 Зняти торговельну блокаду з окупованого Донбасу можна тільки після скасування введення там рубля і так званої "націоналізації", - Мендель

За її словами, питання зняття блокади підняла російська сторона і ватажки терористів. Про це Мендель написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з чим президент Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання справді є, то при вирішенні питання скасування рублевої зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, згідно з мінськими домовленостями", - підкреслила речниця президента.
Вона додала, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху".
"Відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті тільки - підкреслюємо - у відповідь на поступове повернення в українське правове поле", - написала Мендель.
За її словами, для української делегації наріжним каменем є національні інтереси держави, його територіальна цілісність і суверенітет.
"Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України в Мінську вже проходили - перша після Іловайська, друга після Дебальцевого. Президент Володимир Зеленський, як всі представники України в ТКГ, навпаки, прагне отримати в Мінську перемогу для України", - підсумувала Мендель.
Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.
Очень похоже на то, что Кучме КТО-ТО подробно рассказал, что будет с Кучмой и не только с ним, если оно еще попытается и дальше озвучивать идеи путина о сдаче Украины.
Наверное, этот КТО-ТО очень Могущественный и находится за Океаном.
Кучма бежит с поджатым хвостом между задними лапами.
(C)
@viatrovych
🤔
"Отказаться от Донбасса" не получится - Раше он не нужен, она хочет чтобы дамбац был у Украины как киря на ноге.
****** все свои дела делал втихаря, никому, ничего, непоясняя.
1. Зеля меняет свое мнение и убеждения на ходу, под давлением.
2. Они просто нагло врут.
3. У Зели и его представителем Кучмой в первый же день расхождения по ключивым вопросам.
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В любом из этих вариантов, Зеля показал себя, как политиком и руководителем страны - ПОЛНЫМ ДНОМ!!!
Которому нельзя доверить руководить даже бригадой ассинизаторов.
КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО ТУПО ТРОЛИТ ВАТУ луган донскую. А прахоботы ОТ СКУДОУМИЯ И ПРИ ОТСУТСТВИ КОМАНДЫ ТАК НИЧЕГО И НЕПОНЯЛИ. 😂😅😂
Всё-таки мы не россия . . .
Еще
"Ініціативи Кучми" по торгівлі і т.і. з ОРДЛО показують, що олігархи вирішили продати Україну. Зе - це олігарх Коломойський.
Кучма - це олігарх Пінчук.
Думаю, до них приєднаються Ахметов, Тарута і т.і.
А що нарід?
А нарід нагодують TV-лайном і той кричатиме: СМАКОТА!!!
ЦЕ - ГИДКО. ОДНОЗНАЧНО.
2. Отже, глибоко нешановна (щонайменше) зе-зграя тепер позиціонує повернення до попереднього статус-кво як =перемогу= і =досягнення= ?
3. А чому зе-секретарка не коментує зе-ініціативку про =нє стрєлять в атвєт= ? Тут яка "побєда" для України ?
4. Анонсовані зе-референдуми теж вписуються в =пабєду= ?
А Пецю чому тоді гнобили ?
Нужно только дать политикам типа Кучмы вломить по сусалам!