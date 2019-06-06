 10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП

Про це повідомив уповноважений глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі з заступниками Генерального прокурора Грузії, міністром внутрішніх справ і представниками уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення АП.
"Ми хочемо подякувати грузинській стороні за швидке реагування та вирішення всіх питань, пов'язаних із поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, Юлію та Юрія Сусляк підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали в Грузії, коли вона з десятьма дітьми, семеро з яких народилися впродовж одного року від сурогатних матерів, хотіла поїхати в окуповану Росією Абхазію.
5 червня за дорученням президента Володимира Зеленського уповноважений з прав дитини Микола Кулеба прилетів до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну .
(((
Это их дети?
Просто пиар на детском горе - не самая красивая фишка...тем более для преза
Лучше бы за раненными в эти последние 3-4 дня свой самолет отсылал
Или чувак с ксивой презЕдента оплатит полет самолета в две стороны из своих офшоров..??
При том, что только у МАУ есть два ежедневных рейса Тбилиси-Киев.. а еще есть Скай Ап, Грузинские авиалинии и прочие Янейры
а потом всю эту толпу отправить назад и ели в ютот день не уластся то заказать на всех гостинницы и трансфер. Ты вообще куда нибудь бальше Кобыляк ездил?