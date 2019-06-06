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 На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Начальника Управління Державного агентства рибного господарства в Закарпатській області затримано під час одержання хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 01

Підприємець звернувся до обласного управління Державного агентства рибного господарства для отримання дозвільних документів з будівництва форелевої ферми. За позитивне і безперешкодне вирішення цього питання йому повідомили про необхідність сплати 1000 доларів "винагороди". Таку вимогу висунув керівник Управління Держагентства рибного господарства.

Сьогодні, 6 червня, правоохоронці затримали чиновника під час отримання ним останнього "траншу" - 900 доларів.

На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 02

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Напередодні було задокументовано отримання першої частини хабара - 100 доларів, які були знайдені під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта. Також додатково вилучено 2700 доларів, 20 тис. гривень і 300 євро.

На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 03

Крім того, під час проведення процесуальних заходів було задокументовано вимагання посадовою особою додатково 500 доларів, які, за словами чиновника, він мав передати вищому керівництву.

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Зараз хабарника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131066
 
 
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имущество начальника конфисковать в пользу государства. пусть работает сторожем если возьмут.
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а шо на закарпатье есть рыба????? я думал на вся в словакию и венгрию уплыла вслед за вуйками
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Это на фото аж целых 7 сотрудников ГБР пришли задерживать из-за взятки в 1000 долларов? 😁
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Да карл!,аж семь!,прикинь!,ты наверно обкончался от этой цыфры
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***** вата лезит со своими дэбильными высерами со всех щелей
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Был пиратом жадным Билли.... На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4319 На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4469 Быть начальником на такой рыбной должности и погореть на жалкой тысяче долларов может только полный дятел ! скормите его крабам! На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 361
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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