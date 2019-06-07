 Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Буквально щойно, посеред ночі, Печерський суд нашвидкуруч провів неанонсоване засідання. Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка", - написала Седлецька.
Журналістка зазначає, що Сігіда - не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника.
Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.
У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.
- не слідкувати за російським контентом;
- не дивитись телік;
- допомогти ЗЕленої шмарклі швидше вилетіти
А ще кожному з 25% тре мати 3 патрони і вміти їх використовувати прицільно.
https://finclub.net/projects/vse-o-privatbanke/chto-takoe-bank-v-banke-ili-kak-eks-aktsionery-privatbanka-polzovalis-dengami-vkladchikov.html
Ось що зробив Беня
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
Альо, зебіли! Зелупа йде шляхом баріги, нє? Свині тупі.
Читайте откуда заказчик и думай ТЕ!!!
Порохоботы такие порохоботы.
Скажіть, ЗЕбіли, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
Навіщо?
Візьміть хоча б останні (вже після 2 туру виборів) але ще Порох був президентом:
- було відмінено рішення суду про передачу Укртелекому державі і Укртелекомом знову заволодів Ахметов
- було прийнято рішення про передачу Ахметову Київське обленерго
- була розграбована серверна кімната в АП. Це взагалі за межами здорового глузду, виявляється АП - це приватна крамниця Пороха, що хоче - туди везе, що хоче - забирає. А як же ст.103 Конституції?
Під час президентства Порошенка були порушені практично всі базові статті Конституції: що Україні є демократичною державою (ст.1), що громадяни України рівноправні, що у нас діє верховенство права.
Порошенком підписані і зараз діють Закон про Конституційний Суд, ст.27 якого вводить для суддів КС паралельно Закону про пенсійне страхування Пенсійний закон для суддів КС з пенсією 150тис.грн і говорить, що якщо судді КС будуть погано себе вести (?), то вони будуть переведені на пенсію по закону для звичайних громадян.
Такий самий Розділ Х є в законі про Судоустрій і статус суддів. Це і є суддівська реформа по порошенківські, яка руйнує демократичні підвалини державності і є потужним кроком до диктатури. Він просто не сподівався, що не буде правити вічно...
то все барига ...
Поки що лише подав закон про закриті списки (не відкриті, як обіцяв), для того, щоб протягнути у Раду нову партію Кернеса-Труханова.
По виправленню судової системи якісь кроки є? Ні, бо беню все влаштовує.
Це ж треба додуматися - домашній арешт за вбивство! А Зе-команда з Портновим співпрацює...
1. Вони осуджують інших
Такі люди осуджують все, з чим стикаються, і всіх, з ким спілкуються. Ви можете старатись пояснити їм щось, але ця інформація зайде їм в одне вухо, і вилетить через інше. Вони роблять свої висновки ще до того, як почують факти. Такі люди не вміють слухати, і неприємні в спілкуванні. Тому не надійтесь почути корисну пораду від них, ви лиш змарнуєте час.
2. Вони заздрять
Шлях до успіху зазвичай супроводжується як падіннями, так і злетами. Тому дуже важливо мати поруч людей, які зможуть підтримати у важкий час, та порадіти за ваші досягнення. Людина, яка заздрить, ніколи не радіє за інших. Вона вважає, що щось хороше має ставатись лише з нею, і більше ні з ким.
3. Вони схиблені на контролі
Такі люди не ******* слухати інших. Вони вважають, що не повинні цього робити, адже знають усе краще за інших. Людина, схиблена на контролі, може стати справжньою перешкодою у вашому особистому житті, і з нею краще не мати жодних справ.
Наприклад, якщо говорити про успішну бізнес-структуру, то там потрібні люди, які будуть слухати і виконувати інструкції. Якщо ж у вашій команді людина із манією контролю, це може призвести до багатьох проблем.
4. Вони зарозумілі
Не варто плутати впевненість в собі з зарозумілістю. Той, хто впевнений в собі, надихає, а зарозумілий - лякає та дратує.
5. Вони вдають із себе жертв
Людина, яка вдає із себе жертву, постійно шукає собі виправдання та звинувачує інших у своїх помилках.
Цей тип токсичних людей ніколи не бере на себе відповідальність. Спробуйте викреслити таких людей зі свого життя, і разом з цим ви позбудетесь головного болю.
6. Вони негативно налаштовані
Якщо людина постійно негативно налаштована, то буде висмоктувати з вас позитивну енергію. Вона ніколи не підбадьорюватиме вас, а лише тягнутиме вниз.
Негативно налаштовані люди ніколи не підтримають ваші ідеї, а лиш шукатимуть ті аспекти, через які задумане не може бути втілене в життя. Ці люди - енергетичні вампіри.
7. Вони брехуни
Якщо ви хочете стати успішною людиною, то маєте оточити себе успішними особистостями. Поряд мають бути люди, яким ви довіряєте і на яких можете покластись. Ви не можете довіряти брехунам, тому що ніколи не знатимете, коли вони обманюють, а коли кажуть правду.
8. Вони пліткують
Люди пліткують, тому що не впевнені в собі. Вони не вміють відділяти факти від домислів. Якщо така людина працює з вами, без неприємних наслідків не обійтись.
Тож якщо ви, прочитавши цю статтю, зрозуміли, що у вашому житті теж є токсичні люди, спробуйте менше проводити з ними часу. Адже завдяки цьому ви зможете зосередитись на досягненні поставлених цілей і не будете відволікатись на непотрібні речі.
Годовщина авиации по скверу возле Луганской облгосадминистрации, где погибли обычные люди, неслучайно совпала с охраняемой полицией сносом памятников Жукову в Харькове.
Власть уличной толпы, власть ненависти, пришедшая пять лет назад на кровь и смерть, пока никуда не делась. Как и война, в которой постоянно гибнут мирные жители. Как и уничтожение памятников, ставшее одной из причин войны.Как постоянная ложь, так и беззаконие.
Всем, кто это понимает, необходимо объединить усилия и сформировать противовесы для защиты всего нашего на всех уровнях: на улице, в парламенте и на законодательном уровне.
Закрепить такую формулу страны. Еще один шанс вернуть себе нашу страну.