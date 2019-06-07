 Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "112 Україна", про це повідомляє Associated press.
Лідери двох держав відзначили "День Д" на американському цвинтарі в Нормандії біля пляжу Омаха-Біч, де американці висадилися 6 червня 1944 року.
Після заходу лідери США та Франції провели двогодинні переговори.
Повідомляється, що на порядку денному були безпека, боротьба з тероризмом, ситуація на Близькому Сході, в Лівії та Україні.
У питанні Ірану Макрон виступив за мир і діалог. Трамп зазначив, що і США, і Франція виступають за те, щоб у Тегерана не було ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми.
Після того, як США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди, спрямованої на те, щоб перешкодити Тегерану створити ядерну зброю, Франція намагається утримати Іран у цій угоді і знайти способи протидії посиленню економічних санкцій Вашингтона.
Що стосується світової торгівлі, Макрон підтвердив, що він хоче, щоб "правила гри" були дотримані, а інтереси Франції та французьких компаній - збережені.
Президент Франції виступає за зміцнення Європи у глобалізованому світі. Він позиціонує себе як оплот проти зростаючого популізму на континенті, попереджаючи про небезпеку націоналізму та ізоляціонізму - позиція, протилежна позиції Трампа.
Нагадаємо, раніше Трамп відвідав Велику Британію, де також взяв участь у святкуванні річниці висадки союзників у Нормандії. Під час візиту він зустрівся з британською королевою Єлизаветою II.
******** Гундяев ? каторый верхом на Чаплинде ?
Коменти закриті, та й не місце там для цього.
Почитала: пишуть, що відповідь давали, але складається враження, що ні.
Московіти зумисно то роблять: тиснутимуть, щоб примусити іти на поступки аби уникнути жертв, хвилю піднімуть ... А тут іще озвучили =нє стрєлять в атвєт= ...
Загиблим - світла пам*ять.
Зато Вова съездил в Брюссель непонятно чего . Может просто на экскурсию . .
---на зустрічі зовсім не говорили про посилення санкцій проти Росії. Європейські розклади сил не сприятливі до України. Австрія, Італія, Франція вже в червні готові скасувати обмеження проти Москви. А Зеленський нічого про це не сказав. Також не почули його думок щодо будівництва «Північного потоку-2». Президент Зеленський не порушив жодної гострої теми. Напередодні виборів у Верховну Раду боїться втратити якусь частину електорату. За правильного підходу вже у грудні на саміті НАТО могли б отримати план дій щодо членства. Затримкою скористається Росія, щоб це питання заблокувати. Зберігаючи свої рейтинги, він втрачає наш час, наголошує експерт.
соевые гниды - жопа близится...
пришел хоть в военкомат на отбрехаться?