 Не стріляти у відповідь на обстріли з території населених пунктів, - Кучма пояснив свою пропозицію про режим тиші

Кучма вважає, що українські військові не повинні стріляти у відповідь у разі, якщо ворог веде провокаційні обстріли з території населених пунктів. Про це він заявив на брифінгу в Адміністрації президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садок, чи в будинок якийсь, чи взагалі в населений пункт. І веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що обстріл іде з такого, умовно кажучи, дитячого садка, ми можемо давати відповідь?" - поцікавився Кучма.
Екс-президент підкреслив, що українські військові мають стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.
"Відповідь завжди треба давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів, і так далі. Ми, все ж, маємо дотримуватися (режиму припинення вогню. - Ред.) у цьому плані...", - додав Кучма.
Коли у нього конкретно запитали про те, чи є наказ президента про те, щоб українські військові не стріляли у відповідь, Кучма сказав: "Я ж не президент (...) Війну треба вести військовими засобами".
Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.
Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.
Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".
Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.
Интересно. что он тогда запоет про детские садики в ОРДЛЕ
директива ЗЕБЕни
А то закинув за шиворот сто грамм Абсолюта и закусив семгой, он сильно развонялся.
Израиль не должен отвечать на провокационные обстрелы ХАМАСа
мне интересно куда пошлет его зять и вся его хасидская родня
Впал в детство!
А слабо на личном примере показать как это?
И даст им команду не отвечать на огонь врага. Потом посмотрим, что родня Кучмы сделает с ним...
Кучма щойно на весь світ заявив що Україна досі обстрілювала дитячі садки.
Особисто я розцінюю це як зраду.
Росіяни цілком справедливо вважають це перемогою.
Мої вітання корисним ідіотам.
Помоему у зе подбирают ключи, как развести лохторат в очередной раз ...
Зе-клоунада в действии. Лучше бы вообще молчал, чем объясняться.
Довго думав і таки придумав хвормулу миру. Отето голова!
Т.е. Кучма хочет сказать, что ВСУ обстреливает жилые раййоны, хоть и в ответ?
Даже в отчетах ОБСЕ указываеться на размещение тяжелого вооружения в зоне застройки.
И разницы не стрелять или не стрелять в населеном пукте - разницы нет.
Просто у тех,кто служит живым щитом два выхода или выгонять оккупантов из н.п. или прятаться.
А по этим предложениям жителей будут сгонять для прикрытия.
Интересно,если прикрывшись детьми в школе/дет.саду терористначнет стрелять по зе- гидранту - что будет делать его охрана?