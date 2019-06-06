 На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підприємець звернувся до обласного управління Державного агентства рибного господарства для отримання дозвільних документів з будівництва форелевої ферми. За позитивне і безперешкодне вирішення цього питання йому повідомили про необхідність сплати 1000 доларів "винагороди". Таку вимогу висунув керівник Управління Держагентства рибного господарства.

Сьогодні, 6 червня, правоохоронці затримали чиновника під час отримання ним останнього "траншу" - 900 доларів.

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Напередодні було задокументовано отримання першої частини хабара - 100 доларів, які були знайдені під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта. Також додатково вилучено 2700 доларів, 20 тис. гривень і 300 євро.

Крім того, під час проведення процесуальних заходів було задокументовано вимагання посадовою особою додатково 500 доларів, які, за словами чиновника, він мав передати вищому керівництву.

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Зараз хабарника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.