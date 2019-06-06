 Справу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат

Про це виданню "Лівий берег" заявив адвокат Шустера Ярослав Романчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кримінальна справа закрита через відсутність складу злочину", - сказав він.
Адвокат пояснив, що вчора, 5 червня, він отримав від слідчих органів ДФС відповідь на свій запит про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину в діях Савіка Шустера. При цьому рішення суду, яким було скасовано податкове рішення про стягнення понад 13 млн гривень, було винесено ще в грудні 2017 року, заявив юрист.
Нагадаємо, в 2016 році ДФС припустила, що Шустер ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Після цього журналістові анулювали дозвіл на роботу в Україні. У Держслужбі зайнятості пояснили таке рішення наданням недостовірних даних. Зокрема, Шустер нібито подав довідку про відсутність судимості тоді, коли проти нього було відкрито кримінальне провадження. Пізніше Державна служба зайнятості (Центральний апарат) призупинила дію рішення про анулювання дозволу на роботу Савіка Шустера в Україні до з'ясування обставин.
На початку травня Шустер прилітав із Риму до Києва для участі в переговорах про новий телепроект на одному з новинних каналів українського ТБ.
Из Пети государственник как из Поплавского певец
Съел он его временно , а обосраным останется навсегда .
Такие дела .
(С) Абрам, ты сменил носки?
(А) Сменил.
Через некоторое время.
(С) Абрам, ну скажи честно, ты сменил носки?
(А) Сменил.
(С) Абрам, ну зачем ты врешь?! Я ведь знаю этот запах! Скажи честно ты сменил носки или нет!?
Абрам вытаскивает носки из нагрудного кармана и орет:
- Да! Да! Сменил! И принес с собой, потому что знал, что ты не поверишь!!!
натомість наявна конституційна криза у взаєминах українського народу й тієї частини влади, що залишилася.
Думають, що одновірець допоможе здобути більше голосів, як зе-шоу якесь зараз забацає ?