 Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана

Відповідь Президента оприлюднено у четвер, 6 червня, на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський повідомив, що розглянув електронну петицію і поінформував про правові підстави роботи глави Адміністрації президента.

"Адміністрація Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, основними завданнями якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Глава Адміністрації Президента України здійснює загальне керівництво Адміністрацією Президента України, спрямовує її діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень. Глава Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України", - йдеться у відповіді Зеленського.

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