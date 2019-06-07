 Двоє українських воїнів загинули, ще вісім поранені внаслідок атаки ворога під Новолуганським, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник, зухвало порушивши умови Мінських домовленостей, атакував підрозділи ООС у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії.

"Унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім - зазнали поранень різного ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації підрозділи українських сил дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника.

Втрати ворога уточнюються.