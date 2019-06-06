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Все про:Грузія (517) діти (1552) літак (691) Кулеба Микола (23)

 10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП

Десять дітей сім'ї Сусляків, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних сім'ях в Грузії, сьогодні вночі повернуться в Україну. За ними вирушив президентський літак.

Про це повідомив уповноважений глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі з заступниками Генерального прокурора Грузії, міністром внутрішніх справ і представниками уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення АП.

"Ми хочемо подякувати грузинській стороні за швидке реагування та вирішення всіх питань, пов'язаних із поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Громадянку України з 10 дітьми затримано в Грузії: її підозрюють у торгівлі неповнолітніми

Нагадаємо, Юлію та Юрія Сусляк підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали в Грузії, коли вона з десятьма дітьми, семеро з яких народилися впродовж одного року від сурогатних матерів, хотіла поїхати в окуповану Росією Абхазію.

5 червня за дорученням президента Володимира Зеленського уповноважений з прав дитини Микола Кулеба прилетів до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131039
 
 
 Топ коментарі
 
Узеленский еще и на этом будет пиариться, что отправил президентский борт...
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А оправить детей из Грузии рейсовым самолетом....что помешало..??
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Потому что 10 билетов в одну сторону это всего 1.500 $. А сгонять отдельный борт - 15.000 $.
При том, что только у МАУ есть два ежедневных рейса Тбилиси-Киев.. а еще есть Скай Ап, Грузинские авиалинии и прочие Янейры
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Узеленский еще и на этом будет пиариться, что отправил президентский борт...
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А что должен был делать? Дети маленькие четверым 2 года, троим 1 год. Как ты их еще повезешь по морю и на авто? И кто это поедет на такое. Уже ладно самолет в Грузию слетает не так и далеко.
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10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП - Цензор.НЕТ 1158 Дивно, що в цій новині не засвітився Сракошвілі
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будет,,, Он уже пиарится? Чего бежать впереди паровоза, пэдроты? Это вам не лолка - пиарщица.
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Там несколько от суррогатных мам, все - до годика
(((
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При чем здесь "порохоботы"?
Это их дети?
Просто пиар на детском горе - не самая красивая фишка...тем более для преза
Лучше бы за раненными в эти последние 3-4 дня свой самолет отсылал
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Для перевозки раненных президентский борт подходит гораздо хуже, чем санитарные самолеты, которые раненных и перевозили все эти дни.
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А оправить детей из Грузии рейсовым самолетом....что помешало..??
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А тебе разницы нет..?? Ну хотя б в стоимости сего мероприятия....которое будет оплачено из бюджета Украины....
Или чувак с ксивой презЕдента оплатит полет самолета в две стороны из своих офшоров..??
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Если бы что то взорвалось, то для тебя была бы радость.
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Что привело твой воспаленный мозг к столь бредовому выводу..??
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Понятно....высшая степень зебелизма....сочувствую...но помочь ничем не могу....я не доктор...
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Разница в том, что 10 билетов в одну сторону это всего 1.300 - 1.500 $. А сгонять отдельный борт - 15.000 $
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Потому что 10 билетов в одну сторону это всего 1.500 $. А сгонять отдельный борт - 15.000 $.
При том, что только у МАУ есть два ежедневных рейса Тбилиси-Киев.. а еще есть Скай Ап, Грузинские авиалинии и прочие Янейры
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Это чистый пиар...причем за бюджетные деньги....
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10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП - Цензор.НЕТ 3322 Судячи по питанню, ""привет" - це стан твоєї голови.
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Молодец Зеленский, это положительно его характеризует.
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угу...борт за счет налогоплательщиков положительно характеризует миллионера с оффшорами и бизнесом с *********** 10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП - Цензор.НЕТ 8816 Вы целуете лысого и смотрите в квадрат 73 10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП - Цензор.НЕТ 4867
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Servent ты дыбил!!! чтобы отправить 10 детей надо как минимум еще 10 спровождающих потом пройти таможню, потом сидеть в зале ожидания еще еда и еще врач.
а потом всю эту толпу отправить назад и ели в ютот день не уластся то заказать на всех гостинницы и трансфер. Ты вообще куда нибудь бальше Кобыляк ездил?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП
 
 
 
 
 
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