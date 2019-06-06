EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  1358  6
Все про:Державіаслужба (21) лоукост (102) YanAir (1)

 Державіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir

Державна авіаційна служба призупинила сертифікат української авіакомпанії YanAir. Причиною стали зауваження, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті організації.

"За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "Янейр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів", - йдеться в повідомленні.

Сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків і на підставі висновків акту інспекційної перевірки, що свідчитиме про здатність авіаперевізника гарантувати належний рівень безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131059
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Мня, хай себе летают! Запретите НАВСЕГДА "рОШЕН"!!!
 показати весь коментар
 
 
Зачем кому-то куда-то летать, и тут с 21.04 все четко. Эпохе пздца нон стоп...
 показати весь коментар
 
А не торчат ли за этим решением уши пейсатого тела с тройным гражданством ?
 показати весь коментар
 
 
каламой начинает стричь овец. зе клованы скоро и вам обрезание сделает Державіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir - Цензор.НЕТ 423
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаДержавіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir
 
 
 
 
 
 вгору