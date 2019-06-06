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Все про:Москва (560) Путін (8926) смерть (3343)

 Начальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві

Тіло 55-річного Андрія Кудряшова було виявлено напередодні вдень у дворі 15-поверхового житлового будинку на Окружній вулиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Зазначається, що чиновник помер від травм, отриманих у результаті падіння з висоти. Було це вбивство, суїцид чи нещасний випадок, не уточнюється. Видання РБК стверджує, що зовсім нещодавно Кудряшова було звільнено зі служби. Він займав пост начальника фінансового відділу Служби спеціальних об'єктів, яка курирує мережу засекречених бункерів, підземних тунелів і споруд по всій Росії.

На початку квітня співробітники ФСБ проводили обшуки в юридичному відділі однієї з військових частин, що входять до складу Служби спеціальних об'єктів. За версією слідства, в результаті межування частини земельної ділянки спецоб'єкта, що межує з підмосковним селищем, було викрадено 35 га землі.

Інформації про порушення кримінальної справи за фактом загибелі колишнього співробітника спецслужби не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131003
 
   
 Топ коментарі
 
Может знал в каком бункере зарыт настоящий пу?)))
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Лавры Чечетова покоя не дают...
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Может знал в каком бункере зарыт настоящий пу?)))
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не могли проводить со службы расстрелом????? Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 3434
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чиновник умер от травм, полученных в результате падения с высоты ...В БУНКЕР ГДЕ ПОКОИТСЯ "ХУ?ЛО"
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Чечетова из за фонда гос майна пытались научить летать...
Не вышло...бывае
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"Как говорил мой хороший знакомый, уже покойный, я слишком много знал... "(С)
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Так туди ж і Валентину Семеню́к-Самсо́ненко теж відправили...
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Будет теперь в личном "бункере 2х1х2" корни березок нюхать.
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кінці у воду, пардон, головою в землюНачальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 250
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Жаль что только один, хотя если бы каждый день то норм.
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Значит, Уйло закончил копать свой бункер на Урале...
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в бункере главное не портить воздух Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 2298
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Так отож. Ведь историки так и не узнали главной причины суицида Адольфа Алоизовича...
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Как вы некультурно---он же бухгалтер! Ну списал лярд рубля на штыковые лопаты что 100руб стоят. А оно вылезло. Лопаты то штыковые. Надо было списывать бармаки для картохи---те дороже!
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заблудился в подземном бункер? задохся... делов то?
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«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … » Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве - Цензор.НЕТ 3765
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У нас, кстати, сегодня украинская сборная с сербами играет. А в понедельник с Люксембургом. Сборная во Львове не проигрывала ни разу.
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Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве

буду банален, если ваша вечеринка хоть немного непохожа на эту невздумайте меня даже приглашать
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Концы в воду.
"Нет человека, - нет проблем", - любимое изречение плешивого старикашки.
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Судя из текста (третий абзац - утверждение издания РБК) он слишком много знал.......
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Мдааа, хріново що не Путлер найдений дохленьким!
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для ***** сделали целое министерство подземных бункеров, так он боиться за свою поганую жизнь. Не хочет в рай ****....
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у кремлёвской крысы целая сеть тоннелей и подземных лёжек по всей кацапии..настоящая крыса..
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Зачем быть таким тупым и идти служить мафии, зная что рано или поздно тебя уберут как свидетеля? Неужели жадность глушит страх и разум? Ведь такая практика существует с времен пирамид фараонов.
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Подземный лакей решил полетать. И что, помогло? Ну не твое это...
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Гадаєте, що за два десятки років *****-пралвння на расєї ще лишились нєугодні для *****? Начальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві - Цензор.НЕТ 7640
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Раньше как было бункер князю построил и в расход....шоб не было разговорчиков
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Йой! Не вийшло з москаля Ікара...
Яка сумна новина Начальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві - Цензор.НЕТ 2511 Начальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві - Цензор.НЕТ 2511 Начальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві - Цензор.НЕТ 2511...
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Подчищают за собой.Расспилили пиастры свалили на покойного лоха и вишенька на торт концы в землю.Всё в духе современной ру.СОСИ.и !
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Пу замітає сліди, щоб заховатись в якомусь бункері, а росіян а рай!)))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНачальника фінвідділу спецслужби підземних бункерів Путіна знайдено мертвим у Москві
 
 
 
 
 
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