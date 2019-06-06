 Державіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті організації.

"За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "Янейр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів", - йдеться в повідомленні.

Сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків і на підставі висновків акту інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника гарантувати належний рівень безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту