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Все про:вибух (1695) граната (461) жертви (347) Троїцьке (13)

 Мешканець Троїцького підірвав гранату, коли прийшов у гості до колишньої співмешканки: чоловік загинув, жінку поранено

У Троїцькому Донецької області в результаті вибуху гранати загинув чоловік і поранено жінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

"5 червня у Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Щорса в селі Троїцьке стався вибух. Під час огляду місця події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що 48-річний місцевий житель прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши у літню кухню з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, в результаті чого стався вибух", - йдеться в повідомленні.

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Від травм чоловік загинув на місці, а жінка дістала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована до районної лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131022
 
 
 Топ коментарі
 
раньше с цветами ходили, а теперь с гранатами
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Водка и граната это смесь адская .
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Да, хорошо бы таким образом выразить зеленой гниде общественное порицание.
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от так би всі лугандони один до одного в гості заходили......
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Деякі жінки ******* надати волю язику, навіть всупереч інстинкту самозбереження
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раньше с цветами ходили, а теперь с гранатами
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Відправте туди Кучму нехай з ними домовляється про мир знімає блокаду,порчу,ручкається братається чпока....чокається та все інше чого воно там напридумувало в своєму ткг. Мешканець Троїцького підірвав гранату, коли прийшов у гості до колишньої співмешканки: чоловік загинув, жінку поранено - Цензор.НЕТ 3176
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а мог бы погибнуть смертью героя в логове мародера
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Да, хорошо бы таким образом выразить зеленой гниде общественное порицание.
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... и многие козлы этим успешно пользуются.
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Дивний спосіб "уламати" даму на близкість, алеце ж Дамбас
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМешканець Троїцького підірвав гранату, коли прийшов у гості до колишньої співмешканки: чоловік загинув, жінку поранено
 
 
 
 
 
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