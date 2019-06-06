 Начальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Зазначається, що чиновник помер від травм, отриманих у результаті падіння з висоти. Було це вбивство, суїцид чи нещасний випадок, не уточнюється. Видання РБК стверджує, що зовсім нещодавно Кудряшова було звільнено зі служби. Він займав пост начальника фінансового відділу Служби спеціальних об'єктів, яка курирує мережу засекречених бункерів, підземних тунелів і споруд по всій Росії.

На початку квітня співробітники ФСБ проводили обшуки в юридичному відділі однієї з військових частин, що входять до складу Служби спеціальних об'єктів. За версією слідства, в результаті межування частини земельної ділянки спецоб'єкта, що межує з підмосковним селищем, було викрадено 35 га землі.

Інформації про порушення кримінальної справи за фактом загибелі колишнього співробітника спецслужби не було.