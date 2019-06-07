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 Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ

У Службі безпеки України зібрано величезну доказову базу щодо участі російських кадрових військових у бойових діях проти української армії на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ у Facebook.

"Це є не просто свідченням гібридної агресії Росії, але й стає вагомим доказом для ухвалення судових рішень на користь сімей, які постраждали від рук Кремля", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ще два роки тому Голова СБУ Василь Грицак оприлюднив матеріали, що доводять військову присутність та злочини на території України позаштатного підрозділу Головного управління Генштабу Збройний сил РФ, відомого як ПВК "Вагнера". Тоді ж очільник спецслужби наголосив, що слідство обґрунтовано підозрює причетність цієї приватної армії до збиття військового літака ІЛ-76.

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"І ось вчора колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Бєлого 14 червня 2014 року над Луганськом наслідком збройної агресії РФ проти України.

Така судова практика дозволяє родинам українських військових, які загинули захищаючи Батьківщину від агресора, розраховувати на соціальний захист та міжнародну гуманітарну допомогу", - повідомили в прес-службі СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131080
 
   
 Топ коментарі
 
Подобаються мені порохососи . Собрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1476
Замість *поліви * на ху@ла та Мордор ..... у всьому винен през Зе ! Собрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 2293
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По команде фигляра Зе, все документы уничтожат. Ведь отношения с оккупантом он хочет начать с чистого листа в коленолоктевой позе.
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Двое погибших наших воинов и восемь раненых . Мля , зеленое чмо , тебе шаурма поперек горла еще не стала ? Падаль .
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По команде фигляра Зе, все документы уничтожат. Ведь отношения с оккупантом он хочет начать с чистого листа в коленолоктевой позе.
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Я тут ни при чём. Все сделает новоиспеченный лейтенант СБяУ без профильного образования и допуска. Ну, тот, что к августу полковником станет, а на 24 августа генерал-майором. Он еще и бизнеспартнер фигляра без образования клоуна. Совпадение? Не думаю.
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Не перенось свої мрії на других старий пройдисвіте, це тільки твої мрії.
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Услыште ЗЕ!!!)))
Он на стадионе еще сказал...ОПОЛЧЕНЦЫ!!!!
Война ....ГРАЖДАНСКАЯ!!!
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Как дефолт по венесуельскому сценарию от гражданина Израиля...владельца мартышки ЗЕ
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Ау СБУ...
Унас новая доктрина от нашего ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО...
пардон главно...
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всі суперечки довкола теми Донбасу відбуваються через те, що Україна досі не визнає війну війною. «У нас досі відбувається Операція об'єднаних сил - невідомо з ким, проти кого і з якою метою. У нас була АТО - операція, яка мала тривати години чи навіть заявлені на той час Президентом Порошенком тижні. Вона не закінчилася, не виділений правовий статус тих подій, які там відбуваються
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Подобаються мені порохососи . Собрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1476
Замість *поліви * на ху@ла та Мордор ..... у всьому винен през Зе !
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Та ні. Дмитрику. Це у вас у всьому винен Порошенко.
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Винні дебіли . які його обрали у 2014 ? Я за нього не голосував.!
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Знаю. І велике щастя що Бойко тоді не вийшов.
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Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8089

А зараз кількість дебілів виросла до 73%, а тобі було лише 54.
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Двое погибших наших воинов и восемь раненых . Мля , зеленое чмо , тебе шаурма поперек горла еще не стала ? Падаль .
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до новости ниже - две падлы рыжая и мелкая - сказали не стрелять в ответ...
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Запад и так отлично это знает. Просто прикидываются, подлецы!
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Яка різниця?- Проект Суркова ;Буратіно; спрацював ідеально.
Скоро буде мир.
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порошки, по суті новини нічого не маємо,
згадуємо старе - доречі), так папа), ваш,
так і не визнав війну з кацапами і ****** - війною!
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говно, а как же признание московии страной оккупантом украинских территорий, что ты несёшь. или в случае полного военного положения ты готово бросить компуктер и взять лопату рыть окопы
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говно, це ти, чоколят в твоїй голові замінює моск)!!!
за мене не филюйся,я при моїх роках, я можу не тільки лопатою керувати,
знаю ак), і кацяпські літачки збивати, теж знаю як!
так шо, москалик, гуляй Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8967
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візьме в руки ак, як мінімум! я не проршок ваший), гуляй кірюша)
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А плешивая мразь чувствует, а маняьки всегда чувствуют что наш преЗЕдент поплыл-не стрелять, снять блокаду, давайте мирится и не стрелять, это еще его больше будоражит но цена с каждым днем растет все больше и больше погибает наших защитников-он со своей говорящей головой мендель даже не раскрывают планы Минска до 19 го хотят что то подписать выгодное для Пинчука и остальной олигархии
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Краще мир, без капітуляції, чим війна.
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в ихние бошки никогда не достучишься - там глухо ...
и никогда им не обьяснишь - шо на войне нужно воевать, а не называть свою страну проституткой..
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так - строчу с кулемета по вас кацапских тварях..
ще запитання у кацапа е?
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Рашка бабла не жалеет за "настаманету",и что печально, получается! Устав ОБСЕ под рашку, Малазийский боинг уже сомнения, Сев.поток 2 строится без особых проблем...Просто п******ц! Тут урод без ответки сепаров оствить придума! Нас много прошедших ато, оос. Не дай бог крышу порвет у пацанов под толкового лидера! Военный переворот к хорошему не доведет, но б***ь к этому реально сепарюги-регионалы,реваншисты толкают!
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Операция расии "троянский конь" прошла успешно. Теперь только держись...
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На стороні Зеленського пси Авакова, нацжони Бєлово Вождя і всі любителі ;руссково міра;.
А якщо українці почнуть перемагати- до того у ляльковода Зеленського буде вся влада і він може віддати клоуну наказ запросити допомоги в РФ.
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Чучма съездил на переговоры. Итог - погибших становится больше. Может нахер такие переговорщики. Закрыть блокпосты на месяц и в дальнейшем закрывать за каждую смерть нашего солдата. Сепарские соцвыплаты отдать семьям погибших. Открывать огонь на поражение при любом нападении и в плен не брать. Эта война сразу закончится.
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Сєпари в своїх пабліках уже ділять репарації від України.
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Я - листоноша Пєчкін. В мене є лист для вашого хлопчика, але я вам його не дам, бо в нього нема аусвайсу. Ну десь так.
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"Это является не просто свидетельством гибридной агрессии России,... - что за хренотень? Если есть факты участия военных РФ в военных операциях, то это отнюдь не "гибридная агрессия".
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УКРАИНЦЫ ХОТЯТ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС И НАТО, ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ И ОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА - СОЦОПРОС
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Какая предсказуемая кацапская тварь.Сейчас обострение на фронте и каждодневная гибель наших солдат связана только с одним--- это давление на вновь-избранного президента с тем,чтобы он скорее решился на мирные переговоры на условиях Москвы. Решительный отпор,меткость в поражении врага(чем больше тем лучше),вот пока то, что на данный момент важно и никаких переговоров--показать ,что силой нас не сломить, сопротивление и ожесточение будет только нарастать.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ
 
 
 
 
 
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