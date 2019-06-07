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Все про:імпічмент (71) Стефанчук Руслан (21)

 Процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, - представник президента в Раді Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук наголошує, що процедуру імпічменту президента має регламентувати окремий закон, оскільки це окрема конституційно-правова процедура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, тому що імпічмент - це окрема конституційно-правова процедура. Вона не може бути захована ні в регламенті Верховної Ради, як це є сьогодні, ні в законі про ТСК, як пропонується цим новим законом", - сказав представник президента.

Стефанчук зазначив, що регламент Верховної Ради визначає тільки порядок роботи парламенту, а ухвалений парламентом 6 червня закон про ТСК регламентує діяльність тимчасових слідчих комісій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії

"Імпічмент - це більш широка процедура, яка виходить за межі діяльності і Верховної Ради, і тимчасових слідчих комісій, тому що містить у собі діяльність і Конституційного суду, і Верховного суду, і інші процедурні речі", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131077
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕсвинарчуки начали выкручивать, как бы эдак закрутить - завертеть шоб закон про импичмент вроде и был но такой шоб было проще Солнце взорвать чем обьявить импичмент. Лохотрон от ЗЕкоманды идёт полным ходом.
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Що, страшно? Таки є гріхи? 😊
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Кожен Зєлєбоб вважає себе центром Всесвіту і світочем юриспруденції за прикладом свого ідола. 😊
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чутки ходять вперті, що твій медведчук збирається купити канал ICTV, не знаєш подробиць, тобі ж ближче до нього?
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Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, – представитель Президента в Раде Стефанчук - Цензор.НЕТ 3920Нардеп показал, как в Украине десяток дегенератов с помощью манипуляций с сотнями карточек принимает законы, которые обязательны для 45 миллионной страны прошедшей якобы революцию Человеческого Достоинства.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1806516 Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, – представитель Президента в Раде Стефанчук - Цензор.НЕТ 3217
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А щоб ви знали: під номером 74 у передвиборчому списку "За життя" йде Неля Штепа. Питання: за якого Президента її випустили?
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Для импичмента давно все готово.
Стенка завода Арсенал, пушка напротив.
Можете уже идти строиться.
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Вчера на сходке кацапского блока "За життя" была определена их программа...дружба с Россией,автономия Донбаса,отмена закона о языке........
И смотрю ,что вся соевая ботва сидит как будто в рот воды набрала.........Друга Пороха Медведчука нельзя обижать?
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у "ботвы" челюсть отпала после вчерашних заявлений Кучмы (представителя Президента в ТКГ) о том, что надо записать про запрет ВСУ отвечать на обстрелы. и уже никакие разъяснения и дополнения не помогают. что сказано, то сказано... а до этого были многочисленные заявления друзей, партнеров и просто квартальщиков. и про дружбу с рашей и про кмпромисс "по середине", и про мову. так что "ботве" есть с чем сравнивать "За життя". и, честно говоря, сравнение не в пользу Зеленского и его "узеленского". нравится такой анализ?
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короче такие зубожилые файсы, мля - немедленно в палитику,
как престсавителей Украины....
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тока потом - удивлялово и возмущалово выключаем...
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Ілья Ківа, великий прихильник Порошенки, що також допускав розстрілювати тих, хто голосував за Зеленського, також йде по списку "За життя"
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Основатель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Юрий Бойко будет бороться за место премьер-министра в новом правительстве Украины после победы на выборах "Слуги народа" и ОП "За життя". Вероятность такой коалиции - 80% по оценке экспертов
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"Ми можемо разом піти на вибори, але спочатку частину "УДАРу" потрібно посадити",
- Саакашвілі у відповідь на пропозицію Кличка про спільний похід до Парламенту.
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А цензор продолжает манипулирование коментариями на корыст порохоботам.
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a може скинемся хто по гривне, хто по долляру - засыхает же пацан уже который год...
уже почти ничего с него и не осталось.....
покормим мо, бздыхлика?
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Мне одному хочется смачно покрыть рыло этого самовлюбленного хряка-нарцисса слюной или кто то еще имеет аналогичное, неприодолимое, желание? А за процедуру импичмента, советую этой бригаде, проконсультироваться у Януковича с Азировым, Пшонкой и Захарченко с Олийныком. Они в курсе.
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Тролли опять в ударе.
БПП(Европейская солидарность), НФ и Ляшко з вылами - политические аутсайдеры, ну как вы не старайтесь, время их прошло.
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Целительный дефолт всё расставит по своим местам, сынок.
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Господа сторонники Зеленского, кроме глупых картинок (да еще и краденых), прямых оскорблений и безосновательной лжи у вас есть другие аргументы?
Опровергните, хотя бы это.
Они опять врут ... Рябошапка
полный текст https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_6.html
В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html
Верховный Главнокомандующий ВСУ бегает от призыва в армию
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Оно пять врет...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html
Ваш единственный аргумент - "за него проголосовало 72% !" - да. Многие уже поняли и нынешний рейтинг - 42,1%
Хочу вам напомнить что Адольф Гитлер тоже выиграл выборы. Но не все миллионы немцев проголосовавших за него были фашистами. Большинство просто обманули.
Для Германии это закончилось очень плохо.
Шановні українці, будь ласка, не піддавайтесь емоціям, ми не повинні опускатись до рівня мавп, які стрибають по гіллям інтернету, ********** прапорами Зеленського. Більшість із них - просто куплені невдахи з сусідньої країни. Ми українці - наша сила логіка, спокій, витримка.
"Свою Україну любіть, любіть її, у время люте, в останню, тяжкую минуту, за неї Господа моліть" як заповідав великий Шевченко.
Слава Україні !
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АП не має право давати вказівки ВР як і які приймати Закони і коментувати яке повинно бути Законодавство в тих чи інших випадках.АП повинна виконувати Конституцію і Закони і не вмішуваться в роботу Законодавчого Органу.
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какой ужас вы, хлопцы сделали-понакрестили на бюллетенях,
а маладцы - а теперь не стонать....
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Ляшко : " Наконец, через пять лет нашей борьбы парламент принял мой закон об импичменте президента и ВСК. Поздравляю украинцев с этим важным событием - созданием инструмента реального контроля людей над властью. Очень надеюсь, что у Зеленского хватит смелости подписать этот закон, как он и обещал гражданам перед выборами, а не выдумывать предлоги, чтобы его заветировать", - подчеркнул народный депутат.
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снизьте стефанчуку все, шо бы у него уже рожа на место встала - в конце концов иметь такую биту, если ты при влади, просто непрично....
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Тобто коломойським людям не подобається процедура імпічменту в законі про регламент,бо там чітко розписана процедура ? З яких пір цей кабан вирішує,що може бути,що не може ? На основі яких законів спирається його хотіння ?
Свого часу ЗУ "Про регламент ВРУ" пройшов і висновок КС,і підписаний президентом ! Якого біса воно рохкає ? Знову Зєля сцикає ?
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ну шо тут сказать, после слез? - жрать надо меньше.
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Что несет эта жирный свЫня..?? Или она бредит...??
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Это была констатация факта....а на факты обижаться нельзя....
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хотя глядя на ето табло - так и хочется гол забить...
и мячь тут ни причем вообще...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПроцедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, - представник президента в Раді Стефанчук
 
 
 
 
 
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