 Через два тижні після указу про розпуск Ради АП попросила у Парубія список членів коаліції. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опублікував у Facebook журналіст Тарас Березовець.
Тарас Березовець підкреслив, що цей документ дає зрозуміти логіку юристів Адміністаціі президента щодо майбутнього розгляду у Конституційному суді справи про неконституційність дострокового розпуску Ради, ініційованого партією "Народний фронт". За його словами, представники АП "намагаються послатися на рішення Конституційного Суду, прийнятого в 2008 році".
"Але є проблема. Адже крім цього, було рішення КС від 6 квітня 2010 року, яке визначило, що до коаліції можуть входити як фракції, так і окремі депутати", - підкреслив Березовець.
За його словами, згідно з інформацією з КС, зараз більшість суддів "схиляються саме до логіки останнього рішення".
"Таким чином, дострокові вибори можуть бути визнані неконституційними", - написав Тарас Березовець.
Нагадаємо, 5 червня депутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції. Вони стверджують, що коаліція "Європейська Україна" юридично і фактично існувала у Верховній Раді VIII-го скликання, тому президент не мав права достроково припиняти повноваження парламенту.
Раніше, 4 червня, КС визнав невідкладним розгляд справи за поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів.
Відкрита частина пленарного засідання Палати КС України з розгляду справи за конституційним поданням нардепів відбудеться 11 червня о 10:00.
" У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
"... помимо этого, было решение КС от 6 апреля 2010 года, которое определило, что в коалицию могут входить как фракции, так и отдельные депутаты", - подчеркнул Березовец.
Источник: https://censor.net.ua/n3131024
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РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ УКРАЇНИ
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у
справі за конституційним поданням 68
народних депутатів України щодо
офіційного тлумачення положень частини
шостої статті 83 Конституції України ...6
квітня 2010 року.........
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Конституцією
України (частинами шостою, сьомою статті
83) та Регламентом (статтями 61, 62).....
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Відповідно
до цього стаття 61 Регламенту визначила
коаліцію як сформоване за результатами
виборів ......
Статей 61,62 уже нету в Регламенте https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
На днях известные юристы, в том числе и почитаемый многими форумчанами Виктор Шишкин, высказывали свое мнение по этому поводу.
Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда.
https://censor.net.ua/video_news/3129764/ukaz_o_dosrochnyh_vyborah_nekonstitutsionnyyi_izvestnye_yuristy_obnarodovali_argumenty_dlya_konstitutsionnogo
БПП -- 135
НФ ---- 80
http://itd.rada.gov.ua/radatransl/Home/Factions/ru
Давно известно, что жадности капиталиста нет предела - конец взлетной полосы отсутствует.
Отсюда постоянные поднятие цен в украине на транспорт, жратву и пр.За 300% прибыли эта тварь себе яйца оторвет и пришьет обратно.Крепосничество им мало, им подавай рабство сразу и везде. Потому сверх жадных капиталистов нужно как коррупционеров в китае время от времени вешать. Например взять главного в мире рекетира мвф - жадность выпирает, она убивает. Собирание налогов со стран за одно лишь существования не имеет пределов. Если ты хочешь даже уменьшить выплаты тебя могут случайно убить как чаушеску.Могли бы снизить украине рекет-выплаты только с 20млрдов, но им капиталистам и ростовщикам эта епта вдруг НЕ ВЫГОДНО.А то что украина защищает собой от руцких дураков их мозочки считать не умеют, они только свою сторону считать умеют.А если отдать невозможно, то они требуют продать земли и госпредприятия, чтобы обеспечить их 20-300% прибыли. Потому жадный ростовщик и жадный капиталист эта тварь, которую нужно регулярно регулировать истреблением на междугосударственном уровне, потому что всегда в мире все люди имеют как минимум 2% каких-то отклонений.Кто *******, кто упоротый коррупционер(как Свинарчук), кому требуется постоянная связь с богом итд.А есть упоротые жлобы, но жлоб это не совсем плохо - жлоб например не курит, не пьет, химию с таблицы менделеева не жрет потому что попросту жалко денег на бухло и сигареты, деньги там в семейство тащит.Но этих упоротых пидаров нельзя допускать в управлению активами - они опустошат нахрет все и поубивают всех.
ПОМНИ О ЖАДНОСТИ капиталистов- corruptela mori.
Нету в мире дела на которые изза прибыли бы не пошел жадный капиталист. Потому поднятие цен на все мобильные операторы по предварительному сговору киевстар, лайф, цапводафон до 1000гринов за 4 недели требует их делить на 2 части.Антимонопольный комитет еплом не щелкает, а делит этих питарастов всех по 2 компании, например киевстар1 и киевстар2, лайф1 и лайф2. Кацапский дыравый мтс-водафон вообще изгнать, дыравое оборудование спалить или отправить в африку пусть кацапские карандашники там негров прослушивают- телефон не возможно включить как залезает какая-то ватная зараза или на популярный сайт в украине зайти.Потому правительства мира должны создавать программные продукты против ватных карандашников, которые ставят на карандаш и хотят слушать все и вся для оболочивания и залива кровью всей земли с голодоморами-просто моцг руцдурака по-другому как-то не мыслит. Даешь плять постоянно меняющейся блок-чейн доступ в инет с запретом сохранения логов и истории. Централизованные счетчики на сайтах нужно запретить, по кукарекасам можно отследить следы от ножек пользователя и восстановить его след в инете на том же яндексе или гугле-если этого еще нет, то мозгам карандашников это еще в голову не приходило, но оно придет.User-agent стандартизировать хотя бы на раз в год замену, чтобы бы было меньше разных.
ПОМНИ О ЖАДНОСТИ капиталистов- corruptela mori.
Революция 1917 это революция о жадности капиталистов.Когда с одной крайности капиталистической ударились в коммунистическую. У дураков такие наклонности с одной стороны болтаться во вторую, потому что первая оказалась гавно, а потом опять со второй в первую. А нельзя находиться где-то посередине - ехать по односторонней временной дороге где-то посередине, а не ездить зигзагами с аварийными кровными авариями(революциями) об бордюр реальности? Народную землю нельзя продавать капиталистам, чтобы не свалиться в капиталистический бордюр жадности или обрыв.А давать им в ответственное пользование на лет 5-15.Не умеют пользоваться - поменять как носок с расстрелом.Букин оборонпрома не знает как нагрузить простаивающие предприятия - убрать нах, вернуть романова - тот умел выводить заводы в прибыль с 4кратными заменами директоров.
Так же нельзя продавать народные госпредприятия. Те что хотят прибрать госпредриятия со своими госчетами с перекладом с одного кармана во второй, почему-то не хотят создать частное, потому что их цель не производство, а как у свинарчука имитировать приватизацию с огромной суммой(а на самом деле переклада с одного своего кармана во второй и лживым отчетом что продали огого за сколько). Госпрописка также не даст рейдерить экссбушникам с прослушками и имитациями депутатами-паравозами с неприкосновенностью эти предприятия туда-сюда. Карандашировать нужно экссбушников, а не активистов.Каждый экссбушник быть должен под просмотром народа чем он занимается на пенсии от 35лет.Вообще кто придумал сбушникам давать пенсию в 35 лет. Через это у украны нету будущего - \эти хмыри разнесут страну и армию под ноль, и какой агрессор не совратится напасть на лохов, которые бегают туда-сюда и даже своей армии не способны создать.Экссбушников нужно в резервации под присмотром днем и ночью.Эти черти даже если заметят на проходной на границе пару тыщ долларов у гастера на своей прослушке, не могут не совратиться их отобрать под видом бандитов.А что говорить о прибыльных предприятиях, и законах дырявых рейдерских принятыми под это дело депутатами на рынке по продаже голосов- верховной ******** - рейдерять все, что дает хоть какую-то прибыль в украине, если нету крышы у вр мафиозных кланов тимошенки и подобных.
У сбу нужно отобрать и отделить функционал финпреступлений, иначе никакой агрессор не устоит захватить рабов, которые не способны построить своей армии, и быть самым нищим государством не в европе,а скоро в африке.
ПОМНИ О ЖАДНОСТИ капиталистов- corruptela mori.
Оборонка должна строится 50 на 50 с уменьшением части коррупционных частников. Половина -это госпредприятия, половина частники. Коррупционные риски у госпредприятий часто малые, а вот у часников они огромные.Покупка у госпредриятия армии на деньги государства могут быть только на уровне управления. Жадный капиталист впарит любое ведро армии под скупом всего генштаба оптом и врозницу как свинарчук под видом своей прогладки под громним названием имитации моторостроительный завод Богдан парил китайское дерьмо по 8k$ по цене бтра в всу. Это прокладка так работает, которой никогда нету интереса создать локальное производство,только лишь для камер, что это локальное производство, а на самом деле китайский конструктор.Причем пожелания и отработка косяков идут в китай, чтобы те исправили для армии украины в китае.
ГДЕ ПОСАДКИ СВИНАРЧУКА, раз так о нем кричали. А нет это было против пети потому что не давал воровать, они его на мелочи выпячивали с миллиона делали проблему на 10 млрдов. А для чего они это делали чтобы теперь красть от 10млрди больше, а потому что петя только крал сам и больше никому не давал.А теперь вся коломойские-левочкины вернулись и разворуют под ноль, пока зелень выйдет на уровень(тупому кличко понадобилось 5 лет чтобы построить первый мост - и это только один мост, а где контроль остальных 99% - еще лет 5-50 надо будет). Тоесть зелени не хватит 5 лет и потом опять перевыборы. И так вечный пистец.Через год после первых ростков его понимания нужно все сменить вплоть до уборщиц, даже мыши с крысами все должно быть деинфецировано от коррупционной чумы, включая насекомых, не говоря о его корешках.
З якого року її не має- 17-го????
🤔
👙бот, и не хрюкотай на Меня!!
есть решение этой проблемы, что бы не нарушало решение КС 2008 года и соответствовало решению КС 2010:
В КАОЛИЦИЮ МОГУТ ВХОДИТЬ ДЕПУТАТЫ НЕ СОСТОЯЩИЕ ВО ФРАКЦИИ НО КОТОРЫЕ ИЗБРАНЫ ПО СПИСКУ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ КАОЛИЦИЮ
Источник: https://censor.net.ua/n3131024
Попав і Богдан і Зеленський.
Спроба узурпації влади і, як наслідок, імпічмент.
😁
Тюрьма!
😁
Так?/Ні?
Хто б сумнівався у можливостях ЗрадоЁ-команди і її прибічників...
Если тебе СЕЙЧАС нужна эта информация - обращайся в Конституционный Суд!
Ее как раз туда отправили пару дней назад.
Взять любого зебеню...обвинить его в чем угодно... вынести приговор и посадить...а потом узнавать а есть ли у него алиби....
1.1 Порядок формування та організація діяльності Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання визначаються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та цією Коаліційною угодою.
1.2 Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання формується депутатськими фракціями, що уклали Коаліційну угоду. Приєднання інших депутатських фракцій до Коаліції здійснюється за рішенням керівних органів Коаліції у порядку, визначеному Коаліційною угодою.
Согласно их же собственного соглашения, коалицию формируют исключительно депутатские фракции. И присоединиться могут только фракции.
И даже в упор невидят коллизию своего палева негласного союза с партией регионов. 😂😅😂
эта писулька означает, что они признали главное - не зеле определять наличие или отсутствие коалиции...
PS в любом случае, где список 226 депутатов в коалиции, хоть и с внефракционными?
зебилы сначала сделали, потом думать начали, як завжди...