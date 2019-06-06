 Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє "Укрінформ".
"Я думаю, що для відкритого доступу це нова інформація. Вона дійсно була вже в справі, яку ведуть слідчі тут в Нідерландах в рамках розслідування справи про збиття Боїнга. Це дуже корисна робота, яку провели журналісти тому, що тільки відкриті джерела можуть зараз використовуватись поки йде слідство, поки немає судового розгляду. Водночас я думаю, що ми скоро почуємо новини від Спільної слідчої групи", - сказала Зеркаль.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за катастрофу Boeing рейсу MH17 у 2014 році.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Но исход будет один - путин будет на скамейке подсудимых в Гааге вместе с Шойгу, Лавровым.
Во как ...
«Форма элементов - похожая. Но размер - отличается. Спецслужбы НАТО параллельно осуществили масштабный поиск поражающих элементов современных российских ракет "земля-воздух". Путем одной операции, детали которой пока не разглашаются, боевая часть "Бук-М1-2" российского производства оказалась в руках следователей. И когда ее раскрутили, оказалось, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно этой новейшей российской зенитной ракеты. Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Источник: https://censor.net.ua/r328926»
А сейчас город Снежное под чьим контролем?
Текс написан по-дебильному. (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3131023
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит!!!! горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды кто-нибудь найдёт
В поле обгоревшую игрушку...
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей...
А июль... всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо... будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015