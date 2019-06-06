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Все про:Амстердам (12) золото (62) Нідерланди (410) суд (5173)

 Повернення скіфського золота: вердикт буде винесено 16 липня

Апеляційний суд Амстердама переніс дату прийняття рішення про те, куди повертати скіфське золото - до Києва чи до окупованого Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Рішення буде лише в письмовому вигляді, відкритого засідання не буде", – вказали у прес-службі суду.

Повідомляється, що рішення оприлюднять разом із прес-релізом на сайті Rechtspraak.nl об 11-ій за місцевим часом.

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У березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про "скіфське золото" – 11 червня.

Нагадаємо, суд Амстердама розпочав розгляд апеляції у справі про повернення в Україну колекції скіфського золота 11 березня.

Як повідомлялося, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131047
 
 
 Топ коментарі
 
вже п'ять років це триває.
золото наше як і все майно в Криму і він самий.
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И чего они так спешат то? Нам Польшу догонять 50 лет(если она остановится), вот когда догоним, так можно и вернуть тогда, в качестве поздравления. Хорошо быть адвокатом - даже такое очевидное дело мурыжить можно годами. Это как бы якутский скульптор 20 лет лепил одного петуха(Путина) из навоза)
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вже п'ять років це триває.
золото наше як і все майно в Криму і він самий.
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21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України...
З повним описом придбаного за вкрадені кошти ви можете ознайомитись тут:
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html
🤔
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вот и пустят Бабушку Кончиту в одих кальсонах с торбами по миру. Не буди спящего волкодава. Без помидор останешься
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Вже можно повертати Україні,Барига вже вкрасти не зможе))
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нихркна ты не повернещ..для того и поставили клоуна.
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Из оккупированной Украинского государства - УНР в Московию - орду ( с 18 в. уже якобы Россию) были похищены и вывезены атрибуты государственной власти - клейноды Украинской Запорожской Сечи, стариную библиотеку и бандуры инкрустированные драгоценными камнями Ивана Мазепы, коллекции Филиппа Орлика, золото раскопок курганов скифской культуры, несметные сокровища золотых изделий X-XII вв. (25 кг), найденные на Полтавщине, Евангелие Павла Полуботка, личные вещи Петра Могилы, маршальский жезл графа Румянцева. Древнегреческая мозаика "Дмитрий Салунський", фрески из Михайловского Златоверхого собора Киева. В 1950 г. из Львовского исторического музея проклятыми российскими оккупантами своровано и вывезено 116 экспонатов из золота ( 12 кг). В 1991 г. во вражескую Россию вывезено старинные золотые монеты и украшения из клада, найденного на Черкасщине..... и др.Всё это несметные украинские сокровища всё золото было похищено лапотными врагами москалями и преступно вывезено этими проклятыми врагами оккупантами Украины в царскую и коммуно -фашистскую лапотную Россию, и где пока незаконно находится до решения международных судов.
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И чего они так спешат то? Нам Польшу догонять 50 лет(если она остановится), вот когда догоним, так можно и вернуть тогда, в качестве поздравления. Хорошо быть адвокатом - даже такое очевидное дело мурыжить можно годами. Это как бы якутский скульптор 20 лет лепил одного петуха(Путина) из навоза)
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16 июля? А какого года? Твари очень не хотят возвращать Украине её золото.
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Сердце кровью обливается когда видишь в любом крупном историческом музеи лапотной паРаши экспонаты которые почти полностью составляют наши украинские культурные ценности а особенно раритеты старше 11 -12 - веков. Да там рядом со славянскими украинскими бесценными фресками и мозаиками, памятниками мозаичного искусства 11 -12-го века соседствуют кацапские допотопные балалайки и матрёшки москалей, с украинским золотом скифов лежат обоссаные лапти и портки угро -финнов с 18 века уже замаскированных под якобы как вяликороссов. А с древними боевыми славянскими доспехами и мечами дружинника Киевской Руси ( древнее название Украины ) какие то примитивные топорища, рогатины и дубины угро - финнов москалей Залесья - Моксель. Вот что получается, когда в те древние времена Украинский народ не защитил и потерял свою Свободу и Свободу и Суверенитет своей Родины, он временно потерял ещё и свою душу, душу своей Великой Украинской нации.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПовернення скіфського золота: вердикт буде винесено 16 липня
 
 
 
 
 
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