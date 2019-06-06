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Все про:Дніпропетровськ (1033) активіст (199) Гандзюк (323)

 Поліція затримала автомобіль, що їхав на суд у справі Гандзюк, і "фактично вкрала" фаєри і газовий балончик, - активісти

Активісти Facebook-спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляють, що поліцейські стежили за машиною, в якій небайдужі громадяни їхали на оголошення вироку виконавцям нападу на Гандзюк.

Про це вони повідомили на сторінці спільноти, інформує Цензор.НЕТ. Автомобіль, про який йдеться, їхав на засідання суду з м.Дніпро.

"Авто зупинили і затримали, також вилучили "на експертизу", а фактично вкрали, особисті речі. Всі вилучені речі є законними, є у вільному продажу і не є забороненими до перевезення. Це піротехнічні фаєри, газовий балончик, складаний ніж і два шумові (стартові) пістолети. Особливо жваво шукали банер "AvakOFF", який активісти виготовили на акцію два дні тому", - сказано в повідомленні.

Активісти стверджують, що помітили стеження за собою з боку карного розшуку Дніпра ще місяць тому. Крім того, за їхніми словами, відбулися "затримання та обшуки активістів, під час яких не виявили нічого незаконного".

Читайте також: П'ятьом обвинуваченим у нападі на Гандзюк оголосять вирок 6 червня

Раніше сьогодні Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив п'ятьох колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) до різних термінів ув'язнення за вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Так, Торбіна засуджено до 6,5 років позбавлення волі, Грабчука - до 6 років, Васяновича і Вишневського - до 4 років, а Горбунова - до 3 років в'язниці.

Батько загиблої Віктор Гандзюк назвав вироки вбивцям своєї дочки "спектаклем" і заявив, що йому "соромно за державу".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131060
 
 
 Топ коментарі
 
Здобули...ручную обезьянку Бени с булавою. Сейчас все активисты станут "проплаченными", как ваше стадо и хотело.
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Раньше к пороху ездили, теперь к Авакову. Позже будут ездить просто так, но тоже с ножами и баллончиками. От привычек не так просто избавиться.
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Дебилы-активисты считают эти "наборы" вполне нормальными атрибутами протестных акций...мда
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Ух, ну - балончики, фаера и остальное - ерунда! Черт с ними! Главное, чтобы для гешефта рюкзачки у сынули были!!!
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По словам сирийских врачей,россия бомбит больницы,координаты которых они передали в ООН.ООН предупреждают россию,что по этим точкам нельзя наносить удары,но россияне прицельно бомбят именно БОЛЬНИЦЫ.Многие больницы отказались из-за этого сотрудничать с ООН - https://www.unian.net/world/10575585-gazeta-wyborcza-rossiya-bombit-bolnicy-v-sirii-uznav-o-nih-ot-oon.html …
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Раньше к пороху ездили, теперь к Авакову. Позже будут ездить просто так, но тоже с ножами и баллончиками. От привычек не так просто избавиться.
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Собавков, Рюкзаков, а АААТСТАВКУ, АРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!111
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надо было динамит брать , для "рыбалки"
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Они опять врут ... Рябошапка
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_6.html
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Дебилы-активисты считают эти "наборы" вполне нормальными атрибутами протестных акций...мда
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Здобули...ручную обезьянку Бени с булавою. Сейчас все активисты станут "проплаченными", как ваше стадо и хотело.
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Приговор суда естественен. Убили активистку которая критиковала Зеленского. Всем остальным критикам ЗЕ дали понять - молчите или на ваши головы найдут еще подобных отморозков. Смерть Гандзюк - на совести тех, кто голосовал за Зеленского.
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Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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Перестаньте смотреть телевизор перед едой Он плохо влияет на пищеварение
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"активисты - (неравнодушные граждане) ехали на суд с пиротехническими файерами, газовыми баллончиками, перочинными ножами и двумя шумовыми (стартовыми) пистолетами."
- нет слов, одни междометия ...! страна непуганых идиотов.
Полиция задержала автомобиль, ехавший на суд по делу Гандзюк, и "фактически украла" файеры и газовый баллончик, - активисты - Цензор.НЕТ 175
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файеры, газовый баллончик - почти "джентельменский набор", но недотянули трохи.
можно было и побольше "мирного" железа туда напихать...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція затримала автомобіль, що їхав на суд у справі Гандзюк, і "фактично вкрала" фаєри і газовий балончик, - активісти
 
 
 
 
 
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