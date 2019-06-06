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 Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"

Мер Львова Андрій Садовий запропонував президенту Володимиру Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Садовий зазначив: "Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ - це не новий формат", - написав лідер "Самопомочі".

За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.

Читайте також: Ляшко: Гнати в шию тих перемовників, які пропонують капітуляцію

"Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук??? Внесення "особливого статусу Донбасу" до Конституції в 2015 році (перше читання) - справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблок. "Самопоміч" голосувала проти", - зазначив Садовий.

Політик натомість пропонує український формат, який полягає в:

- залученні до переговорного процесу США, Великої Британії і країн, для яких актуальна російська загроза (Польща, країни Балтії)

- посилення (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії розмежування;

- включення питання Криму до порядку денного переговорного процесу.

"І давайте будемо відверті. Поки на свободі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", - підсумував Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130999
 
   
 Топ коментарі
 
любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию

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отличная цитата Садового
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Приходить один чоловік до психіатра і каже: - Лікарю, допоможіть! Мені кожної ночі сниться сон, ніби я тягну поїзд зі Львова до Тернополя. А зранку прокидаюся таким втомленим, ніби дійсно його тягнув. Лікар, оглянувши хворого: - Випадок складний, повністю вас вилікувати не можу,але під гіпнозом можу вам навіяти, що ви тягнете поїзд зі Львова до Золочева - все ж таки в 2 рази ближче. На тому і погодилися. Через тиждень знову приходить той чоловік і каже: - Лікарю, допоможіть, в мене нова проблема! Мені сниться, що я "кохаюся" з десятьма красунями і прокидаюся таким втомленим, що ледве встаю з ліжка. - Ну що ж, попробую вас загіпнотизувати, що "кохаєтеся" тільки з п'ятьма". - Лікарю, благаю, максимум з двома!!!! - Але чому? Більшість чоловіків мріють про такі сни! - Та ви, лікарю, не забувайте, що мені ще після цього потрібно тягти поїзд до Золочева!
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Одна літня московська акторка під час гастролей у Львові, вийшовши вночі на балкон готелю, з жахом побачила здоровезну непристойну вивіску, що світилась неоновими літерами. Вражена нічними порядками міста, яке вдень, здавалося, добропорядно дотримувалось совєтського морального кодексу, та акторка вже не змогла заснути й допіру на світанку розгледіла потухлу першу літеру "М" на вивісці меблевого магазину, написаній українською: "Меблі". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 7954
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любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию

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отличная цитата Садового
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*опа для Бени, или как получить проблемы на ровном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=xgU3zExn_Js
Вы заметили что несколько ЗАТКНУЛИСЬ большинство зебилов во власти? все эти депутаты куприи, антохи геращенко и т.д.? Да и сам Беня - ннсколько поутих.
Большой шкаф - громко падает, и когда он падает - тараканы разбегаются)
Кстати, шерстить будут ВСЕ его связи.. в т.ч. и ботоферму зебилов))
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Scorpman Y Ви методичку попутали( увас ус відклеївся )

антонина херащенко - зелебот. це шедевр.
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похоже зебилам не объяснили. что антоха геращенко позеленел.. причем - после первого тура Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 633
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он то знает, а у некоторых зебилов методичка устарела)
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Це дурня, а не цитата. Сдівник може долучати до переговорів хоч інопланетний розум, рашка туди не приде.

Хто з ким перемовлятися буде - Україна з Польщею?
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Популярна тема, для підняття рейтингу, примітивний прийом.
От якби він подав заяву у правоохоронні органи, про здійснені М. злочини, із доказами...
А так - це просто робота на публіку.
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Шла предвыборная компания в ВР 2019г. И Садовый опять начал говорить правильные вещи?
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1% рейтингу набиває собі ціну і намагається збільшити популярність самонемічі. Поздно батюшка, поздно.
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Одна літня московська акторка під час гастролей у Львові, вийшовши вночі на балкон готелю, з жахом побачила здоровезну непристойну вивіску, що світилась неоновими літерами. Вражена нічними порядками міста, яке вдень, здавалося, добропорядно дотримувалось совєтського морального кодексу, та акторка вже не змогла заснути й допіру на світанку розгледіла потухлу першу літеру "М" на вивісці меблевого магазину, написаній українською: "Меблі". Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 7954
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да, слышали уже предложения выйти из Минска и кто это предложение проталкивает.
И в чем же позор Минска? Если бы это было так, то рашка бы выполнила бы свою часть и не получала бы уже пару-тройку жестких пакетов санкций за невыполнение.
и, прелесть Минска в том, что под этими соглашениями стоит подпись ввх и байки о том, что они не сторона конфликта не принимаются во внимание
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Настоящих санкций НЕТ.Это просто понты норманских хитрецов чтобы не выполнять их обязательства по Будапештскому Меморандуму . сп-2 , мост в окупированный Крым , турбины сименс в Крыму , десятки Западных заводов производящих продукцию в рашке . чм-2018 , продукция русал в США и ракетные двигатели . Какие санкции ?
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Они и мобильник сделать не могут и что ? Им его сделают китайцы и приклеят на него фирменную американскую или японскую наклейку .
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До санкцій збірались підкорити Всесвіт, тепер давлять гусєй.
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Что такое настрящие санкции?
И вообще, разберитесь в вопросе, прежде написания бреда
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Что такое настоящие санкции ? Вы узнаете если наберёте в Гугл санкции стран Запада в отношении ссср после ввода войск ссср в Афганистан и сбитого южнокорейского пассажирского Боинга . Или например санкции США и ЕС против Ирана из за его ядерной программы
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забавно, что твой пост один в один с киселев ТВ)
а раша олигархи говорят совсем другое - "нет жизни и возможности исчезли
https://www.youtube.com/watch?v=_3Isd9kdx-k
ОЛИГАРХ ПУТИНА ЗАНЫЛ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ США
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Там уже 100 лет нет жизни .И что с того ? х.йлу нас рать на нытьё отдельных феодалов .они периодически плачут о том что жемчуг мелкий . Он им даёт после этого или на лапу (понятливым ) или по башке ( до кого доходит медленно) .В тоталитарных системах это нормально , это для них обычное дело .Так что ни о чём .
Понос киселя расчитан на местное быдло .Быдлу нужно вЯличие , а косметические санкции Запада портят картину вяличия орды перед холопами . Им нужно как то объяснить почему давят бульдозерами качественную еду, а их кормят дерьмом .Для этого х.йло и содержит киселя .Это брат близнец нашего Стыця. Однако быдло там давно подготовленное . Кисель скажет есть дерьмо , будут есть , назло Америке и её санкциям , а НЕ ПО ИХ ПРИЧИНЕ !
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"Магазины начнут продавать россиянам еду в долг
Покупки в долг - обыденное явление в мелких городках и на селе. Нищета зашкаливает, долговая тетрадь - единственный способ единственному кормильнцу в семье попытаться дотянуть до следующей пенсии и нанести невосполнимый ущерб бюджету тем, что выжил. Теперь эта практика переходит в крупные города. Правда, участие в программе банка намекает, что кредит будет с процентом. А значит, на нищих наживутся еще в одном сегменте сбора оброка."

От ні разу не наслідок санкцій.
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Прочитал .Вспомнился северокорейский фильм про жизнь в США .Голод .Холод .Неубранные трупы умерших от голода америкацев на улицах американских городов . Голодающие жители американских мегаполисов пьют ,,воду со снегом" а на деревьях совсем нет птиц....потому что их всех сьели мучающиеся от голода американцы . Это из той же песни .НЕ нужно уподобляться северокорейским и кацапским пропагандонам . Они же просто выглядят идиотами Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського" - Цензор.НЕТ 535
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Мінські угоди інструмент відтягнути час і посилити свої позиції.
Ніхто не збирається їх виконувати, вони лише підстава для санкцій проти рашкі.
Виглядає дивним, що новообраний президент замість шаленої праці на благо країни то на велотренажері з шаурмою, то на концерті...
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А ви прямо весь графік роботи президента знаєте. І він з ранку до ночі сидить на концерті і їсть шаурму.
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якби він дійсно втомлювався, то і на концерти б не ходив.
веде собі "праздное" життя та й усе.
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Не много ли претензий к человеку? Сама ведь не только работой занята.
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Ksenia VB на вашу думку. ми що. в одностороньому порядку посилюємо позиції.

а сепари ні. наша проблема не вони. а *****. і ті тактичні групи що стоять на кордоні.
які готові за декілька годин заняти позиції. тільки їхня помилка буде в тому що це не 14-тий рік.
Згадайте як знімали плотву. і заскільки вони зайняли лугандон...
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Не лише військові позиції, а економічні та і взагалі державні.
А також налагодити співпрацю з міжнародними партнерами.
Для цього був потрібний час.
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Ну если ни кто не собирался их исполнять , то и санкции запада тоже смешные для раши . А если мы требуем усилить санкции , то они в свою очередь требуют исполнения минска , вполне закономерно .
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Самопомочи не поможет. Строить тебе, Садовой, мусорники. И это в лучшем случае.
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Как именно он видит включение вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса без согласия Кацапии ?

Он понимает, что значит слово "переговоры" ?

Это не то же самое, что "ультиматум"
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При наличии таких переговорщиков как США и Англия,это таки переговоры )))
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"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый. - Медведчук это конечная часть звена. Начальная - донецкие олигархи живущие в Киеве.
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Львовяне, ваш помойный мэрин Андруша работает на Кремль напрямую, или через ФСБ, ГРУ или СВР РФ?
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Але виберуть його в ВР не львів'яни. Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 2410
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Ну, в мэры то его вам точно не уманчане выбирали.
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Зеленськог здається і не львів'яни вибирали Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 9868
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С этим народ сообща разберется вы со своим подонком локально разберитесь.
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Приходить один чоловік до психіатра і каже: - Лікарю, допоможіть! Мені кожної ночі сниться сон, ніби я тягну поїзд зі Львова до Тернополя. А зранку прокидаюся таким втомленим, ніби дійсно його тягнув. Лікар, оглянувши хворого: - Випадок складний, повністю вас вилікувати не можу,але під гіпнозом можу вам навіяти, що ви тягнете поїзд зі Львова до Золочева - все ж таки в 2 рази ближче. На тому і погодилися. Через тиждень знову приходить той чоловік і каже: - Лікарю, допоможіть, в мене нова проблема! Мені сниться, що я "кохаюся" з десятьма красунями і прокидаюся таким втомленим, що ледве встаю з ліжка. - Ну що ж, попробую вас загіпнотизувати, що "кохаєтеся" тільки з п'ятьма". - Лікарю, благаю, максимум з двома!!!! - Але чому? Більшість чоловіків мріють про такі сни! - Та ви, лікарю, не забувайте, що мені ще після цього потрібно тягти поїзд до Золочева!
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Сразу напрашивается целый ряд вопросов:
1 США и Великобритания разве давали согласие на эти переговоры?
2. Даже если они согласятся, то не факт что та сторона согласится на новый формат.
3. А как на это посмотрят Германия и Франция или их мнение уже не интересует?
4. Минский договор был утвержден ассамблеей ООН и выше формата в мире не существует.
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И еееще один момент - как только Минский договор будет ликвидирован со стороны Украины, то автоматически все санкции связанные с ним будут сняты - а я-то думал Садовый умнее.
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А тем временем в России -
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента - по предварительным данным его выкинули из окна.
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35 га землі з собою забрав, во клоун, потрібно було на футбол у Львів їздити, може і б вижив Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 5128

«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … »
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я знову ж, в 2886-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

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надо было предложить львовский формат ЗАСЫПАТЬ РАСЕЮ МУСОРОМ
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«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … » Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "нормандского" - Цензор.НЕТ 4853
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Андрюха уже не знает кому предложить свою жопу. Кому не предлагает никто брать не хочет. Вот и носит его по полю украинской политики, как ту обертку от мороженого...
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Эток клоун Садовой обгадился с мусором в Львове и он на что-то надеется, постоянно засвечивает свое рыло при любом удобном случае. Напрасно старается этот дебил, как и его позорная фракция.
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Предлагаю назначить Садового главным переговорщиком!
В указе так и записать, "Не справится за год - 15 лет тюрьмы".
Кто же будет делать, если за бездеятельность платят больше, а наказания нет?
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И опять это слово "капитуляция". В представлении этих людей любая попытка президента прекратить бойню - это капитуляция. Сегодня все говорят о какой-то капитуляции. Друзья, при чем здесь капитуляция?

Давайте просто спросим у народа на референдуме:

а) Хочет ли народ прекратить войну и заморозить конфликт. И если ради мира надо встречаться с террористами, согласен ли народ, чтобы Зеленский с ними встречался?


б) Хочет ли народ воевать до последнего украинца, как призывает Парубий и ряд других жуликов.

Почему эти Парубии так боятся собственного народа? Почему не спросить у народа?
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" Почему эти Парубии так боятся собственного народа?"

потому что "простота -- хуже воровства", а 73% зе массы именно такой наивностью и отличаются...
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бредовые формулировочки из кремлевской методички.
За пять лет размеры Недоноссии сократились до пределов Промзоны Донбасса. Про "Юго-Восток" уже никто и не вспоминает.
И вот сейчас мы должны лечь под Рашку?!
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Садовый подал дельное предложение. Думаю Зеленский его подхватит.
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конечно дельное
на хер туда мотаться
Вон в Майорске, прямо на станции, прямо на нуле, сели, потерлись и разбежались
Всё равно, лярва еще только начала вариться.
И за каденцию Зеленского она не сварится.
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ага..
якщо дурак. Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського" - Цензор.НЕТ 8876

Підказати розірвати мінські домовленості "нашіптує на вушко" друг пана Мера Голова путунського Альфа-банку Фрідман
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Минские соглашения, поставили Украину в безвыходное положение, которое по разным причинам, было выгодно всем трём подписантам. Конечно же Садик прав, только Зеленскому это не осилить, он будет действовать опираясь на желание Запада ускорить Минский процесс, который к сожалению опасен для всех нас. Если идти по стопам кондитера, то это следующим пять лет застоя и вялотекущей войны.

Нужна перезагрузка, но как?
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Оборжаться.
Люблю старые фильмы. Так вот, один ватник мне объяснил, что в Украине крутят старые фильмы про работяг (Высота, Ход конем, Карьера Димы Горина, Разные судьбы и пр.) для того, чтоб... чтоб мы, как рабы, привыкали работать на Коломойского!
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Садовый во Львове не может навести порядок, город при нем превратился в развалину-помойку, но все туда же - лезет со своими советами "как нам обустроить мир".
Давай уже досвидания.
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бываю каждый год. В 2019 был в апреле и в мае. Центр постепенно деградирует. Дороги во Львове все хуже и жуже. Здания разваливаются, фасады как после войны.
Сравниваю например с той же Винницей, Киевом - после разрухи 90-х, они постепенно вылазили из ямы. Львов наоборот только катился в пропасть.
Даже занюханный Пшемысль на границе Польша-Украина, обоссаный тысячами украинских заробитчан, выглядит на порядок лучше Львова.
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И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый. Источник: https://censor.net.ua/n3130999

Не можливо не погодитись....
ПОП яснапанятна
Зе яснапанятна

Питання-що робити українцям?!(
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Важко бути політичною проституткою.Як не крутись - а все одно ви...крутять.
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ні Брити, ні Штати не будуть сидіти за столом переговорів з ******. Вони можуть бути аналітиками і спостерігачами. Тому що ніколи не сідали за стіл переговорів з активними терористами, а РФ зараз так себе позиціонує. На всьо свій час. І до речі, після таких виборів і не продовження політики, а намагання перевернути суспільство з ніг на голову. То зрозуміло чому Світ схопився за серце. Тепер вони довго будуть вдивлятися та аналізувати кожний крок новообраного президента, щоби ми отримали повний пакет довіри від них
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Ублюдок може йти геть із своїми пропозиціями!
Є "мінські домовленості" і вони мають виконуватись!
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Мер Львова Андрій Садовий запропонував президенту Володимиру Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського".

а що запропонують Зе мери Житомира,Запоріжжя і (особливо)Чернівців !?
Теж цікаво.. Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського" - Цензор.НЕТ 9396
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В "українському" форматі Україна сама с собою буде перемовлятися, садова дупа не розуміє що рашка туди не приде.
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А чого Зеленському, а не коаліційному партнеру Порошенку?
Справжній партизан гідності - п'ять років "в кущах" вичікував.
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Коли чую опуси цього політичного і гоподарського трупа, не знаю - сміятися чи плакати. Вже виконав одне завдвння мародера - опустив рейтинг Гриценку на президентських виборах. Тепер до Славка Вакарчука з "пропозиціями" підкрається...
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А і справді - чому перемовини ведуться (чи то скорше - не ведуться, бо московія каже що їй нема про що домовлятись з Україною, мовляв, говорить з терористами!) тільки про Донбас? Де перемовини про Крим? Чи про нього забуваємо?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСадовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"
 
 
 
 
 
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