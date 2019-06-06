 Законопроект Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення повторно внесуть у Раду, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ZIK, про це 6 червня під час брифінгу заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

"Парламент відкинув законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачав можливість покарати тих, хто незаконно наживався, отримував незаконні активи впродовж останнього часу. Ця законодавча ініціатива була єдиною в парламенті, яка давала можливість покарати тих, хто незаконно заробляв упродовж останніх кількох років. Але сьогодні парламент навіть не проголосував за включення цього проекту до порядку денного", - заявив він.

Рябошапка зазначив, що законопроект розроблявся впродовж тривалого періоду часу з найкращими українськими та іноземними експертами.

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"Ця редакція була схвалена фахівцями Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Це означає, що те, що зробив сьогодні парламент, є політично безвідповідальним. Це свого роду помста не тільки президенту Зеленському, але насамперед українцям, які вимагають справедливого покарання для корупціонерів, а також зневажливий крок стосовно тих міжнародних інститутів, які допомагають Україні в боротьбі проти корупції", - підкреслив він.

За словами Рябошапки, єдиним мотивом для такого рішення народних депутатів є їхнє бажання убезпечити себе в майбутньому від можливої ​​громадянської конфіскації.

"Законодавчу ініціативу про громадянську конфіскацію буде знову внесено в парламент. Я не бачу необхідності говорити про те, що цей парламент розгляне цю законодавчу ініціативу. Швидше за все, її розгляне вже парламент наступного скликання", - додав він.