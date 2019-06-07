 Процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, - представник президента в Раді Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Процедуру імпічменту має регламентувати окремий закон, тому що імпічмент - це окрема конституційно-правова процедура. Вона не може бути захована ні в регламенті Верховної Ради, як це є сьогодні, ні в законі про ТСК, як пропонується цим новим законом", - сказав представник президента.
Стефанчук зазначив, що регламент Верховної Ради визначає тільки порядок роботи парламенту, а ухвалений парламентом 6 червня закон про ТСК регламентує діяльність тимчасових слідчих комісій.
"Імпічмент - це більш широка процедура, яка виходить за межі діяльності і Верховної Ради, і тимчасових слідчих комісій, тому що містить у собі діяльність і Конституційного суду, і Верховного суду, і інші процедурні речі", - зазначив він.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1806516
Стенка завода Арсенал, пушка напротив.
Можете уже идти строиться.
И смотрю ,что вся соевая ботва сидит как будто в рот воды набрала.........Друга Пороха Медведчука нельзя обижать?
как престсавителей Украины....
- Саакашвілі у відповідь на пропозицію Кличка про спільний похід до Парламенту.
уже почти ничего с него и не осталось.....
покормим мо, бздыхлика?
БПП(Европейская солидарность), НФ и Ляшко з вылами - политические аутсайдеры, ну как вы не старайтесь, время их прошло.
Опровергните, хотя бы это.
Они опять врут ... Рябошапка
полный текст https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_6.html
В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html
Верховный Главнокомандующий ВСУ бегает от призыва в армию
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Оно пять врет...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html
Ваш единственный аргумент - "за него проголосовало 72% !" - да. Многие уже поняли и нынешний рейтинг - 42,1%
Хочу вам напомнить что Адольф Гитлер тоже выиграл выборы. Но не все миллионы немцев проголосовавших за него были фашистами. Большинство просто обманули.
Для Германии это закончилось очень плохо.
Шановні українці, будь ласка, не піддавайтесь емоціям, ми не повинні опускатись до рівня мавп, які стрибають по гіллям інтернету, ********** прапорами Зеленського. Більшість із них - просто куплені невдахи з сусідньої країни. Ми українці - наша сила логіка, спокій, витримка.
"Свою Україну любіть, любіть її, у время люте, в останню, тяжкую минуту, за неї Господа моліть" як заповідав великий Шевченко.
Слава Україні !
а маладцы - а теперь не стонать....
https://www.segodnya.ua/amp/verhovnaya-rada-prinyala-zakon-ob-impichmente-lyashko-obratilsya-k-zelenskomu-1280734.html
Свого часу ЗУ "Про регламент ВРУ" пройшов і висновок КС,і підписаний президентом ! Якого біса воно рохкає ? Знову Зєля сцикає ?
и мячь тут ни причем вообще...