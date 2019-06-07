 Об'єднання демократичних сил не буде через нарцисизм і жадібність українських демократів, - Гацько

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив лідер партії "Демократичний альянс" Василь Гацько, інформує Цензор.НЕТ.
"Суміш нарцисизму, дурості і жадібності українських демократів приведуть до того, що всі будуть іти окремо. І цілком імовірно, що в парламент не потрапить ніхто, або ж виявляться там одиниці.
Не спрацювала як мотиваційна ідея збалансувати невизначеність Зеленського проукраїнською, демократичною і неолігархічною визначеністю в парламенті.
Об'єднання немає. Через відсутність декількох мільйонів доларів, необхідних для серйозної виборчої кампанії ДемАльянс не братиме участі у виборах самостійно. Партія змушена пропустити дострокові вибори", - написав Гацько.
Лідер ДемАльянсу також заявив, що складе свої повноваження на з'їзді партії і припиняє політичну діяльність.
Ваші слова - і скільки у них було на виборах?)
Юлін же рейтинг майже не змінювався.
На виборах обидва отримали приблизно той саме процент, який у них був по опросах, що ти називаєш замовними.
Объединение там на базе партии Мертведчука-Рабиновича..."ЗА жиддя"
Демократи, мається на увазі проукраїнське крило, йдуть вроздріб..
Хочеться і за Голос проголосувати і за націоналістів.. І в той же час думаєш, щоб і голос твій не пропав..
Складний вибір.
Ригі отримають більшість - і кренеси добкіни і ті, яких протягне Зе.
Послушайте старого, мудрого человека:
Никогда, никогда не голосуйте за партию, которая создана после последних выборов.
Как бы она вам ни нравилась!
Только партия, которая уже пережила хоть одни выборы и не развалилась, заслуживает внимания избирателя, который дорожит своим голосом.
Если партия не может пережить пять лет вне парламента, то в парламенте ее сьедят за пару месяцев и не подавяться.
Но, в Украине такой ... "один-нарот", что или ненавидит националистов или БОИТСЯ их.
Всі ці гацьки-білецькі-поросюки.
І тепер ні вони ні їх "послуги" нікому не потрібні.
Вот такая расстановка сил
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої.
Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
Так звані демократи - це ліберали.
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Они вообще никто.
Больные нарциссы и ставленники олигархов.