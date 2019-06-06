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Все про:Денісова (304) КС (300) активіст (199) електронне декларування (598)

 Конституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова

Конституційний суд визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила: "Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності е-декларування для активістів.

На заклик коаліції громадських організацій я ще у червні минулого року направила до КСУ конституційне подання щодо неконституційності окремих положень законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".

Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї.

Антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131052
 
   
 Топ коментарі
 
Щас всё свинокорытное перейдёт в активисты.
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О! Как удобно! Хочешь скрывать доходы - иди в активисты!
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" З паршивої вівці бодай шерсті клок" - Приказка про КСУ.
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бородатая женщина рада! теперь ей не прийдется оправдываться за громадную квартиру в центре Киеве
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Порошенко сейчас президент, бо ты про него патякаешь намного больше чем про кого нибудь ещё...Совсем тебя климануло на Порошенко, наверно ещё лет 10 будешь прибегать на форум и орать про Порошенко и папередников. Почему ты про Кучму не ноешь он тоже бывший презедент..
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Потому что Кучма предлагает "не стрелять" в кацапесдолочей, а Порох давно понял, что стрелять можно и нужно.
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Когда эту ботоксную азировку выкинут на помойку?
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Щас всё свинокорытное перейдёт в активисты.
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Чудове рішення КС. Було б добре, щоб Конституційний Суд визнав неконституційною ст.132-2, якою запроваджено монополію адвокатури.
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звісно чудово , бо відмінило попереднє не законне рішення !
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Так Бєню і до того за всі справи з Приват не судили, хоча була можливість
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В новости ниже истерили какой хреновый пороховский КС, а теперь они же стануть восхвалять, мол молодец КС.
Ох эти истерички комментаторы)))
Шо бабки под подъездом!))
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Это точно. Щас все бандиты в активиты подадутся.
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О! Как удобно! Хочешь скрывать доходы - иди в активисты!
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По хорошему декларирование должно касаться ВСЕХ! Нужно было не отменять, а распространить эту норму на всех (это было бы конституционно)!
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с чего вдруг? платить налоги - это обязанность всех, а без декларирования (или полного безнала) проверить невозможно!
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Согласен. Абсолютно странное и реакционное решение. В нормальных странах все сдают декларации (о доходах) и платят налоги. Или т.н. "имущественные деларации" - это не декларации о доходах, а что-то другое? Тогда всё-равно странно как-то, по какому признаку эти "активисты" выделяются и з всех смертных?
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Гос. служащие, подчинённые на частных предприятиях/кооперативах декларации не подают, т.к. налоги у них сразу снимаются из зп.
Кто работает за свой счёт, имеет открытый НДС, и обязательно подают ежегодную декларацию. Хоть тебе активист, хоть предприниматель или семейный врач (да, семейные врачи обязаны работать с открытой НДС, как и стоматологи и медики, открывшие частные кабинеты).
Здесь декларацией и налогами обычно занимаются коммерсанты, за опр. гонорар нанятые работником.
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Это не те декларации, которые подают предприниматели, это декларации для чиновников, где указываются не только доходы, но имущество, расходы и т.д. Хоть бы темой поинтересовались, а то даже ваш предводитель пел про 6% у ФОП и 4000 евро зарплат у учителей. Зепилы такие зепилы...
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Народ буде проти. Загальне декларування - це абсолютно ідіотська ідея. Люди будуть стояти в чергах та завалювати податкову нульовими деклараціями. В результаті і людям будуть морочити голову, і доходи держави від цього не зростуть, і податкова, замість того, щоб займатися крупними неплатниками, буде розбирати копійчані декларації.
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зараз всі в активісти позаписуються - дружини, мами та тещі депутатів, чиновників, на яких майно записане... всі стануть активістами чогось.
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декларировать свое имущество, это тоже самое что перед гопником добровольно выворачивать карманы...
Это вообще нужно отменить - для всех...
Есть менты... - пускай они и ищут противозаконно нажитое (этому их учат, за это им платят)...
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а активисты - это кто.?.. это на общественных началах...или...??
они где-то работают..? налоги платят? за что они живут? с чьих рук едят? (ну они же что-то едят?))))
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Я ка кто раньше забил на ету Ё..ую декларацию. Поехал в Милан , открыл счет в банке и видал я ету херрову Верховну Зраду в одном месте. Конституционный суд отменил е-декларирование активистов, - Денисова - Цензор.НЕТ 239
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Я не пойму активист это какая то юридически существующая должность? Есть удостоверение активиста, активист официально зенесен в список профессий?? Активисты работают по трудовой книжке и платят налог?? Если я вот прямо сейчас пишу посты на форум я активист?? Какие необходимы критерии что б признали активистом?? Как это описано и сформулировано законодательно??
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Як можна вимагати прозорості від інших, не оприлюднивши власних статків. Це як би повія з проваленим носом закликала б усіх до цнотливості.
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Грантожери можуть спати спокiйно - Україною можна торгувати без сплати податків. "Соросовськi сироти" взахватi.
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Приятно слушать секилевские методички,про мировой заговор и грантоедов Конституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова - Цензор.НЕТ 2996.
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Порохобіли в істериці Конституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова - Цензор.НЕТ 6426 ..... оскільки - тепер і в нас чинуші , як у всіх нормальних країнах , будуть змушені звітувати про свої статки !
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Где выдают справку, что ты активист?
Сколько стоит?

Пысы. При совдепии активистов, обычно, сначала высылали на 101 километр, при рецидивах -- на химию.
Надо брать на вооружение.
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По-хорошему декларирование должно быть у всех. От уплаты налогов никто не освобожден.
И декларирование должно носить не политический характер, а сугубо финансовый: кем бы ты ни работал, ты обязан платить налоги.
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Саме так , але це в ідеалі ...
В наших умовах зараз - перелякані чинуші просто помстилися активістам таким "рішенням" суду , і ще (як завжди !) нацькували на них своїх продажних ботів ...
Тепер суд відмінив це несправедливе рішення і це вже добре ...
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Может быть. Но по большому счёту, политизация таких вопросов и даёт возможность использовать закон как способ расправы с неугодными.
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так про це ж і пишу !
в активістів нема адмінресурсу , аби використовувати його проти чиновників , натомість в чиновників він є - тому і було прийнятий цей неконституційний закон , аби за його допомогою тиснути на тих , хто насмілився зазіхати на чиновницькі статки ...
Тому добре , що його відмінили .
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Да. А я пытаюсь сказать что вопрос налогов - это сугубо финансовый, а не политический вопрос
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Так , але це ж не тільки в податках справа - там же , за цими доходами , суцільний кримінал ! Звісно що Система підключить всі політичні важелі , аби не дати щось змінити людям (активістам) які і боряться за ці зміни ...
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Конечно. Так и есть.

Но именно с перевода вопросов в политическое поле и начинается замыливание.

Для налогового права нет чиновника или активиста, есть налогоплательщик.
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А сейчас эта отмена декларирования для "активистов" - это просто лазейка для легализаци уже существующих "наработок" тех же коррупционеров. Клянусь, что не пройдёт и месяца, как появится куча всяких сомнительных нововылупленных борцов.
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Загальне декларування - це абсолютно ідіотська ідея. Люди будуть стояти в чергах та завалювати податкову нульовими деклараціями. В результаті і людям будуть морочити голову, і доходи держави від цього не зростуть, і податкова, замість того, щоб займатися крупними неплатниками, буде розбирати копійчані декларації.
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Должны быть исключения: если у человека только доход от з/пл то декларацию он не подаёт
Очередь? Электронные декларации
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Ух, наконец-то! Теперь СЦЫПРОЖА ЛЕЩЕНКО купит и дачку и Бентли! Если Зеленский возьмет эту гнилую падаль в с список, он - подонок, не лучше порошенко и ющенко!!!
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Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее.
Если все доходы получены честным путем, то какая тут зависимость? А если нет, то нефик и других учить, как жить
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Это зря,хочешь быть честным-покажи декларацию.
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Ну все, тепер Шабунін і Лещенко спокійно зможуть купувати собі елітне житло в столиці і ніхто про це навіть не дізнається
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А нічого, що деякі так звані активісти живуть на російські гроші? Конституційний суд легалізував фінансування сепаратизму та діяльність іноземних спецслужб.
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Тяжко тепер буде бандюгам.Так би заліз на сайт і дивися,хто які доходи має та кого йти грабити. Конституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова - Цензор.НЕТ 371
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова
 
 
 
 
 
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