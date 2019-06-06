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Все про:ВР (4934) освіта (588) Міносвіти (462) вища освіта (34)

 В Україні з'явиться професійна передвища освіта

З наступного року українські коледжі і технікуми більше не набиратимуть абітурієнтів на "молодшого спеціаліста". Замість цього вони надаватимуть професійну передвищу освіту - готуватимуть професійних молодших бакалаврів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

Цю зміну передбачено проектом закону про професійну передвищу освіту, який сьогодні, 6 червня 2019 року, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому. Документ підтримали 236 народних депутатів.

"З 2014 року, коли був прийнятий закон про вищу освіту, коледжі і технікуми опинилися в невизначеному стані. З одного боку, їм дозволили тимчасово працювати в системі вищої освіти, але на практиці вони не мали жодної нормативної бази. Зараз парламент прийняв проект закону, який закладає основу для розвитку професійної передвищої освіти, і дуже важливо, щоб уже найближчим часом він набув чинності", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

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Над проектом закону працювала широка робоча група, до якої увійшли представники всіх зацікавлених сторін за активної участі народних депутатів та представників міністерства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131063
 
 
 Топ коментарі
 
Зате на Думбасі з"явились проффесори околовсячеських наук.
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помнится когда-то все большинство пту внезапно стали "академиями". но академиков вроде больше не стало...
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Хорошо что ты пришла 😊
Это что-то вроде нашего Ausbildung
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Построят заводы ,начнут опять запускать ракеты как при ссср ,
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розширюють асортимент дипломів на виплат
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Із вільного світу науки і релігії.
«6 червня 2019
Папа Римський Франциск змінив англійський текст християнської молитви «Отче наш», щоб відповідальність за спокусу віруючого в ній покладалася на Сатану, а не на Бога. Рядок «І не введи нас у спокусу» тепер буде звучати як «і не дай нам впасти в спокусу» (do not let us fall into temptation). Таким чином, підкреслюється, що Бог не вводить людину в спокусу, а допомагає з неї вибратися. Раніше аналогічним чином було змінено французький текст молитви.
Вирішенню понтифіка передували 16 років досліджень біблійних текстів. Богослови прийшли до висновку, що початковий текст молитви, виголошений Ісусом Христом арамейською мовою, був спотворений після перекладу на грецьку та подальших перекладів на інші європейські мови.»
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Ещё идёт спор о переводе - Нет власти не от Бога или Не есть власть, если не от Бога...
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Ну, то вже епізод з «Послання до римлян» Св. Ап. Павла .
А тут слова Ісуса.
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а шо тому папі молитву змінити - як він закон божий тобто заповіді вже змінив. гад ше той
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Хорошо что ты пришла 😊
Это что-то вроде нашего Ausbildung
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Ausbildung - це ж середня професійна освіта. Може, намагаються кваліфікацією "молодший бакалавр" підкреслити, що носій цієї кваліфікації має право поступати у вищі (******************, allgemeine **************).
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Так там же речь про техникумы и колледжи. По сути Abschluss (как переводится?) сугубо средне-специальный
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помнится когда-то все большинство пту внезапно стали "академиями". но академиков вроде больше не стало...
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Зате на Думбасі з"явились проффесори околовсячеських наук.
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Так вони же там простимульовані радіацією з комунарських шахт.
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ох брехня.

максимум чим вони ставали це коледжами.
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