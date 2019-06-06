 Мешканець Троїцького підірвав гранату, коли прийшов у гості до колишньої співмешканки: чоловік загинув, жінку поранено

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

"5 червня у Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Щорса в селі Троїцьке стався вибух. Під час огляду місця події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що 48-річний місцевий житель прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши у літню кухню з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, в результаті чого стався вибух", - йдеться в повідомленні.

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Від травм чоловік загинув на місці, а жінка дістала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована до районної лікарні.