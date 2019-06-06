 Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин

Про це Путін заявив, виступаючи перед ЗМІ в кулуарах економічного форуму в Санкт-Петербурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Коли все буде сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами і замахами на вбивство", - сказав Путін, назвавши Сергія Скрипаля шпигуном Лондона.

"Він ваш агент, а не наш. Це означає, що ви шпигували за нами, і мені важко сказати, що з ним сталося згодом. Ми маємо забути про все це врешті-решт", - сказав президент РФ.

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В офісі прем'єр-міністра Британії Терези Мей відповіли, що відносини між Великою Британією і Росією можуть покращитися тільки тоді, коли Москва змінить свою "агресивну і дестабілізуючу поведінку".

"Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Росією з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Великої Британії ... Однак прем'єр-міністр неодноразово давала зрозуміти, що у нас можуть бути інші відносини, тільки якщо Росія змінить свою поведінку", - заявила спікер Мей.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.