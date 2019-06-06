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Все про:мінські угоди (1546) нормандська четвірка (477) Мендель (5)

 "Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель обіцяє, що "дорожня карта" мінських переговорів буде оприлюднена тільки після того, як її узгодять з партнерами по нормандському формату.

Про це вона заявила на прес-конференції в Адміністрації Президента України в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо питання "дорожньої карти" від президента стосовно мінських переговорів - ми поки що не робимо "дорожню карту" публічною з двох причин. Перша причина - це те, що вже були інциденти, коли інформація виходила напередодні, й ініціативи президента блокувала інша сторона", - сказала Мендель.

За її словами, неоприлюднення зараз цієї "дорожньої карти" - це питання безпеки.

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"З іншого боку, ми хочемо узгодити "дорожню карту" з нашими європейськими партнерами по "нормандському формату", й до 19 червня ми не хотіли би публікувати цю карту", - додала Мендель.

За її словами, "дорожня карта" стосується припинення вогню на Донбасі та повернення заручників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131002
 
   
 Топ коментарі
 
"любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию" -

Садовой
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А программу на первые 100 дней...уже согласовали..?? Не пора ли обнародовать..??
Там одна рябая кепка ...месяц назад...мамой клялась что программа готова на 95 процентов...
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Глядя на ее начало...Как бы тебе не сыграть вальс Мендельсона...
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"любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию" -

Садовой
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никто на капитуляцию непойдет, пацаны отдохнули после 14-16 годов, звезды дадут так что вова охереет, Днепр и Запорожье цирк с конями устроят, самое большее погибших
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Зеля заготовил пару черновиков
если КСУ объявит ему импичмент
то вариант Порошенко
если нет-- то вариант Путина..... "Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель - Цензор.НЕТ 493 как то так...
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А программу на первые 100 дней...уже согласовали..?? Не пора ли обнародовать..??
Там одна рябая кепка ...месяц назад...мамой клялась что программа готова на 95 процентов...
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Глядя на ее начало...Как бы тебе не сыграть вальс Мендельсона...
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А что так поздно? Почему не сегодня? Видимо есть что подчистить, подредактировать, подправить, припрятать?
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Верной дорогой идете, таварисчи! (( Вперед - к полной капитуляции Украины и сдаче ее интересов вашим партнерам по бизнесу.
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Мир наступить тоді, коли «донецкий хозяин вместе с маленьким сыном выйдет на поле весной для планировки посевов.
- Вот здесь, сынок, будет свекла … А вот там - картофель .. А у картошечки - рожь! Только я не знаю, что делать с тем клином, остается …
- Отец, так выкопает там яму … - и будем русских туда сажать! ..
- О! Сынок, ты такой малый у меня - а уже такой хозяин! »
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А рехвирендум подорожной карте будет? Или на мнение народа уже нас...ть?
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ага, а почалось все з резверендума..
потім нам запропонували відмінити мовний закон, бо він надто дратує росію і призвів до війни
далі пішла мова про розброкування дамбасу, а отже і зняття санкцій з рашки, ну і десерт - припинити нашим військовим стріляти.
І ДЕ ж тут ЗРАДА ??? Як питають деякі зе-виборці..
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"По ее словам, сохранение сейчас этой "дорожной карты" в тайне - это вопрос безопасности". Источник: https://censor.net.ua/n3131002

....безопасности для кого?
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порохоботы, а чём конкретно капитуляция???
или пофиг, главное ваять по всех ветках одну и туже фигню из методичек?
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Да какие там "методички"? : ))) Если они все жрут липкое и коричневое, то и изрыгают все одно и то же. : )))
Ылитные шавки лают, а караван идёт.
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пусть вынисут на народное обсуждение то что они собираются подписать. а то понаподписывают
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Ой, не смішіть моїх капців! Там такий секрет!
1) Просто припинити стріляти
2) Заслухати список вимог путєна
3) Зійтись десь посередині
4) Стати на коліна
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«дорожная карта».......
С одной стороны как бы правильно (держать пока(!) в тайне)......, НО с другой стороны - может быть большой «нежданчик» в плохом понимании для Украины и потом просто поставят в известность.......
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Ну як так ! А Зеля обіцяв будапештський формат !
Чи йому ніколи, весь час концерти займають ?
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Зачем вообще этой ерундой заниматься, хватило порошка, который всем голову морочил с этим минском.
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На Минске держаться все санкции против Раши.
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Ніякий санкцій проти Раші немає. Північний Потік 2 будується повним ходом. Європейські компанії брали участь в будівництві Кримського мосту. Сіменс постачає турбіни в окупований Крим.
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19 червня - останній день агітації перед "достроковими"! Це і є причиною приховування плану капітуляції. Т
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Мінські угоди - це зрада України. Не може бути ніяких переговорів щодо їх реалізації. Треба проводити переговори з країнами підписантами Будапештського меморандуму.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
 
 
 
 
 
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