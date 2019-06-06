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Все про:алкоголь (635) вино (32) горілка (33) коньяк (6) ціни (238) Мінекономрозвитку (151)

 В уряді пропонують підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на горілку на 10,7%, на коньяк - на 9,1-9,5% і на вино - на 7,4-10,2%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 № 957 ", опублікованому на сайті міністерства, зокрема, передбачається підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 10,7%; віскі, ром і джин - на 7,3%; коньяк (бренді) - на 9,1-9,5% і вино - на 7,4-10,2%.

Необхідність підвищення цін обумовлена зростанням складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва: спирту, тари, комплектуючих, енергоносіїв.

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"Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - сказано в пояснювальній записці.

Зазначається, що як база розрахунків були використані звітні дані суб'єктів ринку алкогольних напоїв, скориговані з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2018 рік.

Востаннє мінімальні ціни на алкоголь були підвищені у вересні 2018 року, сказано в документі. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131050
 
   
 Топ коментарі
 
Уроды опять за свое.А может пора чиновников расстреливать вечерами и начать с Гнойсмана и КО? У нас уже и так пиво похожее на ссанину стоит как в Европе.
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..А коли знижувати будуть ...? Наприклад ціни на газ !?

..
В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 3576 В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 1519

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Постійне підняття акцизів та підвищення мінімальних цін на алкоголь нанесла величезну шкоду алкогольній промисловості та держбюджету. Люди перейшли на самогонку. Підроблений алкоголь займає мало не половину ринку. Багато людей вмерло через отруєння підробками. Для чого це все потрібно? Але Гройсман все не спиняється і продовжує свою злочинну політику.
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Самогон для себе-краще зараз чим казьонка!
😁
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Этот вариант они даже не рассмаривают. Виновато правительство и точка. Даёшь халявное бухло пролетариату!! Иначе бунт!!
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Чета Горбатий та помічений вспомятався..
Його шляхами, свиноботики?!
🤔
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Сколько лет ты будешь орать про свиноботов ?? Уже подташниваешь. Ты ж тут визжал шо порохоботам конец ещё 21 апреля, уже 6 июня, а ты упорно продолжаешь ныть про порохоботов. КОода Петя в Ростов сбежит балабол??
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Нульовка - 🐷 🔫
👔 бот, и не хрюкотай на Меня!!

😁
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Это правильное решение. Но лучше не тянуть, а сразу - сухой закон.
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Ну и к чему хорошему привел сухой закон к примеру в Америке? Наглядный пример.
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UkrainetS UA 9c5cf42b ..... в столовке Верховной Рады не забудьте повысить цены. а то жрут депутаты водяру дешевую!
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Ну что еще может быть оскорбительнее для маленького украинца, чем пожирание водяры без него. Еще и дешевой! Вставай, страна!
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А качественный алкоголь ваще придумали?
Виски вне конкуренци!
Водка -продукт ректификации.
Виски-продукт дистилляции.
🤗
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