 Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана

Відповідь Президента оприлюднено у четвер, 6 червня, на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський повідомив, що розглянув електронну петицію і поінформував про правові підстави роботи глави Адміністрації президента.
"Адміністрація Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, основними завданнями якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.
Глава Адміністрації Президента України здійснює загальне керівництво Адміністрацією Президента України, спрямовує її діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень. Глава Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України", - йдеться у відповіді Зеленського.
Якщо хоч раз порушу закон піду у відставку, хіба не заради цього електорат за нього голосував.
А так що вже можна порушувати))
И там бы и остались, если бы только из пустого в порожнее бы переливали и ждали бы, пока все само собой как-нить рассосется.
то они просто будут молчать- так говорить о чем другом они просто априори не могут
Зебіли, вас розвели как котят.
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
огогого! які слова високі!1 значить , людина, яка бачить , що король голий - це агєнти ***** і пєтіни прихвостні????
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
СДПУо, ПР, Солидарность, БППЕвроейські Скажені
вже замордували своїм гавкотінням.
у народа може і терпець урвастись..
Уже третью неделю группа непонятных личностей притворяется государством в моей стране.
"Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас.
И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственный
за то поражение. Потому, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение, безусловно. И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех,
кто подготовил оккупацию Это факт. Пусть даже делал это несознательно", - подчеркнул в интервью Обозревателю Дмитрий ЯРОШ.
если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки",
в отличие от своего предшественника Петра Порошенко."
Пруф: Der Komiker (тыц).