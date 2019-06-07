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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (879) Супрун Уляна (468)

 Ми готові співпрацювати з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться, - Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун не планує залишати країну у разі відставки і готова допомогти в проведенні реформ новій команді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня.

"Ми готові представити новому президенту те, що вже зроблено. Готові співпрацювати і з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться. Готові їм передати справи, щоб було розуміння, як проводити зміни в охороні здоров'я далі. Я громадянка України і я залишаюся в Україні, тому що це моя країна", - підкреслила Супрун.

Вона пояснила, що нових людей в МОЗ буде важко знайти під час "таких дуже складних змін".

"Якщо буде така можливість, ми готові залишитися і продовжувати роботу", - запевнила в.о. міністра.

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Супрун додала, що може бути радником нового міністра, якщо бачення нового уряду і нового міністра відповідатиме її принципам.

"Я і моя команда готові допомагати, щоб продовжувати те, що зараз почалося", - підсумувала вона.

Уродженка США Супрун виконує обов'язки міністра охорони здоров'я з 22 липня 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131070
 
   
 Топ коментарі
 
Пришлось недавно столкнуться с нашей медициной. Мама сломала ногу.
Я сейчас даже не про то, что операция+реабилитация обошлась в 35т.
После операции спрашиваю завотделением насчет врача-реабилитолога, массажиста или как он там называется. Ответ - "все вопросы к пани Супрун!" Она сократила всех! В итоге в травматологии райбольницы есть завотделением, хирург, приходящий рентгенолог и... нянечки да сестрички! Промежуточного звена нет.
Это как если б в армии в части был командир, начштаба и прапорщики.
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Иди уже к своей матери вместе с камандой и камандиром
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сотрудничать из тюрьмы будет ? со следствием ?
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Зараз зекомандА витягне на світ Божий дамбаську акушерку.
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Пришлось недавно столкнуться с нашей медициной. Мама сломала ногу.
Я сейчас даже не про то, что операция+реабилитация обошлась в 35т.
После операции спрашиваю завотделением насчет врача-реабилитолога, массажиста или как он там называется. Ответ - "все вопросы к пани Супрун!" Она сократила всех! В итоге в травматологии райбольницы есть завотделением, хирург, приходящий рентгенолог и... нянечки да сестрички! Промежуточного звена нет.
Это как если б в армии в части был командир, начштаба и прапорщики.
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согласен, нужно ввести в шахматы фигуру прапорщика. Ходит куда хочет. Берёт что хочет.
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А не хочешь спросить у заробитчан, которые оставили своих мам на "бесплатную" медицину и налогоплательщиков, которые должны лечить "бесплатно" и их мам?
А не хочешь спросить - напало ***** или нет и не возникла ли в связи с этим дополнительная нагрузка на бюджет?
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ВКЛ_это_мы_01 Так пусть "Феофанию" закрывают, или ты, петушок, против будешь кукарекать?
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ой, а что это про нагрузку на бюджет мы не слышим, когда у госчиновников ЗП миллионные?
Заметь, у меня не шла речь про деньги, занесенные в больничку. Да эти врачи и сами себя окупят, их и без зарплаты можно оставить, с голоду не умрут.
Рентген - 50 грн, все лекарства за свой счет, даже копеечные нестерильные перчатки и бинт.
Раз как-то пришла тетенька с ноутбуком, "эхограмму сердца нужно сделать". Ну, нужно - делайте. Сделала.
С Вас - 300 грн.
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Иди уже к своей матери вместе с ******** и камандиром
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"Уроженка США Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 22 июля 2016 года."
Уродилась на нашу голову.
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а чего говорит тебе жена когда ты приходишь домой бухой без зарплаты и выкачанный в грязи. На чью голову ты родился. Расскажи. Посмеёмся все вместе.
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"..приходишь домой бухой без зарплаты и выкачанный в грязи."
Для українців такий "мікс" не характерний. Можливо щось одне: або п'яний, або без грошей, або брудний (після важкої роботи). А сміються українці з молодших північних "братів", котрі не тільки поєднують ці риси, але й проеціюють іх на інших.
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Спасибо, пани Супрун, не надо. В США вас уже больные заждались!
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Она в США работает на заборе анализов - лаборантом. Ео в Украине для министра этого стажа достаточно. Не доктор она вообщем.
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не говоря о том, что ВРИО быть так долго в принципе запрещено.
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сотрудничать из тюрьмы будет ? со следствием ?
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так зеля содить будет воров барыг и коррупционеров? или выборы позади и обецянки забыты?
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Садит суд, а суд порошенковский. Так что Зеленский нмчем тут не поможет похоже.
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Якщо Супрун буде співпрацювати зі слідством, то суд може це врахувати та пом'якшати вирок.
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Пани Супрун вашу энергию, да на мирные цели. С вашим талантом Ганнибала Лектера вам самое вместо занять пост министра здравоохранения у мокшан, через пять лет их поголовье упадет втрое, хоть одно доброе дело сделаете за всю свою жизнь для Украины и украинцев.
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Планируй, кака фанера над Парижем!
І кому Я це кажу!
Дістала!
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Директор Института сердца Борис Тодуров угодил в реанимацию и назвал недореформаторов из Минздрава Украины настоящими убийцами
В реанимацию попал директор Института сердца известный кардиохирург Борис Тодуров. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.Он не уточняет, какие именно проблемы у него случились со здоровьем, но известно, что в отделение интенсивной терапии кардиохирург попал три дня назад.
"Оказавшись в реанимации три дня назад побывал в "шкуре" пациента, и еще раз убедился как страшно болеть. Со мной уже лучше, и лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц. Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес", - написал Тодуров.
https://ua24ua.net/direktor-instituta-serdtsa-boris-todurov-ugodil-v-reanimatsiyu-i-nazval-reformatorov-minzdrava-nastoyashchimi-ubiytsami/

🤗
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Пани Супрун присосалась к хлебному месту, как пиявка, добровольно уходить от кормушки не собирается. На бумаге закупает лекарства для всех нуждающихся, например, в 2018 уже закупила от гепатита С, на деле, те, у кого есть деньги, лечатся за свои деньги, лечение стоит 1500 долл. А у кого нет денег - не огорчайтесь, пани Супрун всем все закупит, на днях, может даже и раньше.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМи готові співпрацювати з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться, - Супрун
 
 
 
 
 
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