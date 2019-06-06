 Конституційний суд скасував е-декларування активістів, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона зазначила: "Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності е-декларування для активістів.
На заклик коаліції громадських організацій я ще у червні минулого року направила до КСУ конституційне подання щодо неконституційності окремих положень законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".
Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї.
Антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності".
Ох эти истерички комментаторы)))
Шо бабки под подъездом!))
Кто работает за свой счёт, имеет открытый НДС, и обязательно подают ежегодную декларацию. Хоть тебе активист, хоть предприниматель или семейный врач (да, семейные врачи обязаны работать с открытой НДС, как и стоматологи и медики, открывшие частные кабинеты).
Здесь декларацией и налогами обычно занимаются коммерсанты, за опр. гонорар нанятые работником.
Это вообще нужно отменить - для всех...
Есть менты... - пускай они и ищут противозаконно нажитое (этому их учат, за это им платят)...
они где-то работают..? налоги платят? за что они живут? с чьих рук едят? (ну они же что-то едят?))))
Сколько стоит?
Пысы. При совдепии активистов, обычно, сначала высылали на 101 километр, при рецидивах -- на химию.
Надо брать на вооружение.
И декларирование должно носить не политический характер, а сугубо финансовый: кем бы ты ни работал, ты обязан платить налоги.
В наших умовах зараз - перелякані чинуші просто помстилися активістам таким "рішенням" суду , і ще (як завжди !) нацькували на них своїх продажних ботів ...
Тепер суд відмінив це несправедливе рішення і це вже добре ...
в активістів нема адмінресурсу , аби використовувати його проти чиновників , натомість в чиновників він є - тому і було прийнятий цей неконституційний закон , аби за його допомогою тиснути на тих , хто насмілився зазіхати на чиновницькі статки ...
Тому добре , що його відмінили .
Но именно с перевода вопросов в политическое поле и начинается замыливание.
Для налогового права нет чиновника или активиста, есть налогоплательщик.
Очередь? Электронные декларации
Если все доходы получены честным путем, то какая тут зависимость? А если нет, то нефик и других учить, как жить