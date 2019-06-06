 Конституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила: "Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності е-декларування для активістів.

На заклик коаліції громадських організацій я ще у червні минулого року направила до КСУ конституційне подання щодо неконституційності окремих положень законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".

Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї.

Антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності".

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