 Конституційний суд узаконив розкрадання коштів держпідприємств, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Бюро опублікувало в Twitter.
" КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - йдеться в заяві.
Розгорнутий коментар НАБУ пообіцяло оприлюднити пізніше.
Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним повноваження НАБУ через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями. Рішення прийнято за позовом компанії Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського.
А хто ж був ініціатором скасування закону про незаконне збагачення. правильно депутати ВР.
А щастя. виявляється. для всіх також різне.
Если в каком-то законе дерьмо, но это дерьмо никто не отменил и в КС не обращался отменить это дерьмо, то КС вынужден свой вердикт оглашать в т.ч. на основании дерьма в том законе.
Примерно так.
1 КС устанавливает, что Кучма пробыв ДВА срока на посту президента Украины, по хитрой арифметике КС 1=1=1. Т.е не ДВА а Один срок!
2. КС при Януковиче устанавливает, что Статья Конституции Украины где говорится об Парламентско -президенсткой форме правления не действует!
3. КС при Зеленском выполняет распоряжение президента и принимает решение в пользу хозяина Зеленского об Невозможности НАБУ даже в иски суд подавать на Расторжение коррупционных контрактов!
ВР пусть внесёт изменения в соответствующий закон и решение КС в этом вопросе будет уже до лампочки.
мають зняти з нас віповідальність.
біля шконки?
Намечается крупное изнасилование системы Прозоро и ГосБюджета.
прийняті ВР на відповідність всім нормам законодавства.
А шулєра. типу. пепе і Ко. зробили все. пішовши на уступки європейців. щоб з часом всі ці закони відмінити. гейропейська салодарність говорите.нннн-да.
Интересно будет почитать этот развернутый комментарий.
Потому что есть и такое мнение о славном НАБУ.
Сергій Прач @sergey_prach 5 год.5 годин
тому КСУ визнав, що НАБУ просто похерило справу проти бені. Замість того щоб надати в суд реальні факти визнання дій корпційними, вони
просто зліпили маляву, що корупційними є угоди. І усьо, як би вирішили що цього буде
достатньо.А КСУ просто поставив коляку конторі сцитника по юриспруденції.
Источник: https://censor.net.ua/n3131048Источник: https://censor.net.ua/n3131048
Ну правильно , а чего от его еще ждать, что бы государство развивалось на основе конкурентной рыночной экономики , где приватизация должна происходить постепенно , сначала надо было торговать облигациями предприятий,что бы улучшить финансовый контроль через прозрачность цен и отчетности предприятий за которым должны пойти кадровые назначения , затем выводить на фондовый рынок по максимальной цене путем аукциона 10-15 % акций, часть акций можно было отдать работникам учитывая уровень зарплат с целью внутреннего контроля над менеджментом предприятия путем собрания акционеров, но в нашем случае все денежные потоки прибрали не рыночным путем, а монопольным стало быть Украину как рынок поделили монопольно и развитие страны происходит путем сжатия , а не роста на основе конкуренции, так как при конкуренции появляются новые товары , потребности, но им (властям) это не надо им надо зависимый народ, который будет ходить за низкую зарплату на приватизированные за украденные в банках или бюджете или эмиссионные средства предприятия, которые поставляют сырье и загрязняют экологию, своего рода экономический и экологический пылесос по уничтожению всего . ИМ ни надо ничего развивать это противоречит их интересам они расматривают ресурсы страны как свою собственность при этом получая из бюджета зарплату, для чего им развитие страны им надо зависимая страна, народ от кого угодно, они под кого угодно "Лягут" , все отдадут, что бы доить .
В першу чергу, для особливо наближених