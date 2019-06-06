 "Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель

Про це вона заявила на прес-конференції в Адміністрації Президента України в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо питання "дорожньої карти" від президента стосовно мінських переговорів - ми поки що не робимо "дорожню карту" публічною з двох причин. Перша причина - це те, що вже були інциденти, коли інформація виходила напередодні, й ініціативи президента блокувала інша сторона", - сказала Мендель.
За її словами, неоприлюднення зараз цієї "дорожньої карти" - це питання безпеки.
"З іншого боку, ми хочемо узгодити "дорожню карту" з нашими європейськими партнерами по "нормандському формату", й до 19 червня ми не хотіли би публікувати цю карту", - додала Мендель.
За її словами, "дорожня карта" стосується припинення вогню на Донбасі та повернення заручників.
Садовой
если КСУ объявит ему импичмент
то вариант Порошенко
если нет-- то вариант Путина..... как то так...
Там одна рябая кепка ...месяц назад...мамой клялась что программа готова на 95 процентов...
- Вот здесь, сынок, будет свекла … А вот там - картофель .. А у картошечки - рожь! Только я не знаю, что делать с тем клином, остается …
- Отец, так выкопает там яму … - и будем русских туда сажать! ..
- О! Сынок, ты такой малый у меня - а уже такой хозяин! »
потім нам запропонували відмінити мовний закон, бо він надто дратує росію і призвів до війни
далі пішла мова про розброкування дамбасу, а отже і зняття санкцій з рашки, ну і десерт - припинити нашим військовим стріляти.
І ДЕ ж тут ЗРАДА ??? Як питають деякі зе-виборці..
....безопасности для кого?
или пофиг, главное ваять по всех ветках одну и туже фигню из методичек?
Ылитные шавки лают, а караван идёт.
1) Просто припинити стріляти
2) Заслухати список вимог путєна
3) Зійтись десь посередині
4) Стати на коліна
С одной стороны как бы правильно (держать пока(!) в тайне)......, НО с другой стороны - может быть большой «нежданчик» в плохом понимании для Украины и потом просто поставят в известность.......
Чи йому ніколи, весь час концерти займають ?