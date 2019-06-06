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Все про:Польща (1810) Євросоюз (2498) Дуда (180)

 Польща і надалі буде адвокатом України в Євросоюзі, - канцелярія Дуди

Польща і далі хоче бути країною, яка активно підтримує Україну в Євросоюзі.

Про це заявив заступник глави канцелярії президента Польщі Павло Муха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Польща є і хоче бути адвокатом України на європейських форумах. Президент Дуда дуже чітко підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України і це було сказано на цій зустрічі (президентів Зеленського і Дуди в Брюсселі - Ред.). За це президент Зеленський подякував", - зазначив Муха.

Він зауважив, що Польща є дуже послідовною в справі територіальної цілісності України.

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Чиновник зазначив, що в розмові з президентом України Дуда також не цурався і складних історичних питань двосторонніх відносин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131058
 
 
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Адвокаты - нам не нужны! Нам нужны НАСТОЯЩИЕ ПРОКУРОРЫ, которые ПОСАДЯТ навечно всякую падаль, вроде порошенко, луценко (обеих и - с ублюдками), херащенко, аваковых, свинарчуков, паруьиев, яценюков, гройсманов и остальную гниль!!!
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Ievgen Maievskyi - выстрался зелебоб ? Польша и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Евросоюзе, - канцелярия Дуды - Цензор.НЕТ 5076
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Не много ли мнят о себе?
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А Україна що, підсудний? Фінансово краще допоможіть та не лізьте в нашу історію.
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Адвокаты не только защищают подсудимых но и представляют интересы своих подопечных в разных переговорах и в разных инстанциях 😊
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Украине нужно дружить с Польшей. У Украины и Польши много общих геополитических интересов и вообще это близкие славянские народы. У многих стран-соседей в Европе есть исторические противоречия, но нахождение в ЕС их сглаживает. Нужно искать компромиссы. В принципе, на этом и держится Евросоюз. Единственный, кто заинтересован во вражде украинцев и поляков - это россия. Поэтому, нужно дружить с поляками в т.ч. и против россии по принципу: враг моего врага - мой друг.
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