний).
Существование "темной" материи, с этой точки зрения, доказано. И не только математическими расчетами (математика, если Вы не забыли, это не наука, а способ описания реальности), но и научными экспериментами, я выше уже упоминал о таком: в "чистом" вакууме путем создания сильного поля, "растаскивали" частицы и античастицы (которые, при обычных условиях, аннигилировались, без какого-либо возмущения поля). Этот эксперимент натурно доказал существование целого спектра осязаемой реальности, который не поддается счислению в силу отсутствия взаимодействия с материей (аннигиляция есть, но только в возмущенном поле, а так - нет: рядом существуют и нейтральны): т.е. вакуум не пустота, он буквально "кипит" частицами, которые нивелируют друг друга на границе взаимодействия (какого рода это взаимодействие общего мнения нет). Но факт наличия такого рода частиц и взаимодействия уже давно не оспаривается: эксперимент, голубчик, это вам не хрен в рукомойнике.
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Вообще-то виртуальные частицы вряд ли годятся на роль темной материи. Их существование известно относительно давно, даже точные решения уравнений Шредингера для пси функции электрона для одноэлектронных ионов подкорректировали. Писали, что совпало с экспериментальными данными (естественно, учитывая принцип неопределенности). Так что вклад виртуальных частиц в гравитационные поля галактик учесть не особо сложно. Там еще что-то есть. Лично я больше склоняюсь, что это нейтрино, черные дыры и остывшие звезды. Правда, я не физик и не математик, я химик-органик, так что мне ошибаться в данном вопросе простительно. Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7305
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Не надо мне рассказывать то, что я в универе благополучно сдал (на "пятерки"), но я "не верующий" (прекрасно знаю логику и цену этим доказательствам). На мой взгляд ближе к отражению реальности подошли те, кто вообще "физику" по сути свел к "геометрии" (многомерных пространств), думаю за ними настоящий ПРОРЫВ в мировоззрении, где вообще можно обойтись без так называемых "частиц" (плод больной фантазии человека). Но как ни странно все "ответы" уже давно написаны в буддисткой философии, которая видимо основана на древних знаниях, неведомых нынешней цивилизации. Это как "задачник" в конце, которого уже, напечатаны все правильные ответы, а вот решение "задач" и есть путь познания этих истин! Самое смешно, что все ответы всегда были у нас буквально под носом, достаточно только более внимательно "присмотреться" (на то, что на виду и никуда не прячется), а мы тратим уйму времени, чтоб в итоге прийти к тому же ответу, который поначалу казался "смехотворным" или "сказочным"!
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Вы согласились бы на переливание крови от ВИЧ-инфицированного, чтоб доказать, что ВИЧ-диссиденты правы?
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еще бы и центры оказания этой помощи начали работать по новому, а то приходят когда хотят, уходят куда хотят, а то и работают без врача, психолог выдает лекарства....
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А сенс????!!! От задайте питання це собі і всім. В чому сенс????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ
 
 
 
 
 
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