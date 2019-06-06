 Призначення Ценова в ООС важко назвати підвищенням, - Варченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 червня "Громадському" заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням. Зона ООС - це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються і стандартні, і нестандартні для Києва процеси, наприклад, оперативне реагування в результаті обстрілів. Треба йти в сіру зону. Ця робота складніша. Це однозначно не підвищення", - сказав він.

Варченко додав, що Ценов керуватиме приблизно 1 тис. осіб.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Ценов подав у відставку після смерті хлопчика.