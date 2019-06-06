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Все про:Велика Британія (1000) Путін (8926) Скрипаль (451)

 Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин

Президент Росії Володимир Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля, щоб поліпшити зіпсуті відносини між державами.

Про це Путін заявив, виступаючи перед ЗМІ в кулуарах економічного форуму в Санкт-Петербурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Коли все буде сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами і замахами на вбивство", - сказав Путін, назвавши Сергія Скрипаля шпигуном Лондона.

"Він ваш агент, а не наш. Це означає, що ви шпигували за нами, і мені важко сказати, що з ним сталося згодом. Ми маємо забути про все це врешті-решт", - сказав президент РФ.

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В офісі прем'єр-міністра Британії Терези Мей відповіли, що відносини між Великою Британією і Росією можуть покращитися тільки тоді, коли Москва змінить свою "агресивну і дестабілізуючу поведінку".

"Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Росією з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Великої Британії ... Однак прем'єр-міністр неодноразово давала зрозуміти, що у нас можуть бути інші відносини, тільки якщо Росія змінить свою поведінку", - заявила спікер Мей.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131069
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже хуйло совсем крышей протёк ... Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений - Цензор.НЕТ 5561
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Плоностью крыша у него протекла в 14 году.
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Плоностью крыша у него протекла в 14 году.
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я бы даже сказал - заслуженный палеонтоло́г кровельных покрытий
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Вполне соответствует предложениям людей Зе по Донбассу. А за Крым тоже предлагается забыть.
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Скрипали живы-здоровы, так что определённая логика есть.
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По этой логике, ***** травил граждан Британии, а не агентов!
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Да никого ***** не травил, ему пос*ать на Скрипаля, Березовского и Литвиненко. Но резонанс от этих операций британских спецслужб хороший, так что вся эта канитель (абсолютно высосанная с потолка) на пользу Украине.
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А самое главное Баширову и Петрову, "шпили-вилли" из РФ, выдали паспорта и визы в Масквє "британские" агенты...
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Так может сам Путин и есть Британский Агент?
Ведь если посмотреть на результаты его усилий, то ни никто не мог сделать хотя бы треть
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Скорее американский. С давних времён Рашка - вотчина Рокфеллеров, но не Ротшильдов.
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Применение боевого отравляющего вещества на территории Великобритании - "высосано из пальца"? Даже не хочу знать, шо за "пальцы" вы там, на московии, сосете...
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Да 100%. Там рядом лаборатория британских химиков, оттуда и утечка. А списали на *****, как и с контрабандистами полония Луговым-Литвиненко. И правильно сделали! Кацапов надо макать в г*вно и заслуженно и незаслуженно, они по любому заслужили
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прими небольшую дозу крысиного йаду, но так чтоб кони не двинул. Когда выйдешь из комы поделишься своей "определённой логикой" с нами. А мы тебя постараемся понять.Обещаем.
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Карачун обеспечен Зачем платить больше
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смазав яйца ""новичком""
повесив на Шпиле .... ну и отравить Баширова с Мишкиным на эту достропримечательность посмотреть ....
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Скоро там снимут главу Газпрома Миллера. Движуха не шуточная. Будет тупо но весело, как и у нас.
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Шось там тваріцца. Нам теж збути все і почати з чистого аркушу, а бритам забути шпілі-вілі.
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Великобритания должна провести референдум
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Не искушайте. Через референдум она не только вышла из ЕС, но легко может присоединиться к Таёжному союзу
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ну с ЕС там немного другая фишка- в отличии от Украины, раз Великобритания присоединялась к ЕС через референдум то и сл-но выходить из него так же должна была таким способом)
5 июня 1975 года в Великобритании был проведён референдум о членстве этой страны в ЕЭС,
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Возвращаем ядерное оружие.Других аргументов в мировой политике больше нету.
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Вот это непосредственность будто у пятилетнего

«Мы тут немножечко пошалили»

А потом удивляются чего его с прибабахом считают
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Отношение измениться когда задавить всю верхушку рашки физически и ещё всё около неё.Эта падаль должна на столбах висеть.Рашке ничего нельзя прощать иначе всё в двойне возвращаеться злом !
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цинизм этого Х..ла зашкаливает а зашкаливает потому что запад дает слабину вот он на голову и срет
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Може краще грохнути ***** з прихвостями і після цього почати "улучшать отношєнія"? Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений - Цензор.НЕТ 474
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Нууу.....
Великобритания может в ответ ёпнуть парочку кацапских подлодок и... согласиться забыть Скрипалей.

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Можно отравить российских дипломатов и начать отношения "с чистого листа".
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Украине - начать с чистого листа; Англии - забыть о применении боевого отравляющего вещества на их территории. Это просто звездец какой-то.
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Забути можна. За умови самоотруєння усіх самців кацапських дипломатичних представництв у Великій Британії та її колишніх колоніях.
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Британцам надо завалить штук 10 ********** агентов, действующих в Великобритании
Это будет логично и справедливо
И завалить их не просто по тихому, а публично и с особой жестокостью
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Великобритания предлагает отравить рассию и зибыть о ней во благо других нормальных стран Мира..
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Всі ЗАБОВ"ЯЗАНІ забути про вбивства, крадіжки, отруєння, знущання, брехню, маніпуляції та багато іншого лайна, і почати дружні відносини з мордором! Бо мордор так вирішив!
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Ну... о будапештском меморандуме забыли же...
Обманули продажных дурачков.
Так почему бы не повторить?
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О, бач ... Значить, це х***ло-промокашка британцям пропонує все =с чістава ліста= ...
А нам лавруха пальці загинає ...

З іншого боку, оце їхня москальська натура: нагадити - а потім =как ні в чьом нє бивало=.
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))) а чё ***** написанно с двумя "н"? шоб длиннее выглядел? ))
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Вся Британія у московитів під ковпаком. Захочуть, перетравлять газами усе Вестмінстерське абатство; захочуть, завербують її величність. А все через традиційну для англійців надмірну безпечність та довірливість. Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин - Цензор.НЕТ 2856
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пиданулась **** тупая, как и ***** через коврик Земелюшка родненькая манит и притягивает к себе. Скоро уже скоро будете любоваться, как растёт морковка под землёй.
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Убить недомерка и забыть - вот мировая мечта.
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Т.е. шпионы теперь работают не за пределами государства, а внутри? Ммммм... Неплохо... И при этом Великобритания решила отравить своего же шпиона на своей же территории... Сильно... И предварительно попросив у РФ "Новичка", чтоб не палиться... Все интереснее и интереснее...

Интересно, ему тексты тот же, кто Добкину сочиняет или он сам придумывает?
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Українцям забути про мільони закатованих , вбитих, про оккупацію та аннексію, про сиріт, покалічених, вдовиць, про могили героїв наших, про вбитих дітей ...і "начать с чістого ліста" .. Та недострелений Кернес с Трухановим за все це й пробачення просити збираються...Британцям,- про отруєних Скрипалів та Литвиненка...Шо там такого? Забули- і "мір,, дружба, жвачка"...Цинізм цих людоподібних виродків просто вражає... Та нє...Нехай Гаагський трибунал та міжнародні суди визначають, ху із ху...ВІДПОВІДАЙТЕ за злочини, рософашисти!.Чекаємо ще вироку по збитому МН 17...
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Если бы Британия послала двух агентов в Россию и они попытались бы убить
Рогозина, Сечина. или Ротенберга - путин тоже предлагал бы "забыть и перевернуть
страницу" ?
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отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

может ли барс переменить пятна свои? - Иер.13:23


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За скотомордих кацапських гавнюкiв ще свого часу казав Шевченко - його слова й досi не втратили актуальностi:
Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин - Цензор.НЕТ 5373
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"Всего четыре столетия отделяют Россию от нашествия варваров,
Запад же пережил подобное испытание четырнадцать веков назад:
цивилизация, имеющая за плечами на тысячу лет больше, создала нравы,
несравнимые с нравами русских. За много столетий до вторжения монголов,
скандинавы послали к ним, в ту пору ведшим совсем дикое существование,
своих вождей.
эти чужеземные герои, явившиеся в сопровождении немногочисленного войска,

стали первыми русскими князьями.
Варяги, принимаемые за некиих полубогов, приобщили русских кочевников к цивилизации. В то же самое время константинопольские императоры
и патриархи привили им вкус к византийскому искусству и византийской роскоши.
Таков был первый слой цивилизации, растоптанный татарами,
когда эти новые завоеватели обрушились на Россию.
Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господень,
русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами."
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин
 
 
 
 
 
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