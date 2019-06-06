 Зняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель

За її словами, питання зняття блокади підняла російська сторона і ватажки терористів. Про це Мендель написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з чим президент Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання справді є, то при вирішенні питання скасування рублевої зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, згідно з мінськими домовленостями", - підкреслила речниця президента.

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Вона додала, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху".

"Відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті тільки - підкреслюємо - у відповідь на поступове повернення в українське правове поле", - написала Мендель.

За її словами, для української делегації наріжним каменем є національні інтереси держави, його територіальна цілісність і суверенітет.

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"Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України в Мінську вже проходили - перша після Іловайська, друга після Дебальцевого. Президент Володимир Зеленський, як всі представники України в ТКГ, навпаки, прагне отримати в Мінську перемогу для України", - підсумувала Мендель.

Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.