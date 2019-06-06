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 Призначення Ценова в ООС важко назвати підвищенням, - Варченко

Призначення начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитра Ценова, який подав у відставку після загибелі п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому, керівником поліцейських сил у зоні проведення операції Об'єднаних сил "однозначно не є підвищенням".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 червня "Громадському" заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням. Зона ООС - це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються і стандартні, і нестандартні для Києва процеси, наприклад, оперативне реагування в результаті обстрілів. Треба йти в сіру зону. Ця робота складніша. Це однозначно не підвищення", - сказав він.

Варченко додав, що Ценов керуватиме приблизно 1 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальник НП Київщини Ценов очолив поліцейські сили в зоні ООС. ФОТО

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Ценов подав у відставку після смерті хлопчика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131064
 
 
 Топ коментарі
 
Стандартные и нестандартные процессы, это - наркотрафик, крышевание, поборы.
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Пасматрел биографию..
Мент , ваще, не офицер...
Куда камадырить?!
Бабулек и бабло снимать!
😛
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Про-московитского мусора назначат в ООС. Все правильно, с точки зрения зелектората.
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в подобных случаях у вас начальник полиции или шериф сам идёт в отставку и не лезет с просьбой отправить его на границу с Мексикой
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Стандартные и нестандартные процессы, это - наркотрафик, крышевание, поборы.
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Прям на промку под Авдеевку закинули ))
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Поможет твоим братухам из-за поребрика. Проследит, шоб ЗСУ просто перестали стрелять.
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Вся твоя жизнь до переезда в Штаты прошла в России а до этого в совке на территории современной России
Если у кого там точно братухи, так это ты
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Скажите, шо делали Ваши деды во время Второй Мировой? И я вам расскажу, как мои Деды(Украинец и Кырымлы) попали на Сахалин в 1950-х. Вы не потомок красноперых нквд-шников?
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Зря ты ей ответил - от прямо в большую кучу дерьма палкой ткнул....
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а вы у нас крем бруле подозрительного цвета Призначення Ценова в ООС важко назвати підвищенням, - Варченко - Цензор.НЕТ 5145
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ты - еще один потомок нквд-истов, руснявое?
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речь зашла о том, как я оказался рожден на Сахалине. Не я это начал. Но ответов я не вижу, и не дождусь, бо потомки красной мрази стыдяться своих предков.
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О любимая тема россиян - диды 😂😂
Это вообще лечится? 😁
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Я горжусь предками. А Вы их стесняетесь? Или стыдитесь?
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Най це тебе не бентежить. Допомога из-за кордону не зупиниться. Маемо донорив, маемо шляхив. Слава Украине!
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Коалиция существует.Сам парубий отправил списки этих г..н от пети.Авакян по шоколадной квоте залез и не хочет уходить.Как вы там порошки говорили,президент не причем)))Кушайте не обляпайтесь)))
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ЗЕбик ты сильно про Авакяна не шурши..Беня же тебе ясно сказал - Авакян лутший министр МВД. А шо ты будеш ныть если Авакян будет "новым лиццом" в кабмине уже при ЗЕкловуне, всё тем же министром МВД? Прибежишь опять про Петю орать??
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Порохня не заходите в будущее.Когда будет,поговорим.Читайте западную прессу,а не 5 канал)))
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Я б шо и понял -взводом *************...
максимум ротой..Лишний хенерал ментовский тама -не пришей к #де рукав..
лишнее енто ..
😎
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Пасматрел биографию..
Мент , ваще, не офицер...
Куда камадырить?!
Бабулек и бабло снимать!
😛
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Вот и будет в Марике ночные ларьки обилечивать.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПризначення Ценова в ООС важко назвати підвищенням, - Варченко
 
 
 
 
 
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