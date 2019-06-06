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Все про:блокада (470) Кучма (302) Сайдік (120)

 Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік

Питання про зняття економічної блокади з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську порушив не голова української делегації Леонід Кучма, а представники ОРДЛО.

Про це 6 червня в Києві заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Вчора, відповідаючи на запитання журналістів про зняття так званої блокади, я торкнувся лише одного аспекту дуже комплексного та складного питання про зняття торговельних обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними їй ОРДО та ОРЛО. Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади порушили представники ОРДО і ОРЛО і підтримала в загальній формі російська сторона", - сказав Сайдік.

Представник ОБСЄ зазначив, що другий президент України Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з економічними відносинами з Донбасом.

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"Він особливо наголосив, що ця робота має бути взаємна. Він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Усі вони, зрозуміло, мають реалізовуватися в правовому полі України", - наголосив Сайдік.

На його думку, причиною виниклого непорозуміння є те, що в розумінні представників ОБСЄ термін "блокада" сприймається як "широкий комплекс згаданих вище заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".

Дипломат додав, що всі обмежувальні заходи, запроваджені з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту.

5 червня Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131040
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос поднимали представители террористов
...
Аж сльози течуть.
Представники ТЕРОРИСТІВ (!!!) вже ПІДНІМАЮТЬ ПИТАННЯ Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик - Цензор.НЕТ 3870
Карле, ти чуєш?! Представники терористів, Карле!!!
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Бл..., как все запутано!
Сначала пи...ли про референдум о переговорах с рашей. Потом открестились,сказавши, что он не будет иметь юр. последствий. Потом рыжый предложил снять блокаду и перестать стрелять. Оказалось, что прекратить стрелять по населенным пунктам (наши по населенке, насколько я знаю, и так не стреляли), а вопрос о снятии блокады, оказывается, поднимали сепары, а не рыжее чмо. по команде зебуина. Такое впечатление,что просто экспериментируют, изучая реакцию.
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Предложение (о снятии экономической блокады) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
Источник: https://censor.net.ua/n3130822
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Шо? Кучма всрався чи його "прикрили"? Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік - Цензор.НЕТ 3291
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Тобто Ахметов та Порошенко))
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Апріорі правий‏ @aprioriprav

Росії потрібно одне,щоб України не було. Зеленський, набравши 3/4 голосів українців кацапам не потрібен. Краще барига Петро, якого куплять за мільярд з потрохами. Тому чекаю велику заподлянку від москви.Найвірогідніше, з найближчими переговорами. Пообіцяють і наїбуть.Як завжди.
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Андрій Білецький заявив :" Нинішній президент СХИЛЬНИЙ до здачі національних інтересів України". Так що я краще проголосою або за Свободу або Голос. Мудрі люди всі яйця у одну корзину не складають.
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Кацапи кажуть що Зеленський- проект Суркова.
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Суркова відсторонили від українського питання, він був заточен під Пороха, Порох був ліпший для московитів в сенсі зразка ворога, робити ворога з російйськомовного Зелі не так просто.
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Та який ворог?- Я не здивуюся якщо Зеленський скоро і Героя росісі отримає.
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Не отримає, московитам не потрібна дружня Україна, вони не здатні жити мирно з сусідами.
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кремляді будуть ліпити з любого президента України лютого ворога в очах бидлокацапонаселення
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Значить Зєля не президент України. Бо кацапи ним дуже задоволені.
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Надо же. А нам 5 лет Петя потом Кучма рассказывают что снять блокаду ето очень выгодно для Украины. Видать Ху*ло и террористы беспокоятся за благополучие украинцев?
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И шо вы думаете после снятия блокады Донбасс захочет в Украину ?. Как бы не так. С украинскими ценами и халявной коммуналкой да еще с двумя пенсиями. Это же райская жизнь для раба.
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Закрыть и обрезать все, чтобы через верх потекло. Мне лично Донбасс в таком виде не нужен, но и уступать нельзя. Кормильцы там все уничтожили, довели до экологической катастрофы, вывезли или порезали на лом предприятия, затопили шахты. Пусть сами и восстанавливают вместе с Гиркиным. Крым та же ситуация, неселен совковыми прибацаными пенсами и предателями. Время работает на нас. Пусть у путина голова болит, как тащить эти два ворованных чемодана без ручек.
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Полностью согласен, только у вас в слове ***** четыре ошибки.
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Бл..., как все запутано!
Сначала пи...ли про референдум о переговорах с рашей. Потом открестились,сказавши, что он не будет иметь юр. последствий. Потом рыжый предложил снять блокаду и перестать стрелять. Оказалось, что прекратить стрелять по населенным пунктам (наши по населенке, насколько я знаю, и так не стреляли), а вопрос о снятии блокады, оказывается, поднимали сепары, а не рыжее чмо. по команде зебуина. Такое впечатление,что просто экспериментируют, изучая реакцию.
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Шо то мне тоже напоминает тактику как у *****. ***** Шо то п**данет, а клоун пИськов потом говорит, что вы не так поняли и начинает выкрутасы как вошь на гребешке Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік - Цензор.НЕТ 5705
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Це не блокада. Це взагалі-то, війна. І як можна триндіти про якісь пресування товарів через лінію розмежування, а тим більше про економічні зв'язки, коли там стріляють і гинуть люди?!
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Вопрос поднимали представители террористов
...
Аж сльози течуть.
Представники ТЕРОРИСТІВ (!!!) вже ПІДНІМАЮТЬ ПИТАННЯ
Карле, ти чуєш?! Представники терористів, Карле!!!
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при чем ничего...повторю - ничего... даже не обещая взамен!!!
как будто уже фсе! белый флаг наши выбросили.. (тьху-тьху)
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по такой логике- если представители террористов поднимут вопрос о репарациях, кучма тоже должен будет согласиться
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Завертелись шкуры.Наверно шото приснилось--то ли гиляка,то ли визитка Яроша.
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сюр какой-то...
лично я за тотальную блокаду, прекратить платить пенсии и пособия, проживающим на оккупированных территориях, резко сократить пропускную способность и за резкую активизацию наших ДРГ и далбнобойной арты
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А два года тому назад против блокадьі бьіл Порошенко. Сколько он крови попил активмстам. А сейчас строит из себя инициатора блокадьі. Такого лицемера еще поискать надо
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А які перемовини провів Зеленський?
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У статусі Президента України з ватажком терористів? Тоді вже краще з нашого боку уповноважений Слідчий від Генпрокуратури, або сам Генпрокурор для підкреслення значущості події.
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Зе-банда почувствовала запах жареного и катастрофическое падение рейтинга!
И начала в срочном порядке открещиваться.

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Не п...зди. Рейтинг его партии растет. В отличие от мародера
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в соц. опросах тебе нарисуют все что захочешь Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4142

как и у пустой партии пороха в свое время был нарисованный рейтинг- так и пустой партии зели нарисованный рейтинг
дежавюжечка Питання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік - Цензор.НЕТ 4142
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обидва тури останніх виборів показали, що результати майже співпадають з соцопитуваннями
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результаты экзит полов во время выборов
а не когда за год подсовывают рейтинги
плюс так же часть хомячков всегда хавает
почитай что такое политические технологии
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Виборці повинні розуміти, що рейтингові агентства - це комерційні організації. Тому рейтинги - це результати виконання конкретних замовлень. Питання тільки в тому, хто замовляє і оплачує.
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ты зайди к ним в группу в fasebook...
очень удивишся...
читал "голый король"?
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Поздравь себя. Твой кондитер до последнего боролся против блокадьі.
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Так це не Кучма с Зеленским запропонував,а вже терористи.
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*****, было одно с "тамнашилюди" и торговало изо всех сил в самый разгар боев 2014-го, 2015-го годов аж до средины 2017-го года... Теперь "тамашилюди-2" в очередной раз...
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Навіщо знімати, Зексперти з Цензора кажуть що вона і так нормально працює, чи не працює?
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Мальчик, девочка - какая в Ж... разница!
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А зе-пере-зе-дент своєму лохторату і ширшому загалу (включаючи західних партнерів) не хоче прокоментувати ці "пропозиції-ініціативи" про =нє стрєлять в атвєт= і зняття блокади ?
Так розумію, що він все схвалює, бо мовчання - знак згоди. На його зе-сторшнці в фб - тільки привітання журналістам ... Окремі притомні, що заходять, питають думку "гаранта" ...
І смішно, що певні зе-ніки тепер "обурюються" ...
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Опять заднюю включили... Проверяют реакцию общества... И делают это руками, как бы постороннего человека...
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Я не понимаю почему порохоботьі сегодня за блокаду, а два года назад бьіли против. Шизофреники чтоли
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хороший вопрос
на самом деле ответ простой: для соевой ботвы главное не что сказано, а кем сказано
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Сайдик, кончай придуриваться о "сторонах конфликта". Пока там имеет место российская оккупация НИ О ЧЕМ хорошем для Украины договориться не удастся. Только о "дорожной карте капитуляции". Впрочем, Сайдик и не против такого хода событий, как и Зеленский, как и вся его зеленская рать и сторонники.
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Сайдіку, як професійному дипломату, абсолютно байдуже, яка зі сторін капітулює. Йому важливо отримати результат, який можна буде показати в своєму резюме, претендуючи на чергову посаду.
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Отмазка НЕ КАТИТ!
Именно Кучма возглавлял переговоры с украинской стороны.
И именно Кучма озвучил позицию Украины и презедента Зеленского.
Тут "недопониманий" быть не может.
А что там "недопоняло" ОБСЕ - исключительно ее половые проблемы.
Или вы хотите убедить нас, что это Кучма "недопонял", что Кучма говорил?
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не долго сучме скакать по менцкам с соевым мыролюбством.
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Важко об'єднати два електоральних потоки, от і вилазять абсолютно проотилежні вислови.
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До виборів у ВР бригада Зєлі розмито і висловлюватиметься. У Зеленського будуть абсолютно проросійські тези, а сам Зеленський казатиме що думка його команди не збігається з його офіційною позицією.Делікатно промовчуючи про не офіційну.
А от якщо фрік-мену вдасться отримати більшість у ВР- тоді і настане зоряний час кацапів. Може ще і героя росісі Зєлі дадуть, як Рамзану.
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Це вже видно, він особисто каже речі які хоче чути проукраїнський електорат, а його зекоманда яка ніби сама по собі дує в вуха ваті, а як буде насправді хз.
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Господа комментаторы, я понимаю что вы все - отличные стратеги, и снять "экономическую блокаду" для вас что 2 пальца обосцать, но хотелось бы услышать ваши соображения - а кто будет непосредственно возить промышленные и продовольственные товары, допустим грузовым транспортом от 5 до 20 тонн в центр Донецка, Луганска, кто будут эти "окуевшие смельчаки", за жизнь которых в лугандоне никто не даст ломанного гроша?!
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До первых простреленных колес, выбитых прикладом зубов и отобранного кавказцами товара - в лучшем случае... а в худшем, к этому всему - могут отобрать транспорт и просто пристрелить...
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"Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов" - Кучма представитель террористов?
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_Представители не террористов (как будто они самостоятельные деятели, а не инструмент кремля!), а оккупантов! Это - огромная разница. Сайдик не сказал "террористов", это накорябал в заголовке тупой мудак с Цензора!
_Ты - тупой мудак, это ясно?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПитання зняття економічної блокади з окупованої території порушували представники терористів, - Сайдік
 
 
 
 
 
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