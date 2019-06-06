 Поліція затримала автомобіль, що їхав на суд у справі Гандзюк, і "фактично вкрала" фаєри і газовий балончик, - активісти

Про це вони повідомили на сторінці спільноти, інформує Цензор.НЕТ. Автомобіль, про який йдеться, їхав на засідання суду з м.Дніпро.

"Авто зупинили і затримали, також вилучили "на експертизу", а фактично вкрали, особисті речі. Всі вилучені речі є законними, є у вільному продажу і не є забороненими до перевезення. Це піротехнічні фаєри, газовий балончик, складаний ніж і два шумові (стартові) пістолети. Особливо жваво шукали банер "AvakOFF", який активісти виготовили на акцію два дні тому", - сказано в повідомленні.

Активісти стверджують, що помітили стеження за собою з боку карного розшуку Дніпра ще місяць тому. Крім того, за їхніми словами, відбулися "затримання та обшуки активістів, під час яких не виявили нічого незаконного".

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Раніше сьогодні Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив п'ятьох колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) до різних термінів ув'язнення за вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Так, Торбіна засуджено до 6,5 років позбавлення волі, Грабчука - до 6 років, Васяновича і Вишневського - до 4 років, а Горбунова - до 3 років в'язниці.

Батько загиблої Віктор Гандзюк назвав вироки вбивцям своєї дочки "спектаклем" і заявив, що йому "соромно за державу".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .