EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  13230  293
Все про:Адміністрація_Президента (460) Зеленський (1621) петиція (49) Богдан Андрій (58)

 Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою відставки глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

Відповідь Президента оприлюднено у четвер, 6 червня, на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський повідомив, що розглянув електронну петицію і поінформував про правові підстави роботи глави Адміністрації президента.

"Адміністрація Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, основними завданнями якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Глава Адміністрації Президента України здійснює загальне керівництво Адміністрацією Президента України, спрямовує її діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень. Глава Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України", - йдеться у відповіді Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайті президента з'явилася петиція про невідкладну передачу справи щодо Іловайська до суду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131053
 
   
 Топ коментарі
 
Зелебобка не в состоянии осилить столько букв, это бурят написал😂
 показати весь коментар
 
если перефразировать текст для зебилов, шоп они поняли, всё выглядит так:
- шмаркля рассмотрела петицию про увольнение богдана и сообщила, что она нанимает и она увольняет богдана, что является законным! всё 😂
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
))) тупі відмовки, чому йому можна, а мені ні)))
Якщо хоч раз порушу закон піду у відставку, хіба не заради цього електорат за нього голосував.
А так що вже можна порушувати))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тобі не дано зрозуміти заради чого електорат голосував за нього
 показати весь коментар
 
 
Я навіть і не намагаюсь))) бо все що він вам на обіцяв ще місяць не закінчився вітром здуло))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы - это такие несколько отстающие от реалий теоретики. Националисты, циничные бандеровцы, обмотаться во флаги. Они сейчас там, где мы были в 2014.
И там бы и остались, если бы только из пустого в порожнее бы переливали и ждали бы, пока все само собой как-нить рассосется.
 показати весь коментар
 
 
если забрать и зелюков весь их словарный запас- соевый барыга, мародер и парахоботы
то они просто будут молчать- так говорить о чем другом они просто априори не могут Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 8440
 показати весь коментар
 
 
Они не только априори,они и потом не могут говорить!
 показати весь коментар
 
Ты приползло сюда из параши и умееш только лалалалалала , усохни бикса чердачная. Если предыдущий през нарушал закон, какого хрена мы должны терпеть нового преза который с первых минут своего правления нача плевать на законы. В чем порохоботы не правы когда требуют жить выполняя законы ?
 показати весь коментар
 
 
Давайте вспомним что обещал зе ? Одно из обещаний - закон один для всех. Так почему гарант конституции плевать хотел на закон ( в данном случае закон о люстрации)и если он плюёт на закон он плюёт на всех граждан Украины. И самое плохое ,зе ставит этого богдана выше доверия народа, возникает вопрос , что зе ему должен ,если закон для него не писан.
 показати весь коментар
 
 
за ляльку коломойші і за зраду України вам, Зєлєбєніним шмакодявкам ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ...!!! Вже назначений переговорник, мать би його, кучмовоз, каже НЕ відповідати нашим воїнам на обстріли та вбивство збоку найманців та бандюг ОРДЛО!!! Вирішили разом з Зєгадом ВИНИЩИТИ найкращіх синів і дочок України і здати москалям саму Україну??? Ідіть в сраку!- НЕ ВИЙДЕ!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
поросвынь! Весь монитор заплевал. А тебе его еще главпоросенку возвращать. Не подумал?))
 показати весь коментар
 
 
Зебик кацапский ждёшь рихвирендума за дружбу с Рациюшкой от своих ЗЕсепаров??
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилу не Украина нужна, и не интересы государства . ЗЕбил это то же самое что и кацап, оно готово сидеть в любом дерьме и ***** родным папой признать, абы его царь на троне сидел.
 показати весь коментар
 
 
А ты усколобик необразованый, оказывается.
 показати весь коментар
 
Хреновато у Зеленского с шестым чувством.
 показати весь коментар
 
 
Глав Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины..." И что? Это означает,что Президент может нарушать законы Украины,при назначении и освобождении от должности какого либо чиновника? А если Президент нарушает законы своей страны,-то он кто? Разве он не "Нарушитель закона", с соответствующими отсюда выводами?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А какие законі нарушил Зеленский, назначив Богдана на должность?
 показати весь коментар
 
 
Опа -мяско заявилось! Про Закон о люстрации не слышал?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а чо ж мародер петрусь не исполнил Закон о люстрации?
 показати весь коментар
 
 
Богдан попал под закон о люстрации, так как работал в правительстве Азарова. До прихода Зюзика он как люстрированный чиновник не занимал гос.должностей, а работал частным адвокатом. В чем мародер не исполнил закон о люстрации?
 показати весь коментар
 
 
про Петю в кабмине Азарова вы зрадофилы аж усерались тут визжали с пеной у рта. А теперь вот бывший рыговский холуй люстрированный глава АП у ЗЕбика, и ничего смотри тебя теперь всё устраивает.
 показати весь коментар
 
 
Наверное не по адресу комментарий,-надо было чуть выше.
 показати весь коментар
 
 
А ему лишь бы вонючие фононы испустить.
 показати весь коментар
 
 
Т.е ЗЕбеня не исполняет законы так же как и мародёр. А в оправдание своего кловуна ты только можешь покудахтать что "мародёр" тоже не исполнял..Здобулы зебилы 73%)))
 показати весь коментар
 
 
Видишь,нашелся один Нюф-Нюф который поставил тебе лайк!
 показати весь коментар
 
 
Уверен что пустопорожняя ЗЕлень в жизни не повторит написанного, даже прочитать не сможет грамотно. Бандюган Богдан сам написал отмазку на себя...
 показати весь коментар
 
 
Мог бы прямо послать, зачем столько слов.
 показати весь коментар
 
 
"… А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! " "Хоботов, ты смешон!"
 показати весь коментар
 
 
так руководя и рашку догоните, хоть президент не отвечает за внутрение движения, но для зебилов , Зебил же как месия и отвечает за всё: На pоссии магазины начнут продавать еду в долг , вот так встали так встали с колен, а ведь должны реально почувствовать только в конце 2019, а они идут с опережением, смотрите, как бы мессия и так не наруководился.
 показати весь коментар
 
 
...на эрэфии и так сплошные положительные подвижки...

 показати весь коментар
 
 
А в парашке основная еда,это что? Я Вас удивлю- это ВОДКА! А им больше ничего и не надо,разве что рукав для закуски!
 показати весь коментар
 
 
ну значит по списку в долг, а ведь писалось тут - зачем задерживает палённую водку, которую везли донбасию, это же не гуманно, задерживать продукты питания.
 показати весь коментар
 
 
чисто по еврейскі, відповідь... беня срулить...
 показати весь коментар
 
 
...Вольдемару нужно помнить, что слово - не воробей, топором не вырубишь... Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 293

 показати весь коментар
 
 
ну взрослый не умнее Зебила, калечит умышленно ребёнка.
 показати весь коментар
 
 
Очень конкретно для бумагомарателей - петиция - это пожелание, обязательность исполнения этого пожелания сводится к ее рассмотрению и вовсе не обязанность исполнить это пожелание до последней буквы и, самое главное, ответственности за не исполнение этого пожелания не предусмотрена. Петиция - это элемент демократии для создания отдушины для выпуска накопившегося пара у народа и не более. Но многие эти муроводы используют петиции просто для щекотания нервов населения.
 показати весь коментар
 
 
ответ НА САЙТЕ?!! да там КТО УГОДНО мог что угодно написать! Зеленскому в случае чего останется только сказать: "я там ничего не отвечал". интересный товарищ... и Раду, и правительство готов разогнать еще вчера, а "своих" не готов. ни сегодня, ни завтра, никогда! зависимый, слабый президент. он же просто боится остаться без приятного мягкого одеяла друзей по кварталу!
 показати весь коментар
 
 
Петькины шестерки петиции строчат)) Мародер никак со статусом лузера не может смириться) Это потешно)
 показати весь коментар
 
 
петя уже не в тренде (только у кацапов), Кучму вспоминай
 показати весь коментар
 
 
Как это не в тренде, его псы на всех постах сидят и воду каламутят.
 показати весь коментар
 
 
петюшки і п*ята колона разом з мордором об*явили війну народу України.
 показати весь коментар
 
огогого! які слова високі!1 значить , людина, яка бачить , що король голий - це агєнти ***** і пєтіни прихвостні????
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
 показати весь коментар
 
 
Anatoliy Bytsko

огогого! які слова високі!1 значить , людина, яка бачить , що король голий - це агєнти ***** і пєтіни прихвостні????
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
 показати весь коментар
 
короче, тамадой в АП может быть любой: бомж, зек, наркоман, психопат, коллаборационист, шпион.. главное, чтобы администрация не скучала и не голодала.. Владимир Александрович Гальмо - молодец
 показати весь коментар
 
 
Не бреши и не обольщайся - педро больше в АП не вернётся и свой балаган ложкиных за собой не потащит.
 показати весь коментар
 
зебілам хоч у рот насри, а вони все "пєєєтя, пєєєєтя!"(((((((
 показати весь коментар
 
 
у тебя сломался генератор случайных ответов Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 2744
 показати весь коментар
 
 
Народ! Вы посмотрите как красиво и грамотно зеленский послал вас всех на йух ))
 показати весь коментар
 
 
Не торопитесь! Вот спросите любого зебила,-Что это было? И он Вам скажет-Это была божья роса! Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 6717
 показати весь коментар
 
 
Оно это ЗЕленое чувырло все это "красиво и грамотно" написанное даже с бумажки в жизни не прочитает без заиканий и мурчания
 показати весь коментар
 
 
СДПУо, ПР, Солидарность, БПП Евроейські Скажені
вже замордували своїм гавкотінням.
у народа може і терпець урвастись..
 показати весь коментар
 
 
Зебіл, що ж ви такі чамошні. 16 днів вас вже змордували? І що жти зробиш, "народ", зі своїм урваним терпецем? Памперс зміниш?
 показати весь коментар
 
Включил дурочку,с понтом не знает о чем речь!Пошли майсы
 показати весь коментар
 
 
Verbyna‏ @verbyna 5 июн.

Уже третью неделю группа непонятных личностей притворяется государством в моей стране.
 показати весь коментар
 
 
Жгут шины под домом Порошенко требуя ареста самого Порошенко?? нац жёны совсем ЗЕбики титушня аваковская... То есть Петя должен сам себя арестовать????
 показати весь коментар
 
 
Шо хахли :" А ручкі то вот ані !" . І все завдяки зазєлям дупоголовим .
 показати весь коментар
 
 
'...проекты и передачи Квартала унижали Украину и формировали "сознание ваты, которая кричала "Путин, приди".
"Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас.
И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственный
за то поражение. Потому, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение, безусловно. И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех,
кто подготовил оккупацию Это факт. Пусть даже делал это несознательно", - подчеркнул в интервью Обозревателю Дмитрий ЯРОШ.
 показати весь коментар
 
 
Госпади не смешите, клоун такую фразу даже прочитает с бумажки и то с большим трудом. Он же даже говорить толком не может, даже по руцьки с трудом...Ясно кто ему эти писульки подкидывает..
 показати весь коментар
 
 
"....Кучма дал совет Зеленскому. По его словам, будет хорошо,
если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки",
в отличие от своего предшественника Петра Порошенко."
 показати весь коментар
 
"Зеленский ответил на петицию об..." далі можна не читати,але є ще л..и які в це вірять.

 показати весь коментар
 
 
молодец парень уважают сильных так держать про петю не забудь и все у нас будет хорошо.
 показати весь коментар
 
Это он не про президента,-это он про коломойского! Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 5685
 показати весь коментар
 
 
Пора Зеленскому внимательно изучить ст 364 УК Украины по поводу незаконного роспуска Верховной Рады. Фактов отсутствия коалиции нет, а есть нелепые домыслы " борца с коррупциеей в кабинете Азарова" Богдана!
 показати весь коментар
 
Угадайте с трех раз, кого изобразили таким образом в швейцарском издании.
Пруф: Der Komiker (тыц).
Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 7264
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана
 
 
 
 
 
 вгору