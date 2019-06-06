 В Україні з'явиться професійна передвища освіта

Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.
Цю зміну передбачено проектом закону про професійну передвищу освіту, який сьогодні, 6 червня 2019 року, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому. Документ підтримали 236 народних депутатів.
"З 2014 року, коли був прийнятий закон про вищу освіту, коледжі і технікуми опинилися в невизначеному стані. З одного боку, їм дозволили тимчасово працювати в системі вищої освіти, але на практиці вони не мали жодної нормативної бази. Зараз парламент прийняв проект закону, який закладає основу для розвитку професійної передвищої освіти, і дуже важливо, щоб уже найближчим часом він набув чинності", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.
Над проектом закону працювала широка робоча група, до якої увійшли представники всіх зацікавлених сторін за активної участі народних депутатів та представників міністерства.
«6 червня 2019
Папа Римський Франциск змінив англійський текст християнської молитви «Отче наш», щоб відповідальність за спокусу віруючого в ній покладалася на Сатану, а не на Бога. Рядок «І не введи нас у спокусу» тепер буде звучати як «і не дай нам впасти в спокусу» (do not let us fall into temptation). Таким чином, підкреслюється, що Бог не вводить людину в спокусу, а допомагає з неї вибратися. Раніше аналогічним чином було змінено французький текст молитви.
Вирішенню понтифіка передували 16 років досліджень біблійних текстів. Богослови прийшли до висновку, що початковий текст молитви, виголошений Ісусом Христом арамейською мовою, був спотворений після перекладу на грецьку та подальших перекладів на інші європейські мови.»
А тут слова Ісуса.
Это что-то вроде нашего Ausbildung
всебольшинство пту внезапно стали "академиями". но академиков вроде больше не стало...
максимум чим вони ставали це коледжами.