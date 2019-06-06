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Все про:Кучма (302) мінські угоди (1546) Тристороння контактна група (98)

 Не стріляти у відповідь на обстріли з території населених пунктів, - Кучма пояснив свою пропозицію про режим тиші

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма пояснив свою скандальну пропозицію не стріляти у відповідь на вогонь окупантів на Донбасі.

Кучма вважає, що українські військові не повинні стріляти у відповідь у разі, якщо ворог веде провокаційні обстріли з території населених пунктів. Про це він заявив на брифінгу в Адміністрації президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садок, чи в будинок якийсь, чи взагалі в населений пункт. І веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що обстріл іде з такого, умовно кажучи, дитячого садка, ми можемо давати відповідь?" - поцікавився Кучма.

Екс-президент підкреслив, що українські військові мають стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

"Відповідь завжди треба давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів, і так далі. Ми, все ж, маємо дотримуватися (режиму припинення вогню. - Ред.) у цьому плані...", - додав Кучма.

Коли у нього конкретно запитали про те, чи є наказ президента про те, щоб українські військові не стріляли у відповідь, Кучма сказав: "Я ж не президент (...) Війну треба вести військовими засобами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131010
 
 
 Топ коментарі
 
Если я правильно понял, то Кучма заявил, что сепаратисты могут безнаказанно убивать украинских воинов стреляя из населенных пунктов.
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Кучма не дебіл. Це старий, прожжєнний цінік - нєгодяй.
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Кучма продажная гнида -- бери своих родственников зятька и в окопы под мины !!! Потом посмотришь что запоешь переговорщик хренов Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 2243
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он исполняет зелино распоряжение... за что его выводить?
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Поуажітьь,цьому пи-ару ,хто стріляє по житлових будинках Бажано аби не повернувся Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 6493
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Если бы советская армия не бомбила бы и не обстреливала бы немцев в населенных пунктах, Германия сейчас была бы от Ла-Манша до Урала!
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А це не так страшно, головне, щоб не раша.
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Мда, їздили б всі на мерсах... Хоча і так багато хто їздить.
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Кучма утверждает, что украинская армия стреляет по школам, детсадам. А доказательства у него есть? Ах да он же черпает знания вместе с ваЗЕлином из кацапских мультиков на рАсейском зомбоящике.
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Так это их рашисткая тактика прикрываться мирным населением ну и говори дальше Кучма долго пауза была больше суток
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Корови літають, тільки низеееесенько.
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Пока дети и внуки таких поцев и проходимцев, как Кучма, не будут воевать в АТО, а не жуировать в дорогих ресторанах, в стране ничего не изменится.
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владімір, убєрі нах це риже чючєло з переговорної групи. воно позоре країну.
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подождите, сейчас, вован уже на подходе, на коленях ползет Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 5253
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Головне, щоб ти , дурепа, встала з колін....дивись, тільки на спину не впади...
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Кучма, ты редкая ****, таких мразей нужно еще поикать. На дыбу тебя пртдажная тварь
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А не послать ли этого Ганибала вместе с его начальником Наполеончиком в окоп и дать автомат без патронов.
Интересно. что он тогда запоет про детские садики в ОРДЛЕ
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****** сказал кучма,ну а гражданскую или в ВОВ города освобождали исключительно силой слова? Точно маразм у него начинается.
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этот "маразм" называется
директива ЗЕБЕни Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 82
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Надо засунувть Кучму в окоп, дать в руки АК и посмотреть, как он будет не стрелять в ответ.
А то закинув за шиворот сто грамм Абсолюта и закусив семгой, он сильно развонялся.
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Это уже стало традицией. Ляпнут что-то, патриоты устраивают срач, чиновники начинают лизать зад патриотам и врать врать врать....
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старая мразь. рашисты с начала войны используют женщин и детей в качестве живого щита.
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Пусть Кучма расскажет своему зятю Пинчуку, что
Израиль не должен отвечать на провокационные обстрелы ХАМАСа


мне интересно куда пошлет его зять и вся его хасидская родня
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Кучма(н) сам из синагоги не вылазит и является чистокровным евреем.
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В защиту Кучмы. Кучма переиграл всех. Вы что, не понимаете? Предложения Кучмы не стрелять в ответ вызвали бурю оваций со стороны ЕС и США и Одновременно смешали с говном Лаврова и Путина, их жалкое трепыханье дало намного больший эффект в продолжение санкций, чем потуги Арьева. Вы что, думаете Кучма не понимал, что его иницмативы внутри Украины не пройдут? Как бы не так, он не настолько наивен. Уже сейчас ясно, что россия в ТКГ оказалась обосранной, а Украина подняла свой рейтинг и перспективу для НАТО и ЕС.
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В котрий раз переконуюсь, що пенсійний вік придумали не дарма. Мізки всихають.
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И это политик, бывш. президент и глава ракетного предприятия?
Впал в детство!
А слабо на личном примере показать как это?
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не заважай порохоботам правдою зраду розганяти баби-ванги вже капітулювали та всралися
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Пусть Кучма отвезет своих детей, внуков и всех родственников на линию соприкосновения.
И даст им команду не отвечать на огонь врага. Потом посмотрим, что родня Кучмы сделает с ним...
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Сепары и так свою арту в населенных пунктах ставят, а теперь и подавно там размещать будут.
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Якщо не відповідати на обстріли з населених пунктів-терористи досягнуть власних цілей, а якщо відповісти, то їх розміщення в межах таких населених пунктів стане безглуздим... Ось тепер і думаємо, що нам пропонує Кучма
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Ксюхо,я тобы лайк поставив...Що в світі дієця??????
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Ну що, любителі зеленого.
Кучма щойно на весь світ заявив що Україна досі обстрілювала дитячі садки.
Особисто я розцінюю це як зраду.
Росіяни цілком справедливо вважають це перемогою.
Мої вітання корисним ідіотам.
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а вы заметили, что команда Зе постоянно тестирует украинцев на вшивость: вбрасывают разные пророссийские идейки и смотрят на реакцию украинцев. Если начинается возмущения, сразу же идет опровержение, типа референдум это не референдум, а тот человек имеет собственное мнение и команда с ним не согласна и т.д. и т.п.
Помоему у зе подбирают ключи, как развести лохторат в очередной раз ...
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У нас нет более пожилого президента? Такого, что бы уже совсем престарелого маразматика.... Таких любит молодой и зеленый президент.
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Порохоботы возмущены до глубины толстой кишки......потому что и тут Зеленский Петю сплагиатил порохоботы, имейте совесть или на крайняк лоперамид, у Зеленскуго это первое перемирие, а у Пети 144ое, дайте шанс
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Идиоты которых обычно меньшинство....***** воспользовался удобным случаем угодить всем и Пете и вате! Если бы не *****, не был бы Петя сцывочолым агрономом!
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Согласен, типичный коллаборант. Таких нужно было еще в 14м по фильтрационным лагерям разослать, порох решил поиграть с ними. Надеюсь патриоты что окажутся в правительстве усвоят этот урок.
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Когда Порошенко стал президентом и когда началась война, поспрашивай у кого нибудь если не знаеш.
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Ага, а значит до этого украинские силы вели ответный огонь по жилой территории?
Зе-клоунада в действии. Лучше бы вообще молчал, чем объясняться.
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В цьому і весь зміст. Ми більше так не будемо...
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А он, Кучма, готов лично носить похоронки семьям погибших АТОшников?
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Да не вопрос, если твоя семья, семья зепрезэрыла и членов зекоманды будут в тех же окопах, блиндажах и тд, что и подвергающиеся обстрелам с территории населенных пунктов наши бойцы.
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...А якщо вже стріляти, то низеееенько.
Довго думав і таки придумав хвормулу миру. Отето голова!
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Так охлос без пояснєній не пойме ж глибокої мислі! Воно ж один з найбільших мислітєлєй соврєменності. Многіє неграмотні. 75% відсотків - взагалі з головою рішили не дружити. Як же тут без перевода?
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Не здох Данило, так болячка задавила (с)
Т.е. Кучма хочет сказать, что ВСУ обстреливает жилые раййоны, хоть и в ответ?
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Чекаємо заяв про те ,що всі українці мають на колінах мають просити пробачення у народу Дамбабве, у цих гидких зрадників, що накликали війну в Україну.
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А они и так там ставят. В поле не выкатывают.
Даже в отчетах ОБСЕ указываеться на размещение тяжелого вооружения в зоне застройки.
И разницы не стрелять или не стрелять в населеном пукте - разницы нет.
Просто у тех,кто служит живым щитом два выхода или выгонять оккупантов из н.п. или прятаться.
А по этим предложениям жителей будут сгонять для прикрытия.
Интересно,если прикрывшись детьми в школе/дет.саду терористначнет стрелять по зе- гидранту - что будет делать его охрана?
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Смотря в какой школе. Если в украинской то перестреляют и детей и террористов, более того! - гидрант сам украинскими детьми прикроется вместе с охраной. А вот если в еврейской то 50 на 50 - как карта ляжет...
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ГНИДА!!!!! І це чмо працює на ТАКЕ саме!!! НЕ на Україну!!!! Самі в отченні КУПИ найманих охоронців бережуть свої дупи!!! А хлопців- під КУЛІ!!!???????????? БЕЗ ВІДПОВІДІ??????????????????? Горіть У ПЕКЛІ, ЗРАДНИКИ!!!!!
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Він за дебілів нас тримає? Рыжий, ти щось перепутав! 73%-це не 100%! Адекватні ще лишились, хоч і 25%, але це вже не мало!
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Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины=========Мля а у меня вопрос а что вы тогда 9 мая празднуете и отмечаете?? Или вы не в курсе что фашисты стояли во всех городах Украины, Рашки, Баларуси, и Восточной/Западной Европы, в городах где были мирные жители если что. То есть тогда можно было убивать мирных ради победы в ВОВ, а теперь низзя??
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Він за дебілів нас тримає? Рыжий, ти щось перепутав! 73%-це не 100%! Адекватні ще лишились, хоч і 25%, але це вже не мало!
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......увы, но все идет по ПЛАНУ путинской росии по уничтожению Украины ((((( государство в УПАДКЕ , армия без веры в ПЕРЕМОГУ , народ полностью ДЕМОРАЛИЗОВАН , власть понятия не имеет о ВЛАСТИ !!!! у кого были безнадежные больные тот поймет , сколько не БОДРИ больного , все понимают что это конец ((((( 27 лет : кто ВОРОВАЛ , кто ТЯНУЛ неб. бизнес , кто на ЗАРОБИТКАХ , кто е......л катюху осадочную , кто ПРОЗЯБАЛ (((( СТРАНОЙ НИКТО НЕ ЗАНИМАЛСЯ !!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЛЮДЯМ кто отдал СВОИ ЖИЗНИ за РОДИНУ , за Украину !!!
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....маленькая ИЧКЕРИЯ сражалась и ПОБЕДИЛА !!!! фины НАВАЛЯЛИ таких ЛЮЛЕЙ , что руские до сих пор ИКАЮТ !!! хотя о чем это я ?????
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Тогда пошлите предателя Украины куЧмо в окопы под обстрел оккупантов без права на оружие.
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пан КУЧМА , а вам ИЗВЕСТНО , что такое ЛИНИЯ ФРОНТА ??? что такое зеленный коридор для жителей что бы те ПОКИНУЛИ зону БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ , что такое КОНСТИТУЦИЯ , вам хоть ЭТО ИЗВЕСТНО ??? или вы думаете что Украина это не росия и ВСЁ ???!!! ЛЮДИ ГОЛОВЫ СВОИ КЛАДУТ за НЕЗАВИСИМОСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ !!!
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МЫ так и останемся "на" Украине как территории , а не В УКРАИНЕ как государстве ((((
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.....надо трое СУТОК и враг ВЗДРОГНЕТ , а страна ВОСПРЯНЕТ !!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе стріляти у відповідь на обстріли з території населених пунктів, - Кучма пояснив свою пропозицію про режим тиші
 
 
 
 
 
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