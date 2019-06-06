 Через два тижні після указу про розпуск Ради АП попросила у Парубія список членів коаліції. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опублікував у Facebook журналіст Тарас Березовець.

Тарас Березовець підкреслив, що цей документ дає зрозуміти логіку юристів Адміністаціі президента щодо майбутнього розгляду у Конституційному суді справи про неконституційність дострокового розпуску Ради, ініційованого партією "Народний фронт". За його словами, представники АП "намагаються послатися на рішення Конституційного Суду, прийнятого в 2008 році".

"Але є проблема. Адже крім цього, було рішення КС від 6 квітня 2010 року, яке визначило, що до коаліції можуть входити як фракції, так і окремі депутати", - підкреслив Березовець.

За його словами, згідно з інформацією з КС, зараз більшість суддів "схиляються саме до логіки останнього рішення".

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"Таким чином, дострокові вибори можуть бути визнані неконституційними", - написав Тарас Березовець.

Нагадаємо, 5 червня депутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції. Вони стверджують, що коаліція "Європейська Україна" юридично і фактично існувала у Верховній Раді VIII-го скликання, тому президент не мав права достроково припиняти повноваження парламенту.

Раніше, 4 червня, КС визнав невідкладним розгляд справи за поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

Відкрита частина пленарного засідання Палати КС України з розгляду справи за конституційним поданням нардепів відбудеться 11 червня о 10:00.



