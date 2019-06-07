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Все про:суд (5173) Пономарьов Олександр (30) Седлецька (46) Олешко (41) Сігіда Михайло (1)

 Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Печерський районний суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (Сармата).

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально щойно, посеред ночі, Печерський суд нашвидкуруч провів неанонсоване засідання. Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка", - написала Седлецька.

Журналістка зазначає, що Сігіда - не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив арешт підозрюваному в організації вбивства Сармата Сигиді

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131078
 
 
 Топ коментарі
 
Судебня рехформа пороходдебилы в работе.Не плачьте .
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Самый реформированный суд имени ПА Порошенко, принял единственно верное и справедливое решение, ура товарищи карьеры!
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Вашему стаду под прокси нужно задать один вопрос простой своему кумиру,что оно 5 лет делало.И когда вы это сделаете,то все остальные вопросы отпадут сами собой.
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Все правильно. Зелекторат же верещит шо будут вешать - им боевики как раз нужны.
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Судебня рехформа пороходдебилы в работе.Не плачьте .
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Т.е., я прав и вашему стаду нужны боевики.
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Вашему стаду под прокси нужно задать один вопрос простой своему кумиру,что оно 5 лет делало.И когда вы это сделаете,то все остальные вопросы отпадут сами собой.
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"моему кумиру" , "под прокси"...тебя тоже недавно мобилизовали на поддержку ручной обезьянки Бени. Учи матчасть, недоумок.
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Почитай свой спич и просто разбирайся с американскими проблемами)))
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Для вашего стада деньги не пахнут. Тебя когда на цензор мобилизовали, шлюшка?
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Когда уже уйметься кацапско-минстецьковская братия.Порох уже в небытие.Флажок поменяй на **********))))
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Откуда вас,таких тупорогих, набирают.....
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С кем вы бороться собираетесь.С нами.Те кто армии помогали и продолжают помогать?Ничего не поменялось,кроме пети.Ну и чем вы лучше тех ,кто ***** любит.
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25% свідомих українців - це насправді дуже велике число. Раніше "свідомим" вважався той, хто в полеміці міг раптом вставити "а чому не державною?". Тепер бути свідомим це:

- не слідкувати за російським контентом;
- не дивитись телік;
- допомогти ЗЕленої шмарклі швидше вилетіти

А ще кожному з 25% тре мати 3 патрони і вміти їх використовувати прицільно.
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В Украинцев стрелять будете?И кто после этого кацапне помогает?
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Я і не сумніваюся, що йдеться про змову олігархату та його маріонетки ЗЕбіла задля зради Україні. Законних методів проти цього немає. Хоча, коли вороги задовольнялися законними методами у боротьбі проти України, то й не треба себе зганяти в уявні обмеження.
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хлопчина хворий на дезентерію. понос зелений у нього .
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ЗЕбіл знайомство Зеленського з Макроном вже вилазить шостому боком - вперше за 6 років президент України не запрошений на святкування річниці другого фронту! Макрон знає що за штука Зеленський і що запрошувати його в компанію, де є поважні лідери країн-лідерів світу неприпустимо...
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Какой кошмар.То есть для вас важнее,что где то зеля не побывал,а то что "поддержка",весьмирснами аля петя возвращает парашу в пасе ,это мелочи жизни.И главное инициаторы жабоеды и ахент кгб меркель вам не важно))))))))))))))
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Порох війде в історію, як Чоловік який принаймні намагався зробити серед нас Націю! Але бидло вибрало халявную лапшу... Тому я співчуваю Петру Порошенко, і дякую йому за 5 років, які я прожив з гордістю за Україну!
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Ваше право.Только Украину сделали Мы Украинцы,беня сделал,когда в 2014 году помог добробатам и 25 бригаде..Это есть правда.Истроию не перепишешь.Спасибо больнице Мечниково в Днепре и врачам этим.Они прифронтовым госпиталем стали и вытягивали пацанов с того света.
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Наскільки я зрозумів, то озвучена цифра в 470 - це те, що на схемі нижче пройшло по колу. Один й той же самий $ декілька разів прокрутився, якщо грубо.

https://finclub.net/projects/vse-o-privatbanke/chto-takoe-bank-v-banke-ili-kak-eks-aktsionery-privatbanka-polzovalis-dengami-vkladchikov.html

Ось що зробив Беня

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states

Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 6489
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Свинарчуки заработали поболее,ссылки то таке.Если посчитать взорваное при пете,то мы остались фактически голые перед прямой агрессией параши.Но виноват зеля ,ведь правда?
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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Зеля клав на ці питання те що він клав на клавіші рояля . Для нього і для путі головне що Пороха завалили .
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Ты как Путин, картинки малюешь? Где уголовные дела? У Пети 5 лет было, почему нн посадил вора? Может это всё просто галимое враньё?
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Свинопсіна чому ***** з великої літери?

Альо, зебіли! Зелупа йде шляхом баріги, нє? Свині тупі.

Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 2287
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Быдло, считающее других быдлом...мдя
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Бидло вибрало сміття, яке може представляти хіба підзаборну шушару у своєму крівомРогє
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на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь, "некацап"?
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Самый реформированный суд имени ПА Порошенко, принял единственно верное и справедливое решение, ура товарищи карьеры!
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16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. Источник: https://censor.net.ua/n3131078

Читайте откуда заказчик и думай ТЕ!!!
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И причем тут откуда? Тимошенко тоже из Днепра, можэ Вона?
Порохоботы такие порохоботы.
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Давно хотів запитати виборців Зеленського.
Скажіть, ЗЕбіли, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
Навіщо?
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Зебіл, чому свинарчуки не сидять? Що ваш аваков робить? Що ваш преЗЕдент зробив, щоб посадити свинарчуків?
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Коли ж, нарешті, і вас, порохоботів, очі відкриються і ви зрозумієте, що СИСТЕМА як була мафіозною, так при Пороху і залишилась. Він все зробив, щоб дискредитувати своєю патриотичною риторикою будь-які демократичні реформи і залишити Україну в її нинішньому мафіозному стані під повним контролем олігархічної при відсутності системних перетворень.
Візьміть хоча б останні (вже після 2 туру виборів) але ще Порох був президентом:
- було відмінено рішення суду про передачу Укртелекому державі і Укртелекомом знову заволодів Ахметов
- було прийнято рішення про передачу Ахметову Київське обленерго
- була розграбована серверна кімната в АП. Це взагалі за межами здорового глузду, виявляється АП - це приватна крамниця Пороха, що хоче - туди везе, що хоче - забирає. А як же ст.103 Конституції?

Під час президентства Порошенка були порушені практично всі базові статті Конституції: що Україні є демократичною державою (ст.1), що громадяни України рівноправні, що у нас діє верховенство права.
Порошенком підписані і зараз діють Закон про Конституційний Суд, ст.27 якого вводить для суддів КС паралельно Закону про пенсійне страхування Пенсійний закон для суддів КС з пенсією 150тис.грн і говорить, що якщо судді КС будуть погано себе вести (?), то вони будуть переведені на пенсію по закону для звичайних громадян.
Такий самий Розділ Х є в законі про Судоустрій і статус суддів. Це і є суддівська реформа по порошенківські, яка руйнує демократичні підвалини державності і є потужним кроком до диктатури. Він просто не сподівався, що не буде правити вічно...
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прочти полномочия президента, а потом включи свои мозги.
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Коррумпированные суды и прокуроры - ещё хуже рашистов.
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але - коррумпированые кем? - уточните мысль
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Кабы не убили, пока будет "под домашним арестом".
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Цей електорат на вибори не ходить(безкоштовно). Як, і платний, мародерський троль з мого Дніпра - пан Сашко.
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хлопци - ви не перестаете радовать - херня за херней...
то все барига ...
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На даний момент якось так виглядає.

Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7385
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Печерский суд и правосудие несовместимы(
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на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь?
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Що твій ЗЕ робить для того, щоб виправити ситуацію?
Поки що лише подав закон про закриті списки (не відкриті, як обіцяв), для того, щоб протягнути у Раду нову партію Кернеса-Труханова.
По виправленню судової системи якісь кроки є? Ні, бо беню все влаштовує.
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одной мне кажется, что у нас странный Уголовный кодекс.... или его можно просто очень широко толковать, в зависимости от вложений....
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Дуууууже широко можна тлумачити. Правки-hujaвки.
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Саме з повернення до нормального КК 2010 року мали б почати наведення порядку. Але тоді сяде автоматом чимала кількість нинішньої Ыліти.
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Те, що вбивцю можуть взагалі посадити під домашній арешт, - "заслуга" Портнова і його хитро виписаного кримінально-процесуального кодексу. В старому КПК таких положень НЕ БУЛО!

Це ж треба додуматися - домашній арешт за вбивство! А Зе-команда з Портновим співпрацює...
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Интересно девки пляшут/Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая/Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи.
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Ось 8 типів токсичних людей, від яких краще триматись якомога далі.
1. Вони осуджують інших
Такі люди осуджують все, з чим стикаються, і всіх, з ким спілкуються. Ви можете старатись пояснити їм щось, але ця інформація зайде їм в одне вухо, і вилетить через інше. Вони роблять свої висновки ще до того, як почують факти. Такі люди не вміють слухати, і неприємні в спілкуванні. Тому не надійтесь почути корисну пораду від них, ви лиш змарнуєте час.
2. Вони заздрять
Шлях до успіху зазвичай супроводжується як падіннями, так і злетами. Тому дуже важливо мати поруч людей, які зможуть підтримати у важкий час, та порадіти за ваші досягнення. Людина, яка заздрить, ніколи не радіє за інших. Вона вважає, що щось хороше має ставатись лише з нею, і більше ні з ким.
3. Вони схиблені на контролі
Такі люди не ******* слухати інших. Вони вважають, що не повинні цього робити, адже знають усе краще за інших. Людина, схиблена на контролі, може стати справжньою перешкодою у вашому особистому житті, і з нею краще не мати жодних справ.
Наприклад, якщо говорити про успішну бізнес-структуру, то там потрібні люди, які будуть слухати і виконувати інструкції. Якщо ж у вашій команді людина із манією контролю, це може призвести до багатьох проблем.
4. Вони зарозумілі
Не варто плутати впевненість в собі з зарозумілістю. Той, хто впевнений в собі, надихає, а зарозумілий - лякає та дратує.
5. Вони вдають із себе жертв
Людина, яка вдає із себе жертву, постійно шукає собі виправдання та звинувачує інших у своїх помилках.
Цей тип токсичних людей ніколи не бере на себе відповідальність. Спробуйте викреслити таких людей зі свого життя, і разом з цим ви позбудетесь головного болю.
6. Вони негативно налаштовані
Якщо людина постійно негативно налаштована, то буде висмоктувати з вас позитивну енергію. Вона ніколи не підбадьорюватиме вас, а лише тягнутиме вниз.
Негативно налаштовані люди ніколи не підтримають ваші ідеї, а лиш шукатимуть ті аспекти, через які задумане не може бути втілене в життя. Ці люди - енергетичні вампіри.
7. Вони брехуни
Якщо ви хочете стати успішною людиною, то маєте оточити себе успішними особистостями. Поряд мають бути люди, яким ви довіряєте і на яких можете покластись. Ви не можете довіряти брехунам, тому що ніколи не знатимете, коли вони обманюють, а коли кажуть правду.
8. Вони пліткують
Люди пліткують, тому що не впевнені в собі. Вони не вміють відділяти факти від домислів. Якщо така людина працює з вами, без неприємних наслідків не обійтись.
Тож якщо ви, прочитавши цю статтю, зрозуміли, що у вашому житті теж є токсичні люди, спробуйте менше проводити з ними часу. Адже завдяки цьому ви зможете зосередитись на досягненні поставлених цілей і не будете відволікатись на непотрібні речі.
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всё правильно. Только слишком длинно.В военное время актуальны сообщения короткие и конкретные.Такие как Незрячая женщина одела на зиму полтысячи украинских солдат.
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При приготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб. Также и при Зе...
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Нууу, если коротко -- Депутат Верховной Рады, лидер партии «Наши» Евгений Мураев проводит параллели между годовщиной бомбардировки Луганска и сносом памятников Жукову в Харькове
Годовщина авиации по скверу возле Луганской облгосадминистрации, где погибли обычные люди, неслучайно совпала с охраняемой полицией сносом памятников Жукову в Харькове.
Власть уличной толпы, власть ненависти, пришедшая пять лет назад на кровь и смерть, пока никуда не делась. Как и война, в которой постоянно гибнут мирные жители. Как и уничтожение памятников, ставшее одной из причин войны.Как постоянная ложь, так и беззаконие.
Всем, кто это понимает, необходимо объединить усилия и сформировать противовесы для защиты всего нашего на всех уровнях: на улице, в парламенте и на законодательном уровне.
Закрепить такую ​​формулу страны. Еще один шанс вернуть себе нашу страну.
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Вроде и Зеленский президент уже, а виноват Порошенко.
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