 Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік

Про це 6 червня в Києві заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".
"Вчора, відповідаючи на запитання журналістів про зняття так званої блокади, я торкнувся лише одного аспекту дуже комплексного та складного питання про зняття торговельних обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними їй ОРДО та ОРЛО. Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади порушили представники ОРДО і ОРЛО і підтримала в загальній формі російська сторона", - сказав Сайдік.
Представник ОБСЄ зазначив, що другий президент України Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з економічними відносинами з Донбасом.
"Він особливо наголосив, що ця робота має бути взаємна. Він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Усі вони, зрозуміло, мають реалізовуватися в правовому полі України", - наголосив Сайдік.
На його думку, причиною виниклого непорозуміння є те, що в розумінні представників ОБСЄ термін "блокада" сприймається як "широкий комплекс згаданих вище заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".
Дипломат додав, що всі обмежувальні заходи, запроваджені з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту.
5 червня Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.
Источник: https://censor.net.ua/n3130822
Росії потрібно одне,щоб України не було. Зеленський, набравши 3/4 голосів українців кацапам не потрібен. Краще барига Петро, якого куплять за мільярд з потрохами. Тому чекаю велику заподлянку від москви.Найвірогідніше, з найближчими переговорами. Пообіцяють і наїбуть.Як завжди.
Сначала пи...ли про референдум о переговорах с рашей. Потом открестились,сказавши, что он не будет иметь юр. последствий. Потом рыжый предложил снять блокаду и перестать стрелять. Оказалось, что прекратить стрелять по населенным пунктам (наши по населенке, насколько я знаю, и так не стреляли), а вопрос о снятии блокады, оказывается, поднимали сепары, а не рыжее чмо. по команде зебуина. Такое впечатление,что просто экспериментируют, изучая реакцию.
...
Аж сльози течуть.
Представники ТЕРОРИСТІВ (!!!) вже ПІДНІМАЮТЬ ПИТАННЯ
Карле, ти чуєш?! Представники терористів, Карле!!!
как будто уже фсе! белый флаг наши выбросили.. (тьху-тьху)
лично я за тотальную блокаду, прекратить платить пенсии и пособия, проживающим на оккупированных территориях, резко сократить пропускную способность и за резкую активизацию наших ДРГ и далбнобойной арты
И начала в срочном порядке открещиваться.
как и у пустой партии пороха в свое время был нарисованный рейтинг- так и пустой партии зели нарисованный рейтинг
дежавюжечка
а не когда за год подсовывают рейтинги
плюс так же часть хомячков всегда хавает
почитай что такое политические технологии
очень удивишся...
читал "голый король"?
Так розумію, що він все схвалює, бо мовчання - знак згоди. На його зе-сторшнці в фб - тільки привітання журналістам ... Окремі притомні, що заходять, питають думку "гаранта" ...
І смішно, що певні зе-ніки тепер "обурюються" ...
на самом деле ответ простой: для соевой ботвы главное не что сказано, а кем сказано
Именно Кучма возглавлял переговоры с украинской стороны.
И именно Кучма озвучил позицию Украины и презедента Зеленского.
Тут "недопониманий" быть не может.
А что там "недопоняло" ОБСЕ - исключительно ее половые проблемы.
Или вы хотите убедить нас, что это Кучма "недопонял", что Кучма говорил?
А от якщо фрік-мену вдасться отримати більшість у ВР- тоді і настане зоряний час кацапів. Може ще і героя росісі Зєлі дадуть, як Рамзану.
_Ты - тупой мудак, это ясно?