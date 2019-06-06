 Я втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку

Про це йдеться у відповіді, розміщеній на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що стаття 108 Конституції України чітко визначає умови, за яких президент має залишити свій пост. Зокрема, повноваження президента України припиняються достроково в разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті.
"З об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілим вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів Президента України і підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але загалом непогано почуваюся. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму", - заявив він.
Водночас, Зеленський закликав громадян вимагати у народних депутатів проголосувати за законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", який він подав до Верховної Ради 29 травня цього року. "Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я розпочинаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку чиновників і процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дозволить вам домагатися моєї відставки в законний, а головне - реальний спосіб", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 23 травня петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів.
Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана.В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства.
"Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.
Четверг, 6 июня 2019, 18:02 УП