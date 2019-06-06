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 Я втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію №22/053360-еп про свою відставку.

Про це йдеться у відповіді, розміщеній на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що стаття 108 Конституції України чітко визначає умови, за яких президент має залишити свій пост. Зокрема, повноваження президента України припиняються достроково в разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті.

"З об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілим вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів Президента України і підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але загалом непогано почуваюся. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму", - заявив він.

Також читайте: Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Водночас, Зеленський закликав громадян вимагати у народних депутатів проголосувати за законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", який він подав до Верховної Ради 29 травня цього року. "Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я розпочинаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку чиновників і процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дозволить вам домагатися моєї відставки в законний, а головне - реальний спосіб", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131007
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский.... "включает "Шарикова" " ..ну- ну... Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке - Цензор.НЕТ 1136
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Какая может быть отставка Зеленского если он совсем недавно вступил в должность?! Я два года Порошенко поддерживала, считала что рано с него что-то требовать. Потом уже стало понятно что Петя делает все возможное чтобы коррупционеры чувствовали себя в стране хозяевами жизни, потому как и сам такой.

Посмотрим что будет с Зеленским, жизнь покажет.
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собирай уже манатки зеЛя!
скоро на ростов! Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке - Цензор.НЕТ 7757
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президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; устранении с поста в порядке импичмента; смерти -в принципе годится все варианты, да конечно конечно, первый и последний, если не успеет со вторым.
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Конечно не может.Слишком дорого обошелся Коломойскому.Так просто не соскачить. Вообще "призраки коммунизма в шкафах"- это уже нехороший звоночек, о состоянии психического здоровья.. Я втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку - Цензор.НЕТ 9791 С этой петицией все понятно, а вот со второй непонятка.

Кроме того, президент отметил, что рассмотрел петицию за отставку главы его администрации Андрея Богдана.В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства.
"Глава Администрации президента Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.
Четверг, 6 июня 2019, 18:02 УП
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Он устал.. бляха муха, да ты лопату в своей жизни в руках держал_О ? )))0 Устал он, да кого это волнует!? Что за потная херь в ленте!? Великобритаенец ,иди в ____у!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку
 
 
 
 
 
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