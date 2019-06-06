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 Політика України, Економіка
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Все про:НАБУ (1988) КС (300)

 Конституційний суд узаконив розкрадання коштів держпідприємств, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро виступило з критикою рішення Конституційного суду, який заборонив НАБУ визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Бюро опублікувало в Twitter.

" КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - йдеться в заяві.

Розгорнутий коментар НАБУ пообіцяло оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним повноваження НАБУ через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями. Рішення прийнято за позовом компанії Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131048
 
   
 Топ коментарі
 
Хороший сигнал??? То, что КС встал на сторону разворовівания Украины??? Для кого хороший сигнал? Для тех, кто грабит страну?
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Ради бога. Там сидять ще істоти яких мали судити в 2014році за Конституційний переворот Януковича в 2010 року. Позвіздєлі Сєня й Пєтя, а потім все затихло...А нові, оновлені судді яких пропонували Пєтя і БПП... така ж сама братія. А народ чомусь чекає від цих істот справедливості.
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Разогнать надо давно этих рептилоидов. Нашли суд. Каждого судью под следствие за незаконное обогащение, у каждого по 50 домов, квартир и яхт.
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Тщательнее законы принимайте, и будет вам счастье.
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Ради бога. Там сидять ще істоти яких мали судити в 2014році за Конституційний переворот Януковича в 2010 року. Позвіздєлі Сєня й Пєтя, а потім все затихло...А нові, оновлені судді яких пропонували Пєтя і БПП... така ж сама братія. А народ чомусь чекає від цих істот справедливості.
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Разогнать надо давно этих рептилоидов. Нашли суд. Каждого судью под следствие за незаконное обогащение, у каждого по 50 домов, квартир и яхт.
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4Liberty UA а хто ж у нас закони приймає. правильно ВР.

А хто ж був ініціатором скасування закону про незаконне збагачення. правильно депутати ВР.
А щастя. виявляється. для всіх також різне.
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Понапримали анти конституционные законы, а потом побежали в КС. Типа не они х рню приняли.
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Хороший сигнал. Надеюсь, Беня не зажлобит кеша и сделает впервые с 2014 года что-то полезное для страны, не дав КС сорвать выборы рады.
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Хороший сигнал??? То, что КС встал на сторону разворовівания Украины??? Для кого хороший сигнал? Для тех, кто грабит страну?
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КС выносит решения основываясь на существующем законодательстве.
Если в каком-то законе дерьмо, но это дерьмо никто не отменил и в КС не обращался отменить это дерьмо, то КС вынужден свой вердикт оглашать в т.ч. на основании дерьма в том законе.
Примерно так.
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Далеко не факт. Особенно, когда решение КС не единогласное - это значит, что можно найти зацепку для отмены, а вовсе не то, что там дерьмо.
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КС в Украине ВСЕГДА выносит заангажированные властью решения. Напомню для зелефилов:
1 КС устанавливает, что Кучма пробыв ДВА срока на посту президента Украины, по хитрой арифметике КС 1=1=1. Т.е не ДВА а Один срок!
2. КС при Януковиче устанавливает, что Статья Конституции Украины где говорится об Парламентско -президенсткой форме правления не действует!
3. КС при Зеленском выполняет распоряжение президента и принимает решение в пользу хозяина Зеленского об Невозможности НАБУ даже в иски суд подавать на Расторжение коррупционных контрактов!
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Ну конечно же, а когда принимал два противоречащих друг другу решения фактически на один и тот же вопрос (была ли нарушена процедура внесения изменений в Конституцию во время голосования в 2004-м году урезающим полномочия президента), то тоже были виновны законы и Конституция, а не бабло занесенное рыгами.
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Выход.
ВР пусть внесёт изменения в соответствующий закон и решение КС в этом вопросе будет уже до лампочки.
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Щазз...Рада против себя работать будет - то они на волне давления общества после революции законы про НАБУ напринимали...сейчас они на такое не пойдут...
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А чого можна було чекати від свинарчуцького суду? Які реформи такі і суди.
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Что то порохоботы молчат, к чему бы ето?
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А ми що неповині нести віповідальність за це ***-дство. чи можливо їхні коменти
мають зняти з нас віповідальність.
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Вы в юриспруденции что-то понимаете? Вы хоть один закон в жизни полностью прочли?
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как бэ я всегда тут говорил, что Порошенко должен был остаться президентом, щас говорю - Порох должен быть либо спикером, либо премьером. и шо??
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должен быть либо спикером, либо премьером.(С)

біля шконки?
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Так вот кто во всем виноват? А я то думал беня бабломойский занес денежек и судейки быстренько его "отблагодарили", а оказывается бенин вазелин не виноватый, это усе попередники. Какие же зебилы вы убогие, вас имеют в открытую,а у вас даже не хватает ума осознать это.
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Но посадить то коррупционера не запретил? Хрен с ней, с той сделкой, вы посадить хотя бы мудака сможете? Сытник такой соплежуй.
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Ох, не зря Зеленский в ПЕРВЫЙ же день своей каденции издал Указ о регелировании ГосЗакупок!
Намечается крупное изнасилование системы Прозоро и ГосБюджета.
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Это не КОНСТАТУЦИОННЫЙ СУД, А КОРРУПЦИОНЕРЫ СУДЬЯ! НАКЕР НУЖНЫ ЭТИ БАРЫГИ ЗАКОНОМ? СУД ЛИНЧА СПАСЕТ СТРАНУ!!!
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Лінч, тільки Лінч - це справжня судова реформа Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8986
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Вот это петька-мародер судебную систему реформировал, п...ц!!
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Ви помиляєтеся. відповідь в перших трьох коментах. суд провіряє всі закони
прийняті ВР на відповідність всім нормам законодавства.
А шулєра. типу. пепе і Ко. зробили все. пішовши на уступки європейців. щоб з часом всі ці закони відмінити. гейропейська салодарність говорите.нннн-да.
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Под себя реформировал - незаконное обогащение и коррупционные схемы его напрямую касаются.
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Однозначно!!! Хто насмілиться сказати, що,то збіговисько має право на існування Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6443 На часі м-р Лінч ...
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ну да, а тo чтo ЗФЗ и ЗТМК два раза заплатили за электрoэнергию этo не вoрoвствo ?
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Всі, абсолютно всі люди, незалежно від кандидата за якого голосували, хочуть щоб ціх покидьків посадили довічно і відібрали майно!
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Ну судячи з коментарів зебіли та порохоботи хочуть тільки звалити провину за це одне на одного.
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І це також, хами всюди є. Ще є особи які ціленаправлено провокують на конфлікти, і здається що вони не з України.
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"Развернутый комментарий НАБУ пообещало обнародовать позже."

Интересно будет почитать этот развернутый комментарий.
Потому что есть и такое мнение о славном НАБУ.



Сергій Прач‏ @sergey_prach 5 год.5 годин
тому КСУ визнав, що НАБУ просто похерило справу проти бені. Замість того щоб надати в суд реальні факти визнання дій корпційними, вони
просто зліпили маляву, що корупційними є угоди. І усьо, як би вирішили що цього буде
достатньо.А КСУ просто поставив коляку конторі сцитника по юриспруденції.

Источник: https://censor.net.ua/n3131048Источник: https://censor.net.ua/n3131048
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Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ

Ну правильно , а чего от его еще ждать, что бы государство развивалось на основе конкурентной рыночной экономики , где приватизация должна происходить постепенно , сначала надо было торговать облигациями предприятий,что бы улучшить финансовый контроль через прозрачность цен и отчетности предприятий за которым должны пойти кадровые назначения , затем выводить на фондовый рынок по максимальной цене путем аукциона 10-15 % акций, часть акций можно было отдать работникам учитывая уровень зарплат с целью внутреннего контроля над менеджментом предприятия путем собрания акционеров, но в нашем случае все денежные потоки прибрали не рыночным путем, а монопольным стало быть Украину как рынок поделили монопольно и развитие страны происходит путем сжатия , а не роста на основе конкуренции, так как при конкуренции появляются новые товары , потребности, но им (властям) это не надо им надо зависимый народ, который будет ходить за низкую зарплату на приватизированные за украденные в банках или бюджете или эмиссионные средства предприятия, которые поставляют сырье и загрязняют экологию, своего рода экономический и экологический пылесос по уничтожению всего . ИМ ни надо ничего развивать это противоречит их интересам они расматривают ресурсы страны как свою собственность при этом получая из бюджета зарплату, для чего им развитие страны им надо зависимая страна, народ от кого угодно, они под кого угодно "Лягут" , все отдадут, что бы доить .
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Кастиссыуновое ссудилава на кичу уже себе заработало.
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Ось ми і пройшли "епоху бідності"...
В першу чергу, для особливо наближених
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а всього навсього достатньо голові відтяти голову і все буде в порядку....
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Кишеньковий генплокулол і суди рехформовані Мародером в дії.
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цих виродків на шибенецю посеред майдану поки лише кістяк не лишиться.......
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонституційний суд узаконив розкрадання коштів держпідприємств, - НАБУ
 
 
 
 
 
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