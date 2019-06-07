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 Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліцейська реформа - це важлива частина реформи всієї правоохоронної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Поліцейська реформа триває вже 5 років, і ми ніколи не кажемо, що ми її закінчили. Мабуть, це ще довгий шлях. Поліцейська реформа - це важлива частина реформи всієї правоохоронної системи нашої держави", - сказав Князєв.

За його словами, "ми зобов’язані звітувати перед суспільством про негативні і позитивні наслідки (своєї діяльності. - Ред.), що призводять до збільшення довіри населення чи в якихось ситуаціях - зменшення".

"Ми розуміємо, що саме ось такі вчинки представників поліцейської спільноти (йдеться про підозрюваних у справі щодо загибелі 5-річного хлопчика на Київщині. - Ред.) можуть знівелювати ті надбання, які весь 140-тисячний колектив щоденно робить, робить свою кропітку роботу. Я не вважаю, що ми взагалі не спроможні реалізувати реформу поліції. Є негідники, ми їх викорінюємо, ми їх не покриваємо", - наголосив Князєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131082
 
   
 Топ коментарі
 
князев с саваковым - в отставку!
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У нас все совсем наоборот. В рядах негодяев присутствуют работники полиции. И чем выше уровень тем негодяев процентное соотношение больше не в пользу добросовестных ментов. И такими темпами реформы не закончаться никогда. Но это же всех устраивает...
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Все они одинаковые хуже бандитов.
надо было как в Грузии выгнать всех, лишить пенсий и званий они и так наворовали на всю жизнь хватит.
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если эта отставка принудительная, из вне, то это как наказание а не понимание от их самих, что они провалили реформацию полиции и несёт сами эту политическую ответственность.
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Да?а почему вы не требуете в отставку "судью" который восстановил в должности уволенного мусора?
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а че под сводками комменты закрыли?кучму суку в окоп с голой жопой пусть посидит хоть день без оружия
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можно и с оружием. главное - чтоб оно не стреляло: пусть прикладом отбивается: всё ж лучше, чем камышиной
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Это "принуждение к миру" со стороны Ху№лостана! Нельзя стоять на месте нужно постоянно улучшать позиции. А сейчас приказ не поводить операций по улучшению боевых позиций даже в рамках Минска! Вот результат, боюсь что дальше может пойти в таком же ключе! Сейчас со всех крысиных дыр повылазят "миротворцы"!!!
А почему закрыли? Беня приказал "сушить войну", а этот сайт он финансирует!
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А Мендель, нова прес-секретар Зєлєнского про Іловайськ і Дебальцево згадала. Що тоді здавали країну. А тепер, мовляв, їхня Зєкоманда це все виправляє. Тут один Ігор L, "патріот" великий розписався, що це "професійна" і "чесна" журналістка. А там ні професійності, ні чесності. Під час подій у Іловайську і Дебальцево заходила кацапська армія, про що Марков відкрито сказав, великими силами. А зараз на фронті лише нібридники. Ворог не атакує величезними силами.Промто відстрілює наших воїнів, як у Австралії після першої світової страусів ему, які виооптували тамтешнім фермерам урожай. Страуси могли захищатися від кулеметів лише втечею (так звана австралійська війна зі страусами). Правда, бігали вони настільки швидко, що регулярну армію відкликали через неефективне використання кулеметних набоїв. Надто дорого обходився один убитий страус для казни. Але ж солдати - не страуси і по траншеї не пробіжишся, як страус по пустелі. Єдиний спосіб не втрачати людей - подавляти вогневі точки і снайперів вогнем у відповідь, а подекуди - і вогнем на випередження. У таких поєдинках доволі ефективні американські контрбатарейні радари. Але Зє, який обіцяв оберігати життя військових, діє з точністю до навпаки. І коменти закрили мабудь через те, що не хочеться новій владі читати прокльони.
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У нас все совсем наоборот. В рядах негодяев присутствуют работники полиции. И чем выше уровень тем негодяев процентное соотношение больше не в пользу добросовестных ментов. И такими темпами реформы не закончаться никогда. Но это же всех устраивает...
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То, что Вы пишете - "В рядах негодяев присутствуют работники полиции" - было года три назад, когда только патрульку создали. Несколько моих очень достойных друзей туда пошли работать. Все они уволились через год, максимум два. Нормальные люди, которые там проработали дольше двух лет - превратились в обычных мусоров.
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Есть болото ещё хуже: СБУ и ГПСУ, но люди их боятся, а ментов нет.
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Избушники с населением не работают, они грабят бизнесы (что, конечно, плохо) и госслужащих (что безусловно хорошо). Соответственно, их боятся некие бизнесмены (не знаю какие, но думаю, что только с серьёзными доходами), и госслужащие, которым в большинстве своём очень полезно 3,14здюлей получать.
Кто боится погранцов я вообще даже себе представить не могу.
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Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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В такой корумпированной стране как Украина, при такой системе, никаких реформ и близко не будет.
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Цікаво, почитав його біографію, в минулому ментяра, працював у системі злочинного МВС, і тепер змінився, став білим і пухнастим? Хер там, якщо працював у минулому в ментовці, чесним і не корумпованимвін бути не міг, так працювала сама ситема МВС, або ти ставам "упирьом", або тебе просто викидували. Так що, Князєв, ти сам себе звільниш, чи потрібна допомога?
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Все они одинаковые хуже бандитов.
надо было как в Грузии выгнать всех, лишить пенсий и званий они и так наворовали на всю жизнь хватит.
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Я даже знаю этих негодяев. Аваков, Амброськин, Князев и дальше по алфавиту. Искореняльщики хреновы.
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Хороших Аваков повиганяв, залишив лише мусорів.
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Народная мудрость гласит, что хороших не бывает.
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В наших рядах есть негодяи. Взять например меня...
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А по моему, невзирая на рюкзаки, приусы, вертолеты авакова, реформа провалена полностью.
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Где вмешивался Порошенко везде заложники, котлы, трупы, и убийства.
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Подал в Отставку,а получил Повышение!Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 3848
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорАРеформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 9279
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 1739
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Зверніть увагу на прапор України. такі прапори висять у всіх ментів. що їздили
чергувати на блокпости на 2 - 3 лінії. провівши там місяць часу. чуючи за декілька кілометрів
звуки кононад. не зробивши жодного пострілу з табельної зброї.
при поверненні. всі отримали УБД і землю. самі розумні маючи роки вислуги. відразу
здриснули на пенсію. пішовши працювати в охранку. готовити тітушню на замовлення.
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Мусора духують проституцію і наркоту заробляючи мільйони звичайно вони проти легалізації проституції,які начальники такі й підлеглі захищають не громадян,а олігархів.
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Проституцію да, а наркотики і контрабанда цигарок то СБУшно-прокурорська тема. Реалізація, да а ввезення СБУ та прокурати. Кращі показники у друга Порошенка кримінального авторитета Аліка Наріка, він контрабас під виглядом церковної гуманітарки разом з Філаретом ввозить.
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В наших рядах есть негодяи ...
Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 4923
Мелет шо-попало! Даже сам не понял, что ляпнул.
"Есть", это когда немножко, 1-3%.
Когда 80% - это не "Есть"!
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"Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет... "(С)
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Пророческие слова!
"Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет... "(С)
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В СБУ 100 % негодяев, в ВРУ -100%, и в ГПУ -100%, но их никто не трогает. А 80%, это как в школах и больницах, почти во всех организациях Украины.
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так я подскажу если не знаешь, убоп и обэп все как один мерзавцы и негодяи
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И тех и других давно нет. Остался один отдел К в СБУ из подобных потрошителем бизнеса.
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а куда эти сабжы делись в бизнесах небось переоделись
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Как и все бывшие судьи, прокуроры и другие террористы от власти.
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так народжується концепція вічної реформи
за німі другіє пріходят, оні будут так же трудни
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"Реформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, которые не берут взятки и не участвуют в схемах, но мы их искореняем", - Князев
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Постойте!
Как долгий путь?!
Учитесь у Зе команды: раз и с 22.04 эпоха бедности закончилась!
Не способны справится - дайте место другому, у нас способные в квартале ещё остались!!
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в результате 5-ти лет реформы негодяи укоренились и размножаются...всё не так у вас, ребята
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Работник с фамилией Князев на когда назначен к искоренению?
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Военные потери не дают комментировать поэтому здесь.За два дня четыри гроба в дома украинцев.Скажите,их родным не пл.уй ,откуд ас велись обстрелы?? А сам Кучма не хочет с внуком,а ему 19,в окопы??
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Он сделает его, как Порошенко своего - военным туристом по мобилизации и не нужно будет как Рошеновские рабы на срочку идти.
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Сколько надо еще реформ? Может просто навести порядок.
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Реформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, но мы их искореняем-Буть в Украине короткий главный реформатор,о долгих путях разговор бы он уже не вел...
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хорошо устроились: реформа бесконечна. Ребята! Хватит нас дурачить. Она еще и не начиналась. Уходите и чем быстрей тем лучше!
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Теперь главное говно реформатора Офшорного нет, может и пойдут реформы.
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Дорога настолько долгая, что нам не увидеть результатов.
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Если негодяй метёт улицы- это одно, а если ему выдают оружие и наделяют властью- это уже совсем другое. Надо не искоренять, а не допускать негодяев к работе в полиции. Существует же целая система тестов, которые люди проходят перед приемом на службу, медкомиссия с психиатром, значит что-то не так с теми, кто анализирует результаты тестов и медкомиссии, и принимает решение о принятии на работу. Коррупция!!!
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Долгий путь когда нет желания.Например,менту легко получить разрешение на оружие,даже если он дебил и алкоголик,а нормальному человеку для самообороны-только за взятку.
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Порошенко за препятствование реформам запретить входить в политику и занимать должности в любых органах власти пожизненно, и вероятность подобного резко сократится.
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искореняют они... А когда авакова искорените?
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Должность князева-глава негодяев.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРеформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв
 
 
 
 
 
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