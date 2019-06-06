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Все про:бунт (40) колонія (145) в'язні (167)

 Ув'язнені бунтували в колонії на Дніпропетровщині через умови утримання

У П'ятихатській колонії суворого режиму в Дніпропетровській області 5 червня збунтувалися в'язні. Поліція почала розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За його джерелами, в'язні протестували проти умов утримання.

Всього в бунті взяли участь близько 100 ув'язнених, вони палили свої матраци.

Пізніше, в Нацполіції області зазначили: "Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.392 (дії, що дезорганізують роботу виправних установ) Кримінального кодексу".

В рамках статті буде проведено необхідні слідчі заходи, проаналізована і дана оцінка діям винуватців подій.

Також читайте: Обставини бунту в одеській колонії з'ясовуватиме моніторингова група, - представник омбудсмена Остапенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131067
 
 
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хто ж проти? а як візьмемо одну на двох то дешевше буде.
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будут проведены необходимые следственные мероприятия, проанализирована и дана оценка действиям виновников событий.Источник:https://censor.net.ua/n3131067

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