 Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака та Грицака, а також генпрокурора Луценка, - Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо посад, за якими було подання, то це чітко аргументовано ст. 106 Конституції України. Стосовно генерального прокурора, там юридична конструкція складніша, але ми знайшли можливість все-таки юридичного обґрунтування. І я глибоко переконаний, що наступного тижня президент України надішле до Верховної Ради вже не три, а чотири подання на звільнення, зокрема, генерального прокурора України Юрія Луценка", - сказав представник президента в Раді.

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Стефанчук також запевнив, що не буде тривалого розриву в часі між звільненням і призначенням. "Це буде внесене одразу, і буде зроблено за тією процедурою, яка передбачена Конституцією і законодавством України", - зазначив він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Полторака та глави СБУ Грицака.

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