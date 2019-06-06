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 Від початку доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів, втрат немає, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, із них:

  • поблизу села Павлопіль, з напрямку від н.п. Українське - з озброєння бойових машин піхоти;
  • двічі в районі села Водяне, з напрямку н.п. Ужівка - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу міста Мар'їнка, з району н.п.Трудівський - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичних станкових гранатометів один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Майорськ. Вогонь ворог вів із напрямку населеного пункту Шахта 6-7.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл із боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

За минулу добу збройні формування РФ 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому тричі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новоселівка Друга, Талаківка, Піски, Водяне, Чермалик, Павлопіль, Кримськ, Новолуганське, Золоте-4 та Станиця Луганська.

4 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 34 кримінальні злочини, одне з яких пов'язане з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами. За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 5 осіб.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали понад 20 тис. осіб і близько 2,5 тисяч транспортних засобів. Така ж кількість осіб і транспортних засобів перетнули лінію розмежування у зворотному напрямку. Прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил виявлено за ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму понад 13 тис. гривень.

Групи цивільно-військового співробітництва Об'єднаних сил надали чергову допомогу продуктами і предметами першої необхідності для споживання малозабезпеченими і багатодітними сім'ями в населених пунктах Травневе і Гладосове.

Читайте також: Ворог за добу 12 разів атакував позиції ОС на Донбасі: один український воїн загинув, ще одного поранено, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131029
 
 
 Топ коментарі
 
Кучма уже на передовой ? Калаш 79-ого года уже выдали С начала суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9295
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потерь нет!
дали адекватный ответ!!!
спасибо, что живые!
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Кучма уже на передовой ? Калаш 79-ого года уже выдали
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При чем тут кучма? Он просто озвучил позицию зеленского.
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потерь нет!
дали адекватный ответ!!!
спасибо, что живые!
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Потрібно застосовувати метод закриття КВПП на лінії розмежування.. Потрібно розпочинати блокування постачання в ордло енергоресурсів і води- і почати це треба саме з лоханська..Політика "безальтернативного миролюбства " щодо ордло - збанкрутувала, потрібно шукати інші шляхи впливу до сепаратистських регіонів, котрі завжди ********* міцну руку та нагайку на своїй спині..
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" потрібно шукати інші шляхи впливу до сепаратистських регіонів, котрі завжди ********* міцну руку та нагайку на своїй спині.. "

Льончик , лугандония утрачена , и крым тоже . Они не вернутся в состав Украины .
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Втрат немає, бо були застосовані адекватні відповіді, які чучма на пару із ЗЕ пропонують заборонити.
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Кучма, пошли дочку и внуков своих в окопы, под обстрел. Не недельку. Они потом с тобой, старой гнидой, поделится впечатлениями.
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Хм...судячи по тому що терористів *модери цензора*не вважають гнидами скоро в кінці новини про *відсутність втрат* збоку ЗСУ буде *пічальний смайл*(
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вангую - всі обстріли відбулися з населених пунктів.
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з дитячих садочків, шкіл та лікарень
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Уже на других ветках написали про как минимум двоих ихтамнетов задвухсоченных вчера где то на Луганщине.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів, втрат немає, - прес-центр ОС
 
 
 
 
 
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