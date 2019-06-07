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 Політика України
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Все про:ВР (4934) Луценко (2406) звільнення (544) Клімкін (1412) Полторак (717) Грицак Василь (308) Стефанчук Руслан (21)

 Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака та Грицака, а також генпрокурора Луценка, - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що наступного тижня президент Зеленський знову внесе подання на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака, а також генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо посад, за якими було подання, то це чітко аргументовано ст. 106 Конституції України. Стосовно генерального прокурора, там юридична конструкція складніша, але ми знайшли можливість все-таки юридичного обґрунтування. І я глибоко переконаний, що наступного тижня президент України надішле до Верховної Ради вже не три, а чотири подання на звільнення, зокрема, генерального прокурора України Юрія Луценка", - сказав представник президента в Раді.

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Стефанчук також запевнив, що не буде тривалого розриву в часі між звільненням і призначенням. "Це буде внесене одразу, і буде зроблено за тією процедурою, яка передбачена Конституцією і законодавством України", - зазначив він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Полторака та глави СБУ Грицака.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131075
 
 
 Топ коментарі
 
Стефанчук, ну какие же вы все-таки дебилы! Вам не отказали в увольнении поданных лиц, вам поставили условие представить в ВР им замену, что вполне логично в воюющей стране. Чего не ясно-то даже таким даунам, как вы?
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А псов рыг и прихлебателей рузькемирцев, хочешь.
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в этом есть смысл. В системе пробита брешь, но система сопротивляется. А тут потихонечку эту брешь увеличивают.

Пусть подают. Пусть депутаты потом объясняют своему электорату на каких основаниях мешали работать новоизбранному президенту. Причем избранному с таким перевесом!
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А савакова с супруншей? Надо бы объективно.
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ну проведут еще раз по губам ему... ему не привыкать
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Так покажите продажные ЗЕбилы кот займёт их место? Что стыдно показать кандидатов на высший пост руководства Украины? Скорее всего украинофоб ...резидент подготовил свою приближённую шоблу из: ворюг, клоунов, сепаратюг, дворников , бандитов экс- рыгоАналов ......И видно что такую антиукраинскую заразу из своих дружков претендентов что нормальный парламент никогда не утвердит их на должность . И ведущие министерства во время кровавой освободительной войны вообще останутся без руководства.
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Так пэдра тоже бывший рыг.
И мало кого это смущало.
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Молодець Стефанчук. Довбай мародерів.
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Смердючий ванюша - ти знову виліз? Киш звідси у рязань свою, нещасне!
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В Брюсселі сурдоперекладач на виступі Зеленського вивіхнув собі обидві руки
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Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США уже на початку липня.
Беня, Зельцман, собрать узелки, подмыться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака та Грицака, а також генпрокурора Луценка, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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