 Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".
"Поліцейська реформа триває вже 5 років, і ми ніколи не кажемо, що ми її закінчили. Мабуть, це ще довгий шлях. Поліцейська реформа - це важлива частина реформи всієї правоохоронної системи нашої держави", - сказав Князєв.
За його словами, "ми зобов’язані звітувати перед суспільством про негативні і позитивні наслідки (своєї діяльності. - Ред.), що призводять до збільшення довіри населення чи в якихось ситуаціях - зменшення".
"Ми розуміємо, що саме ось такі вчинки представників поліцейської спільноти (йдеться про підозрюваних у справі щодо загибелі 5-річного хлопчика на Київщині. - Ред.) можуть знівелювати ті надбання, які весь 140-тисячний колектив щоденно робить, робить свою кропітку роботу. Я не вважаю, що ми взагалі не спроможні реалізувати реформу поліції. Є негідники, ми їх викорінюємо, ми їх не покриваємо", - наголосив Князєв.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Это про авакяна
А почему закрыли? Беня приказал "сушить войну", а этот сайт он финансирует!
Кто боится погранцов я вообще даже себе представить не могу.
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
надо было как в Грузии выгнать всех, лишить пенсий и званий они и так наворовали на всю жизнь хватит.
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорА
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50 …
чергувати на блокпости на 2 - 3 лінії. провівши там місяць часу. чуючи за декілька кілометрів
звуки кононад. не зробивши жодного пострілу з табельної зброї.
при поверненні. всі отримали УБД і землю. самі розумні маючи роки вислуги. відразу
здриснули на пенсію. пішовши працювати в охранку. готовити тітушню на замовлення.
Мелет шо-попало! Даже сам не понял, что ляпнул.
"Есть", это когда немножко, 1-3%.
Когда 80% - это не "Есть"!
"Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет... "(С)
за німі другіє пріходят, оні будут так же трудни
Как долгий путь?!
Учитесь у Зе команды: раз и с 22.04 эпоха бедности закончилась!
Не способны справится - дайте место другому, у нас способные в квартале ещё остались!!