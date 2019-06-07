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 Об'єднання демократичних сил не буде через нарцисизм і жадібність українських демократів, - Гацько

Об'єднання демократичних сил на дострокових виборах до Верховної Ради не буде.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив лідер партії "Демократичний альянс" Василь Гацько, інформує Цензор.НЕТ.

"Суміш нарцисизму, дурості і жадібності українських демократів приведуть до того, що всі будуть іти окремо. І цілком імовірно, що в парламент не потрапить ніхто, або ж виявляться там одиниці.

Не спрацювала як мотиваційна ідея збалансувати невизначеність Зеленського проукраїнською, демократичною і неолігархічною визначеністю в парламенті.

Об'єднання немає. Через відсутність декількох мільйонів доларів, необхідних для серйозної виборчої кампанії ДемАльянс не братиме участі у виборах самостійно. Партія змушена пропустити дострокові вибори", - написав Гацько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні на виборах має перемогти не олігархат, не Росія, а середній клас, - Гацько

Лідер ДемАльянсу також заявив, що складе свої повноваження на з'їзді партії і припиняє політичну діяльність.

Обєднання демократичних сил не буде через нарцисизм і жадібність українських демократів, - Гацько 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131032
 
 
 Топ коментарі
 
Для мене не минулих виборах найгіршим результатом були б каденції петі, вілкула або бойко.. На майбутніх дочасних парламентських - ті ж самі переконання.. Переживемо все - окрім петі, бойко (медведчук) і вілкула..
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Закликаю голосувати за націоналістів-єдиний шанс вберегти країну
Націналістів закликаю обєднатись...
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Да просто все - юля с беней с начала 90-х . Вначале дерибанили днепрожидовск, потом всю страну.
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вриллі?) Гриценко на момент об'єднання з ДА мав такий самій рейтинг, як і Порошенко
Ваші слова - і скільки у них було на виборах?)
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Так, на момент об'єднання Порошенко та Гриценко мали по 10% рейтингу. Після появи Зеленського та Смєшко рейтинг Гриценко різко впав, бо саме частина його електорату перетікла до Смєшко та трохи - до Зеленського. А рейтинг Порошенко почав рости, коли його штаб почав брудну кампанію, де всі конкуренти звинувачувалися у роботі на Кремль та закидалися лайном.
Юлін же рейтинг майже не змінювався.
На виборах обидва отримали приблизно той саме процент, який у них був по опросах, що ти називаєш замовними.
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Це просто ваші фантазії. А фальшиві "рейтинги" роздавали всім хто поливав лайном Порошенка. Для заохочення.
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Зато оппоблок объединён как никогда, даже Суркиса со Столаром взяли
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Еще нет, Оппоблок как раз развалился и имеет 2% рейтинга.
Объединение там на базе партии Мертведчука-Рабиновича..."ЗА жиддя"
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Націоналісти йдуть трьома партіями. Не пройде жодна.
Демократи, мається на увазі проукраїнське крило, йдуть вроздріб..
Хочеться і за Голос проголосувати і за націоналістів.. І в той же час думаєш, щоб і голос твій не пропав..
Складний вибір.
Ригі отримають більшість - і кренеси добкіни і ті, яких протягне Зе.
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В цьому й був сенс розпуску парламенту. Протягнути медведчуків у ВР.
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Какой в баню "голос"?!!
Послушайте старого, мудрого человека:
Никогда, никогда не голосуйте за партию, которая создана после последних выборов.
Как бы она вам ни нравилась!
Только партия, которая уже пережила хоть одни выборы и не развалилась, заслуживает внимания избирателя, который дорожит своим голосом.
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Але хочеться провести в парламент нових людей
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Хочется и на принцесе жениться. Но, что то не получается.
Если партия не может пережить пять лет вне парламента, то в парламенте ее сьедят за пару месяцев и не подавяться.
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Надо голосовать за НАЦИОНАЛИСТОВ!
Но, в Украине такой ... "один-нарот", что или ненавидит националистов или БОИТСЯ их.

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Что Вася наконец дошло..И ждет пролет и Демальянс и ГП и Хвилю и другие лидерские партейки. А драть Вас всех будут рыги...
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Ці борцуни з шокаладним рєжімом ніяк не вкурять що їх просто використали.
Всі ці гацьки-білецькі-поросюки.
І тепер ні вони ні їх "послуги" нікому не потрібні.
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А в чому полягала демократичність свинопорошенків?Позакривати лікарні, забрати у вчителів доплати, підвищити пенсійний стаж-це демократичність була майданутих?Геть вишиванщики на смітник історії!
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Не мечите бисер перед свиньями, я вас умоляю...
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Бабки и малая часть населения ввиде лжепатриотов проголосуют за гречку,бпп и за мертветчука,а остальные не придут либо поставят галочки за разрозненых демократов,как было не раз
Вот такая расстановка сил
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Даже ЕС спёр у ЕС. Барыга есть барыга.
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Не вигадка, не байка, не химера,
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої.

Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
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Демокравтов патриотов не много - Вакарчук и Порошенко, остальные от лукавого.
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Демократи не можуть бути патріотами. Вони - космополіти.
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Демократы, при ***** и попутчиках, считай - при свиньях, перестали существовать, как понятие. Украли и присвоили - свиньи, испаскудив всё, к чему прикасались. Прав Вася. Занавес.
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Рыги разбежались из БПП и НФ под ОП и Медведчука,Лезут как тараканы в Зе.Патриоты объединяются в свой блок националистов.Гепа с трухой ,как полезные тварины, откусят лохтората у ОП.Батькивщина - при своих.По факту бенефициарами будут ЗЕ,ОП и Батькивщина.Остальные пойдут лесом.Мажоритарку Зе выиграет не глядя.СБУ поможет.Аваков под вопросом.Рояль в кустах держит козыри в рукавах.Пораженке -пора в запой!!!
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Та яке там об'єднання! Мало того, що це в Україні така нацдемократична традиція, то ще й неясно, про об'єднання яких саме сил йдеться, адже ніхто толком не знає, що таке демократія і трактує це поняття, як йому заманеться. Той же Гацькальянс, наприклад.
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А у нас что, есть не демократы? У нас все демократы, во всяком случае, на словах. Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько - Цензор.НЕТ 6698
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Так звані демократи - це ліберали. Треба називати речі своїми іменами. Лібералами є також Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Опозиційний блок, Слуга народу, Голос та інші. Незважаючи на різні назви та обличчя, ліберали реалізують антинародну політику спрямовану на тотальну приватизацію та ліквідацію соціальної системи. Робіть висновки. Не голосуйте за лібералів.
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Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько - Цензор.НЕТ 5840 Олександр Петренко b28e592f

Так звані демократи - це ліберали.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Они вообще никто.
Больные нарциссы и ставленники олигархов.

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Так потому, что они - не демократы ни разу. А обычные воришки, которые мечтают стать крупными ворами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОб'єднання демократичних сил не буде через нарцисизм і жадібність українських демократів, - Гацько
 
 
 
 
 
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