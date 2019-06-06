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Все про:торгівля (232) Донбас (12064) Мендель (5)

 Зняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель озвучила умови, на яких можливе відновлення торгівлі з тимчасово окупованими територіями України.

За її словами, питання зняття блокади підняла російська сторона і ватажки терористів. Про це Мендель написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з чим президент Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання справді є, то при вирішенні питання скасування рублевої зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, згідно з мінськими домовленостями", - підкреслила речниця президента.

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Вона додала, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху".

"Відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті тільки - підкреслюємо - у відповідь на поступове повернення в українське правове поле", - написала Мендель.

За її словами, для української делегації наріжним каменем є національні інтереси держави, його територіальна цілісність і суверенітет.

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"Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України в Мінську вже проходили - перша після Іловайська, друга після Дебальцевого. Президент Володимир Зеленський, як всі представники України в ТКГ, навпаки, прагне отримати в Мінську перемогу для України", - підсумувала Мендель.

Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131045
 
   
 Топ коментарі
 
Мандель и Чучма.....днище и позор Украины.
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Бггг) пошли зебобики отмазываться -ссуть
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По ним маневрирует только ваше воображение. На то и был расчёт в том номере.
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Это вчера ляпнуть одно, а сегодня плести прямо противоположное, это маневры? Это пока, дай Бог, всего лишь неопытность.
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Слышиш, ты мыслитель крайней плоти, а сам то ты как мыслишь - ножнично или опаснобритвенно?! Такое б ты Голде Мейер пистанул, она б тебе по самую простату отмоэлила бы! Писака тамошний, со своими торами и талмудами в чужие синагоги, а тем паче мечети - не суйся!!!
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а если он обосрется в прямом эфире, ты тоже какую-то "перемогу" придумаешь?
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датышо, все вернуть в зад... вау, а коломойше тоже?
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Такого позорного отката, даже не отката, а бегства НАЗАД, я еще не видывал.
Очень похоже на то, что Кучме КТО-ТО подробно рассказал, что будет с Кучмой и не только с ним, если оно еще попытается и дальше озвучивать идеи путина о сдаче Украины.
Наверное, этот КТО-ТО очень Могущественный и находится за Океаном.

Кучма бежит с поджатым хвостом между задними лапами.
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Из-за таких перцев как Кучма в Неньке Украине и не заканчивается брожение и Майдан!
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Да какой нах Кучма? Он лишь слово в слово повторил то, что ему сказали узеленского или мандель лично. Старый комуняка знает, что ему нужно говорить и что нельзя
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Обычно блокаду или карантин снимают когда болезнь ушла. Что то не слыхать чтобы Украина вернула свои границы и рузькие войска покинули дамбас.
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девочка - дурочка, старый пе*дун - идиот, а нарика лишить президентства как предателя украинского народа, его интересов и целостности страны
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Господа комментаторы, я понимаю что вы все - отличные стратеги, и снять "экономическую блокаду" для вас что 2 пальца обосцать, но хотелось бы услышать ваши соображения - а кто будет непосредственно возить промышленные и продовольственные товары, допустим грузовым транспортом от 5 до 20 тонн в центр Донецка, Луганска, кто будут эти "окуевшие смельчаки", за жизнь которых в лугандоне никто не даст ломанного гроша?!
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да пусть сначала договора поподписывают на поставку чего-нить...
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а я тебе скажу - "там" есть и грузовики, и транспортные фирмы. Товар из Раши они же возят, вот будут и из Украины возить.
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А ви там для чого ? Яка ваша місія ? До терористів дослухатись ? Чи на благо країни працювати ?
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А танька черноротая сказала, что можно!
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только мєндєль знаєт, когда снять блокаду.
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А товарищ Мендель сама хоть понимает о чем идёт речь?
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ей не надо, у не работа - работать ротом и выкладывать постики в пейсбуке.
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Обана..,шо Зе виявив що в Україні українців більше чим малоросів?!
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У відповідь не стріляють ті, кого поставили до стінки.
(C)
@viatrovych
🤔
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А вот это уже лучше, действуют хитро - сначала бросили косточку и ждут когда дамбасцы ее проглотят.
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Отрезать этот даунбасс по линии разграничения, как больно не было бы, иначе этот чирак не даст жить и развиваться, и ни в коем случае не отстраивать ватным холуям.
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это было бы неплохо, но Раша не даст это сделать - ей дамбац нужен как гиря на ноге Украины, чтобы не давать выбраться из болота.
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Из болота не дают выбраться местные олигофрены в первую очередь. Остльное все это следствие.
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да-да, это уже проходили в 1917 - "повернем штыки против буржуев", на деньги Германии.
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Вот же ж какое мстительное, брехливое и тупое это Зе! Не обосрать экс Президента не может. И шавок своих безграмотных натравливает. Зелеботы сейчас запоют песню, что Мандель, как и Кучма, сама эту ересь насочиняла. Победа, которую тут нам расписывают, только для них победа. На самом деле, это сдача и предательство. Пацаны рвутся зарабатывать деньги и больше их ничто не интересует.
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Вчера Кучма заявлял, что инициатива о снятии блокады была украинской, сегодня Узеленские говорят обратное. В итоге с Кучмаря зебила сделали (дедушка старый - ему всё равно) Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель - Цензор.НЕТ 3273
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Прощупали реакцию общества и пока сдали назад. До выборов.
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Мендель напоминает Сару Сандерс (пресс секретарь Трампа)....... там тоже такие ситуации бывают, когда Трамп что-то скажет «не подумав», а потом выходит Сара и пытается сгладить косяк.........
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Кучма -основатель мафиози в Украине.Однако, тут он мудро поступает.Позорные Минск 1 и Минск 2 на совести патологического пораженца,алчного слуги кремлёвского карлика прокажённого.Дипломатия -это не для Билецкого и Пораженко!А Тут раскладывают дипломатический пасьянс.Пусть пока помолчат пушки.Если удастся установить перемирие.Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт..
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О снятии "блокады" с Лугандона: исходить нужно из того, что НИКАКОЙ БЛОКАДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ - она есть только в законе (на который все ложили) и буйной фантазии порохоботов! По факту все эти годы торговля (по схемам Парашена) шла и идет полным ходом! Так что думай... те!Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель - Цензор.НЕТ 5659
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Не думаю что им вообще нужна отмена блокады. А на таких условиях - однозначно нет.
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Ну і як їх потім допитувати, вони ж не пам'ятають що вчора казали.
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Если имеются разработанные планы из многих пунктов то одним из них может быть втягивание Донбасса в орбиту Украины иначе про него нужно забыть-время против нас.Пока еще там живы те кто помнит Украину как Родину.А воевать до последнего патриота Украины !!!???могут хотеть либо прокацапье либо всякая шваль которая никогда на войне не будет
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а кто говорит про "воевать до последнего патриота"? Только ты.
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Зато порохня и ежи с ними смешали зелю в грязь.Зеля не самоубийца и понимает ,что чуть что ему предъявят.Победить парашу при такой "поддержке"запада не реально.Гибель пацанов каждый день тоже не вариант.Как альтернатива отказаться от срыма и даунбасса в обмен на членство в НАТО и ЕС.
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"Зеля понимает" - это нонсенс.
"Отказаться от Донбасса" не получится - Раше он не нужен, она хочет чтобы дамбац был у Украины как киря на ноге.
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А вы что хотите? ничего не меняя в политике заполучить ОРДЛО обратно в правовое поле Украины? Уже несколько лет пробовали - не получилось. Продолжать в том же духе? сколько лет ещё?
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Оказалось управлять страной во время войны намного сложнее, чем хером по клавишам стучать. Такая неожиданность Зняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель - Цензор.НЕТ 8940
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И что справляется хуже,чем петя,служивший всем ,кто приложили руку к разрушению этой страны)))
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Справляется, как типичный ватник из Кривого Рога ((. Ему до Петра как до Киева раком
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Ну назовите перемоги одного из основателей партии регионов и кто у овоща был в министрах)))
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А мне нравится, что тайно "по - новому" уже нельзя. И все непродуманные решения можно и нужно отменять. И что нужно перед обществом оправдываться и все разжевывать - мне тоже нравится. Раньше такого не было. Как-то так.
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тебе нужен результат или посты в фейсбуке?
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Начать можно и так, а результат через день не появится: мяч на стороне противника. Им и начинать действовать.
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+100%
****** все свои дела делал втихаря, никому, ничего, непоясняя.
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Мне тоже нравится. Где еще можно было увидеть клоуна в роли зе-зидента? Мистер Бин отдыхает
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цікаве фото. Мендель сильно боїться бути критикованою (очі наче совенята), а Кучма "болт поклав" на думку всіх. Коротше прес-конференція у стилі екшин.
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Тобто, після повернення підприємств пінчука та фірташа.
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ах ты курва..Дебальцево говоришь??Иловайск???а где ты,*****,была со своим Кловуном тогда??может санитаркой служила,а Зе фронт держал??курва палестинская..!!!
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Тут только три варианта:
1. Зеля меняет свое мнение и убеждения на ходу, под давлением.
2. Они просто нагло врут.
3. У Зели и его представителем Кучмой в первый же день расхождения по ключивым вопросам.
.
В любом из этих вариантов, Зеля показал себя, как политиком и руководителем страны - ПОЛНЫМ ДНОМ!!!
Которому нельзя доверить руководить даже бригадой ассинизаторов.
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Например? Где меняет? Где были заявления Зеленского по данному вопросу? Пока только Кучма заявления делал.
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Как я понял, зебилы требуют вернуть имущество олигархам
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Там більшість майна була у державній власності.Цю Мендель певно прямо звідти в АП і прислали.В "днр" залюбки відмінять націоналізацію а українські платники податків будуть платити платити платити на відбудову зруйнованої бандитами інфраструктури ,шахт та заводів, та й рублів не треба їм буде, вони і гривнями приймуть тільки давай при цьому всьому ці території так і залишаться під контролем росії яка хоче зняти з себе матеріальний тягар.
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сегодня, в самом центре Украины, был проведен шабаш нижеспинного блока.реваншисты и манкурты,к оллаборционисты и явные враги, аферисты и воры гос. масштабов.двуглавые голуби мира наперебой выпячивали своему латентному электорату приверженность циничным идеалам совка и готовность снова обьединиться в нерушимый с главным склепом на красной и новым вечно живым. ладно бы все дерьмо просто собралось повонять о о себе, как самой справедливой партии-защитнице интересов простого народа, но там же неслись ,хоть и поверхностно, идеи не просто крупско- русско-путинского мира.а все рюкзаки, прокуратурные и сбушные крокадилы наверное охраняют суверенитет страны возле кулявлобовой рабицевой стены?!
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Сьогодні четвер, Рибний День.Вони що вже риби наїлись і порозумнішали? Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель - Цензор.НЕТ 5936
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Что значит после отмены там рублёвой зоны? Они типо там в Дырляндии должны указ какой-то издать? За кого они народ держат?
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ТО ЕСТЬ - НИКОГДА.
КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО ТУПО ТРОЛИТ ВАТУ луган донскую. А прахоботы ОТ СКУДОУМИЯ И ПРИ ОТСУТСТВИ КОМАНДЫ ТАК НИЧЕГО И НЕПОНЯЛИ. 😂😅😂
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Так оказывается это такой хитрый план был у зебилок, сначала обгадится, а потом размазывая гуано всему телу рассказывать что это лечебная грязь. Теперь я понял, что все эти ватные зашквары зебльной команды это просто такая хитрая стратегия.
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Згоден зняти економічну блокаду з Донбасу, однак після того, як шахтарі піднімуть повстання за відновлення територіальної цілісності України.
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Общество подняло крик - власть отступила назад, начала объясняться.
Всё-таки мы не россия . . .
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Это до выборов, да и можно вспомнить как при шоколадке первый год мародеры делали вид, что им не наплевать на мнение народа, а потом уже в наглую творили что хотели.
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Дід Микола‏ @DidMykola2 11 ч.11 часов назад

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"Ініціативи Кучми" по торгівлі і т.і. з ОРДЛО показують, що олігархи вирішили продати Україну. Зе - це олігарх Коломойський.
Кучма - це олігарх Пінчук.
Думаю, до них приєднаються Ахметов, Тарута і т.і.
А що нарід?
А нарід нагодують TV-лайном і той кричатиме: СМАКОТА!!!
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1. "Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили - первая после Иловайске, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, наоборот, стремится получить в Минске победу для Украины", - подытожила Мендель.
ЦЕ - ГИДКО. ОДНОЗНАЧНО.
2. Отже, глибоко нешановна (щонайменше) зе-зграя тепер позиціонує повернення до попереднього статус-кво як =перемогу= і =досягнення= ?
3. А чому зе-секретарка не коментує зе-ініціативку про =нє стрєлять в атвєт= ? Тут яка "побєда" для України ?
4. Анонсовані зе-референдуми теж вписуються в =пабєду= ?
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блокада скасовується тільки післе виходу ЗСУ на кордон Україна-Московія, а не тоді, коли Московія перестає надсилати колаборантам рублі
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Мундиндель...а откуда в лугандонии гривна возьмется Вы только посмотрите на этих разводил не смешных Зняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель - Цензор.НЕТ 7727 Так наших 73 процента успешных и толковых еще не кидали...
Зняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель - Цензор.НЕТ 8207
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Нет, только когда свинособаки свалят с нашей земли!!! А то что это на Афган или Чечня до них дойдет!!!
Нужно только дать политикам типа Кучмы вломить по сусалам!
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Боже Мендя дно так неприятно постоянно вспоминать в каждом посте про Порошенку.. Фу дно а еще и госслужащая
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это не просто задняя, это полицейский разворот...))) неужели зеля обосс...ся?
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Вбрасывают тезисы о блокаде, ответном огне. Тестируют мнение общества. Оказалось, фальстарт
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Блокада може бути скасована лише після звільнення Донбасу. Запровадження гривні на окупованих територіях означає, що Україна буде годувати сепаратистів.
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Зебилы прощупали почву и увидев реакцию народа начали давать заднюю, вопрос только в том, а будут ли он так же сдавать назад после выборов или уже в открытую и без экивоков сольются в дружеских объятиях с кацапами? Сильно сомневаюсь, и если мы не хотим нового Майдана и вероятной потери территорий то ни в коем случае нельзя голосовать за бенины проекты (слуга урода и секта жули ) и рыгов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель
 
 
 
 
 
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