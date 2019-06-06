 Ув'язнені бунтували в колонії на Дніпропетровщині через умови утримання

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За його джерелами, в'язні протестували проти умов утримання.

Всього в бунті взяли участь близько 100 ув'язнених, вони палили свої матраци.

Пізніше, в Нацполіції області зазначили: "Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.392 (дії, що дезорганізують роботу виправних установ) Кримінального кодексу".

В рамках статті буде проведено необхідні слідчі заходи, проаналізована і дана оцінка діям винуватців подій.

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