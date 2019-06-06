 В уряді пропонують підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 № 957 ", опублікованому на сайті міністерства, зокрема, передбачається підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 10,7%; віскі, ром і джин - на 7,3%; коньяк (бренді) - на 9,1-9,5% і вино - на 7,4-10,2%.
Необхідність підвищення цін обумовлена зростанням складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва: спирту, тари, комплектуючих, енергоносіїв.
"Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - сказано в пояснювальній записці.
Зазначається, що як база розрахунків були використані звітні дані суб'єктів ринку алкогольних напоїв, скориговані з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2018 рік.
Востаннє мінімальні ціни на алкоголь були підвищені у вересні 2018 року, сказано в документі.
😁
Його шляхами, свиноботики?!
🤔
👔 бот, и не хрюкотай на Меня!!
😁
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Ну что еще может быть оскорбительнее для маленького украинца, чем пожирание водяры без него. Еще и дешевой! Вставай, страна!
Виски вне конкуренци!
Водка -продукт ректификации.
Виски-продукт дистилляции.
🤗