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Все про:США (5068) Франція (729) Трамп (1822) Макрон Емманюель (245)

 Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії на святкуванні річниці операції "Оверлорд" обговорили ядерну програму Ірану, світову торгівлю, проблеми на Близькому Сході, в Лівії та Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "112 Україна", про це повідомляє Associated press.

Лідери двох держав відзначили "День Д" на американському цвинтарі в Нормандії біля пляжу Омаха-Біч, де американці висадилися 6 червня 1944 року.

Після заходу лідери США та Франції провели двогодинні переговори.

Повідомляється, що на порядку денному були безпека, боротьба з тероризмом, ситуація на Близькому Сході, в Лівії та Україні.

У питанні Ірану Макрон виступив за мир і діалог. Трамп зазначив, що і США, і Франція виступають за те, щоб у Тегерана не було ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

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Після того, як США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди, спрямованої на те, щоб перешкодити Тегерану створити ядерну зброю, Франція намагається утримати Іран у цій угоді і знайти способи протидії посиленню економічних санкцій Вашингтона.

Що стосується світової торгівлі, Макрон підтвердив, що він хоче, щоб "правила гри" були дотримані, а інтереси Франції та французьких компаній - збережені.

Президент Франції виступає за зміцнення Європи у глобалізованому світі. Він позиціонує себе як оплот проти зростаючого популізму на континенті, попереджаючи про небезпеку націоналізму та ізоляціонізму - позиція, протилежна позиції Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп відвідав Велику Британію, де також взяв участь у святкуванні річниці висадки союзників у Нормандії. Під час візиту він зустрівся з британською королевою Єлизаветою II.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131083
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, заметьте, как выбрали президента зелибобой потерь на лугандоне стало больше чем при Порошенко, и это уже за 2 недели правления. И это неутешительная тенденция, которая, нидай Бог, прерастет в систему...
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Мда... Новий етап- говорити про Україну без України...
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Теж помітила.
Коменти закриті, та й не місце там для цього.
Почитала: пишуть, що відповідь давали, але складається враження, що ні.
Московіти зумисно то роблять: тиснутимуть, щоб примусити іти на поступки аби уникнути жертв, хвилю піднімуть ... А тут іще озвучили =нє стрєлять в атвєт= ...

Загиблим - світла пам*ять.
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Кстати, заметьте, как выбрали президента зелибобой потерь на лугандоне стало больше чем при Порошенко, и это уже за 2 недели правления. И это неутешительная тенденция, которая, нидай Бог, прерастет в систему...
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Патамушта у відповідь не стріляти, тамнашілюді.
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Я хоть зебила и презираю, но официального приказа "перестатьстрелять" еще же не было. А вот когда будет, то потерь будет еще больше...
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Не обов"язково щоб був приказ. В штабах почули про це паркетні єнерали і вирішили кабьі чо не вийшло поки не вести вогонь у відповідь.
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кацапчик, надо понимать твой кумир
******** Гундяев ? каторый верхом на Чаплинде ?
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Теж помітила.
Коменти закриті, та й не місце там для цього.
Почитала: пишуть, що відповідь давали, але складається враження, що ні.
Московіти зумисно то роблять: тиснутимуть, щоб примусити іти на поступки аби уникнути жертв, хвилю піднімуть ... А тут іще озвучили =нє стрєлять в атвєт= ...

Загиблим - світла пам*ять.
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да ещё, те слова зебила, просто надо перестать стрелять, - становится как бы яснее, что он имел в виду, просто запретив ответить на обстрелы и провокации "повстанцев"
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Cвой рот будешь у стоматолога открывать!
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все рассчитано до мелочей, клоун с 2015 года катался на лисапеде, потом выборы, роспуск рады, роспуск ключевых должностей и с чем останется циркач? с беней))) а ***** это только и надо.
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Мда... Новий етап- говорити про Україну без України...
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пропагандист убеждает: всю войну перепечатывая сайты ДНР и РФ он боролся с москалями.
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Глянь на комменты!Свиноферма и вшей рашистсих готова превозносить,лишь-бы дал кто ЗЕлень обрыгать!Да,смотрю на вас и понимаю-Дарвин был прав,поэтому нам с вами не подороге-мы нафиг не ходим!
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Так,мені видніше,бо читаю й такі новини:Ukraine's Zelenskiy Calls For Tougher EU Sanctions On Russia.А той,хто далі свого носа не бачить-просто блазень.Що поробиш-на юх не йдуть-на ньому сидять!
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Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине))
Зато Вова съездил в Брюссель непонятно чего . Может просто на экскурсию . Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8174 .
---на зустрічі зовсім не говорили про посилення санкцій проти Росії. Європейські розклади сил не сприятливі до України. Австрія, Італія, Франція вже в червні готові скасувати обмеження проти Москви. А Зеленський нічого про це не сказав. Також не почули його думок щодо будівництва «Північного потоку-2». Президент Зеленський не порушив жодної гострої теми. Напередодні виборів у Верховну Раду боїться втратити якусь частину електорату. За правильного підходу вже у грудні на саміті НАТО могли б отримати план дій щодо членства. Затримкою скористається Росія, щоб це питання заблокувати. Зберігаючи свої рейтинги, він втрачає наш час, наголошує експерт.
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"Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США " - пипец Хряку Парашенке!
соевые гниды - жопа близится...
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.Фирташа экстрадируют а пц Пороху ??? Чёрт знает что . Разрыв мозга просто ... Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 4935 .
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Bижу у тебя язык длинный...значит в штанах короткий.
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З окопу строчиш? Чи таки з окопу, але з боку сєпарів?
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Синки бариги вже з фронту вернулися?Може заміниш?Чи у футболці RUSSIA-ніззя!
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клоуну сказали шо делать, улыбаться и веселить публику, никаких вопросов не будет без команды из кремля.
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Иван Апаршин возглавит департамент обороны АП, Гриценко говорит Иван Апаршин возглавит департамент обороны АП,потому что он рекомендовал президенту не говорить с Путиным наедине. Похоже на банальный сюжет фильма подвиг Разведчика.А почему у нас нет кандидатов украинцев на начальника департамента обороны? Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8598
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Я считаю что в государстве Украина должны все высокие посты занимать представители Украинского народа, а граждане Украины должны быть только в роли консультантов и это при родне
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Нужно более решительно обсуждать ситуацию в Украине, *уйло очень этого боится...
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вова, шо с повесткой на типа послужить за родину?
пришел хоть в военкомат на отбрехаться? Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 3482
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.....господа , ПОМОГИТЕ Украине отстоять свою НЕЗАВИСИМОСТЬ !!!!
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.....обсудили и ПАПА РИмский примет ***** у себя в резиденции !!!! нам ПРОТИВОКАРАБЕЛЬНЫЕ РАКЕТЫ нужны , ф-35 , АБРАМСЫ !!!
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при развесёлом любимце 73%-ной публики Владимире Александровиче Кермите Украина стала исчезать с карты Европы - они сделали это вместе.. просто всем нормальным людям на голову..(
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТрамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні
 
 
 
 
 
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