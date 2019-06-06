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 Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17

Оприлюднені у медіа нові докази причетності РФ до збиття малайзійського "Боїнга" на Донбасі, зокрема дані про переміщення ракетного комплексу "Бук", дійсно є у справі, яке веде міжнародна слідча група.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що для відкритого доступу це нова інформація. Вона дійсно була вже в справі, яку ведуть слідчі тут в Нідерландах в рамках розслідування справи про збиття Боїнга. Це дуже корисна робота, яку провели журналісти тому, що тільки відкриті джерела можуть зараз використовуватись поки йде слідство, поки немає судового розгляду. Водночас я думаю, що ми скоро почуємо новини від Спільної слідчої групи", - сказала Зеркаль.

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Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за катастрофу Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131023
 
   
 Топ коментарі
 
Этого мало ,пора сук этих объявить мировыми террористами со всеми вытекающими .. Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17 - Цензор.НЕТ 3362
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Интересно,хоть кто-то из экипажа этого засрашкинского "Бука" жив еще или уже все случайно под машины попали и печеньками отравились? Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17 - Цензор.НЕТ 3280
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Та пора бы уже а то пока слышим только про то ,как хуйлобад возвращается в ПАСЕ ..
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Та пора бы уже а то пока слышим только про то ,как ******** возвращается в ПАСЕ ..
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ну вот ******** собирался вернуться, а тут раз и "новые факты", и никто уже никуда не идет
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Этого мало ,пора сук этих объявить мировыми террористами со всеми вытекающими .. Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17 - Цензор.НЕТ 3362
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а "сватов" тогда как продавать? Думай что пишешь.
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Про сватов не скажу а про кумовьёв пэтю и югига ,ответ однозначный-на НАРЫ .. Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17 - Цензор.НЕТ 3342
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А че так "не скажу". Или хазяйское не пахнет? Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17 - Цензор.НЕТ 3621
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Все равно брехать будут . А эта Зеркаль просто пиарит себя любимую таким способом . Не хочет пропадать со страниц СМИ . Ылитка сраная ...
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Как характерно какого зеленого бабуина не возьми все люто ненавидят Зеркаль и любого кто усложняет русне жизнь.
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Слишком много чести для ненависти . Обычного презрения вполне достаточно . Бездельница , которая хлебала с бюджета , большего не заслуживает .
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Обидно за суд в Гааге против козломордии который выиграла Зеркаль?
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Гаагой можете подтереться как и Будапештским Меморандумом . Вся эта чушь для дебилов , которые надрачивают на политологов и прочую срань .
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Один уже подтирался - закончил с отверткой в заднице. И твое куйло там будет.
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Да , я - кремлевский агент , питаюсь пригожинской похлебкой . А как ты догадался ? Меня тперь заругают и пайку понизят Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17 - Цензор.НЕТ 5013
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если кого-то раздражает красивая умная женщина, то он латентный или открытый... Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17 - Цензор.НЕТ 7375
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Это ты слышишь, а мы слышим, что появляются всё новые доказательства по сбитию паРашей MH-17 и что нет реакции по ПАСЕ "новых лиц" в руководстве Украины, а только всё "старые лица".
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Ну,что вы там в палате слышите,это ты завтра доктору на обходе расскажешь .. Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17 - Цензор.НЕТ 3698
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Интересно,хоть кто-то из экипажа этого засрашкинского "Бука" жив еще или уже все случайно под машины попали и печеньками отравились?
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Ты,козломордый,еще забыл испанского диспетчера и конструктора МИГ-29 с размахом крыла 2,5 км. Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17 - Цензор.НЕТ 8695
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Долго.
Но исход будет один - путин будет на скамейке подсудимых в Гааге вместе с Шойгу, Лавровым.
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это точно будет не в нашей вселенной ...
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Абсолютно точно .
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ваЗЕлин обьявит, что боинг сбили украинцы. Не удивлен буду.
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надеюсь на покупку Голландии у них денег не хватит - а иначе это будет пестессссс
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там все летели уже мёртвыми ... нужно всегда и во всём верить кацапам !
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И мертвые расследовали это запутанное дело
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Если в деле есть данные о перемещении Бука, то почему же они неизвестны премьеру Малайзии? А если известны, то почему не убедили его, что Боинг сбили россияне?
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Так вони з расєянами породичалися. Там принц їхній на моделі з расєї одружився. І вона йому вже первістка народила.
Во как ...
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Люді работают.

«Форма элементов - похожая. Но размер - отличается. Спецслужбы НАТО параллельно осуществили масштабный поиск поражающих элементов современных российских ракет "земля-воздух". Путем одной операции, детали которой пока не разглашаются, боевая часть "Бук-М1-2" российского производства оказалась в руках следователей. И когда ее раскрутили, оказалось, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно этой новейшей российской зенитной ракеты. Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Источник: https://censor.net.ua/r328926»
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Почему Таиланд фактически против официальной международной версии? Они ведь самая заинтересованная сторона?
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Почему Таиланд а не Папуа Новая Гвинея или Вейшнория, что вы там курите?
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Там король сменился а Малайзия рядом. Логично?
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стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР")

А сейчас город Снежное под чьим контролем?
Текс написан по-дебильному. (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3131023
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о, так тепер зрозуміло, чого там заворушилися черви у кремлівській банці. вони вже свій кінець бачать )
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***
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит!!!! горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды кто-нибудь найдёт
В поле обгоревшую игрушку...
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!

Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей...
А июль... всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо... будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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Невже розпочнеться справжнє розслідування???
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є докази є відео є розлідування але для суду постійно щось бракує
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Отлично и что толку с этих новостей?Лучше поскорей услышать про дополнительные санкции Запада наложенные на рашку за сбитый Боинг.
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Премьер Малайзии прочитав эти доказательства не увидел в них причастность России. Да и так ясно что что то там не так. Иначе уже давно были бы опубликованы.
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