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 Справу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат

Державна фіскальна служба закрила справу проти журналіста Савіка Шустера про ухилення від сплати податків через відсутність складу злочину.

Про це виданню "Лівий берег" заявив адвокат Шустера Ярослав Романчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кримінальна справа закрита через відсутність складу злочину", - сказав він.

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Адвокат пояснив, що вчора, 5 червня, він отримав від слідчих органів ДФС відповідь на свій запит про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину в діях Савіка Шустера. При цьому рішення суду, яким було скасовано податкове рішення про стягнення понад 13 млн гривень, було винесено ще в грудні 2017 року, заявив юрист.

Нагадаємо, в 2016 році ДФС припустила, що Шустер ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Після цього журналістові анулювали дозвіл на роботу в Україні. У Держслужбі зайнятості пояснили таке рішення наданням недостовірних даних. Зокрема, Шустер нібито подав довідку про відсутність судимості тоді, коли проти нього було відкрито кримінальне провадження. Пізніше Державна служба зайнятості (Центральний апарат) призупинила дію рішення про анулювання дозволу на роботу Савіка Шустера в Україні до з'ясування обставин.

На початку травня Шустер прилітав із Риму до Києва для участі в переговорах про новий телепроект на одному з новинних каналів українського ТБ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131057
 
   
 Топ коментарі
 
Петруха ушел и его политические дела против неугодных распались!
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Шустер молодчинка а пэтя гнида !
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Очередная заказуха от пети рухнула.Ну человек без образования юридического и комсомолец,должен возмутится на это беззаконие и возбудить дело,против главного врага Украины Савика Шустера,который посмел усомниться в петином вяличие.Савик Шустер,добро пожаловать в Украину!
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Петруха ушел и его политические дела против неугодных распались!
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опять по 200 грн. инвестиций в правду собирать будет???)))
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Зачем? Он же не свой канал поддерживать собрался.
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Ну шо ты брешешь,лишь бы ляпнуть,ахметка дружбан твоего босса -пороха)))
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Да пэтя ,не сработала твоя ставка на медведчука !
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Та нет,октябрёнком и пионером был пока не исключили а вот стакановцы это не мой метод . Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 4516мне больше ворошиловские стрелки до души ..
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Очередная заказуха от пети рухнула.Ну человек без образования юридического и комсомолец,должен возмутится на это беззаконие и возбудить дело,против главного врага Украины Савика Шустера,который посмел усомниться в петином вяличие.Савик Шустер,добро пожаловать в Украину!
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Умоляю, сообщите адрес зоны, куда петрушке-алкашу-барыге гнать грев на зону! Махорка - пропадает, пацаны на киче - стосковались по жирным ********!!!
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пэпа щас в прострации. если посадят ящура пасечника, так это и его могут?
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Не, Петя нифига не понял. Он думает, что не система меняется, потому что нация взрослеет, а просто жопа на троне
Из Пети государственник как из Поплавского певец
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Да там с Шустером не всё так просто было.Спонсором Шустера была Елена Бакай.Это бывшая жена Игоря Бакая-предателя .коррупционера ,агента российского ФСБ и первого главы Нафтогаза Украины.То есть можно предположить что Шустера финансировало ФСБ.
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ну вашого порошонку финансировал лично путин. и что?
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Предполагать можно что угодно, но к законности это не имеет отношения.
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Я не сказал, а написал. Предположения и догадки в судах не рассматривают и не принимают.
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Спецслужбам суды не всегда нужны .я бы сказал ,что в крайних случаях .
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и кому ты вешаешь?! я лично, как и тысячи граждан Украины перечисляли Шустеру по 10-1000,0грн., только чтобы оставалось окно правды! а ты уже гадишь какими то бакаями! есть доказательства что бакаи спонсировали - доки в студию, нет -ПНХ!
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На последней передаче Елена Демчук присутствовала на передаче лично.Даже пару слов сказала .Демчук это её девичья фамилия .Постарела сильно,после того как я её видел последний раз.Дальше сам включай мозги.Это работа спецслужб.Но тут цепочка легко просвечивается .
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Пэдра съел Шустрика , а теперь обосрался .
Съел он его временно , а обосраным останется навсегда .
Такие дела .
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Пришли Сара(С) и Абрам(А) на концерт. Сидят.. Слушают... Вдруг Сара потягивая носом говорит:
(С) Абрам, ты сменил носки?
(А) Сменил.
Через некоторое время.
(С) Абрам, ну скажи честно, ты сменил носки?
(А) Сменил.
(С) Абрам, ну зачем ты врешь?! Я ведь знаю этот запах! Скажи честно ты сменил носки или нет!?
Абрам вытаскивает носки из нагрудного кармана и орет:
- Да! Да! Сменил! И принес с собой, потому что знал, что ты не поверишь!!! Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 439
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а кто должен понести ответственностьза всю эту херню. кто заказчик - свиноистоты, накуй всё нажитое непосильным трудом забрать, истот посадить. дабы другим неповадно было. нихера се отмазка: нет состава преступления, а - то, что бизнес и человека знищили ничё. Зеленский всю эту шоблу ГФС разогнать, раскулачить и на общую зону( пусть подтвердят свои достатки ).
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))))) ну ты сосешь знатно - чемпион мира сто пудов )))))
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гнидёныш, эт ты чучело сасёшь сасатель. ***** макражопый, я не сосал при коммунариках и тем более у свиноистот - я просто вас всех мразей органически. ты поняло чмошное щеня недоделанное, плять.
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ну зЕленый обрезанный хахол пришел к власти , а они друг друга не обидят ....а вот необрезанным 73%...приготовиться дань отрабатывать кто чем -руками,ротом ,попой ...субсидиями ))))
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Надеюсь что вернется программа Шустера, где давали высказаться каждому политику и политической силе, а не лобызали целенаправленно одну дупу как на прямом или пятом канале.
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в Україні немає кризи у стосунках Президента з Верховною Радою України,
натомість наявна конституційна криза у взаєминах українського народу й тієї частини влади, що залишилася.
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Пора открывать дела об уклонении уплаты налогов, о коррупции Петром 5! Уверен, доказательств будет достаточно! А помимо Петра уженелегитимного нужно люстрировать (кастритровать) всю ГФС!!!
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Одна из прничин закрытия дела против Шустера

Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 9841
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Если запустит своё ток-шоу,то первым багатоувожаемым гастём должен быть питро аликсеич.
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Як все просто виявляється ! Пішов Поця- повернувся Шустер, справу закрили. Тепер ясно звідки ноги ростуть.
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Чим більше налогоплатників повертаються з Ізраїлю до України,тим більше розговору про дефолт. Справу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат - Цензор.НЕТ 493
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Савик Шустер- лучший тележурналист, из имеющихся в украинском телеполе....Барыга уходит в небытие, пора возобновлять телепрограмму Савика Шустера.
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Проти Шустера закрили. Закрили тому, що це публічна людина державного калібру. А що робити сотням і тисячам бізнесменів, яких натягнули по 212 ст. ККУ ? Шустер мав можливість виїхати, а вони отримали реальні штрафи, строки, конфіскацію. Хто захистить їх честь і гідність, хто поверне майно і репутацію ? Якщо Президент гарант конституції, то це означає, що він має нести гарантію за неправомірні дії держави. У випадку браку, завод - гарант має відшкодувати нанесені збитки. Президент - гарант має відшкодувати збитки людям, які зазнали порушень у правах, якщо у їх діях не було виявлено складу злочину. Тоді буде справедливо. Ця справедливість має встановлюватись не через суд, а силою влади Президента.
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Своїм - все. Справу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат - Цензор.НЕТ 6046
Думають, що одновірець допоможе здобути більше голосів, як зе-шоу якесь зараз забацає ?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСправу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат
 
 
 
 
 
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