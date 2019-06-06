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Все про:Рябошапка Руслан (38) незаконне збагачення (48)

 Законопроект Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення повторно внесуть у Раду, - Рябошапка

Законопроект президента України Володимира Зеленського про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде знову внесено на розгляд до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ZIK, про це 6 червня під час брифінгу заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

"Парламент відкинув законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачав можливість покарати тих, хто незаконно наживався, отримував незаконні активи впродовж останнього часу. Ця законодавча ініціатива була єдиною в парламенті, яка давала можливість покарати тих, хто незаконно заробляв упродовж останніх кількох років. Але сьогодні парламент навіть не проголосував за включення цього проекту до порядку денного", - заявив він.

Рябошапка зазначив, що законопроект розроблявся впродовж тривалого періоду часу з найкращими українськими та іноземними експертами.

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"Ця редакція була схвалена фахівцями Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Це означає, що те, що зробив сьогодні парламент, є політично безвідповідальним. Це свого роду помста не тільки президенту Зеленському, але насамперед українцям, які вимагають справедливого покарання для корупціонерів, а також зневажливий крок стосовно тих міжнародних інститутів, які допомагають Україні в боротьбі проти корупції", - підкреслив він.

За словами Рябошапки, єдиним мотивом для такого рішення народних депутатів є їхнє бажання убезпечити себе в майбутньому від можливої ​​громадянської конфіскації.

"Законодавчу ініціативу про громадянську конфіскацію буде знову внесено в парламент. Я не бачу необхідності говорити про те, що цей парламент розгляне цю законодавчу ініціативу. Швидше за все, її розгляне вже парламент наступного скликання", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131046
 
   
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ылита диабетиков негодует.
их можно понять. завтра им жрать нечего будет.
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Попутался зебик, минстець же давно распустили, Петя в Ростов сбежал, порохоботы в тюрьмах забыл как визжал тут усерался???
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Раскажи нам сказочку как на место этих корупционеров придут честные и правильные, за народ преживающие. давай начинай, а шо было все 30 лет до этого я сделаю вид шо не помню. Давай запевай
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Сказочку тебе мама на ночь пускай расскажет. Ты хоть сам суть своей дефикации понял?
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поняли, поняли мойша шо ваша банда дорвалась до корыта, уже все всё поняли...
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И давно у медсестры галаперидол закончился?
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Мойша, ти тупо плутаєш 2 поняття "проти Зе" і "за По".
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не, не согласен. Более того за них и буду голосовать хоть надорвись.
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не сомневайтесь. это дерьмо за это и будет голосовать.
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Огласите весь список борцов за свое незаконное обогащение и за народное законное обнищание...
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Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів (№10358, №10358-1)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=24145

Наслаждайтесь
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Так МВФ и ВБ типа "одобряли" повышение тарифов, РАДА была за, а вот когда согласовали законопроект о незаконном обогащении, так голосов недостаточно. Эти твари просто живут за наш счёт на нашей шее. Только гнать всю РАДУ нахрен!
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Ну и почему, порохоботики, народ должен вас любить и вам доверять. В законе нет никакого ущемления граждан. Закон направлен на борьбу с главной ОПГ, мародерствующей на теле Украины.
А ваша рада, а значит как и вы, еще раз доказала, что это полное говно, полный тормоз для Уераины. И если так, то вы совсем ипанутые.
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Може краще криминальну відповідальність тим,хто має боротися з незаконим збагаченням,та смертну кару судям,котрі відпускають злочинців на волю?
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Заціпенілі від страху Пораженці!Час сушити сухарі-кара небесна досягне раптово!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконопроект Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення повторно внесуть у Раду, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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