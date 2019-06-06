 Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Садовий зазначив: "Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ - це не новий формат", - написав лідер "Самопомочі".
За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.
"Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук??? Внесення "особливого статусу Донбасу" до Конституції в 2015 році (перше читання) - справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблок. "Самопоміч" голосувала проти", - зазначив Садовий.
Політик натомість пропонує український формат, який полягає в:
- залученні до переговорного процесу США, Великої Британії і країн, для яких актуальна російська загроза (Польща, країни Балтії)
- посилення (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії розмежування;
- включення питання Криму до порядку денного переговорного процесу.
"І давайте будемо відверті. Поки на свободі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", - підсумував Садовий.
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отличная цитата Садового
https://www.youtube.com/watch?v=xgU3zExn_Js
Вы заметили что несколько ЗАТКНУЛИСЬ большинство зебилов во власти? все эти депутаты куприи, антохи геращенко и т.д.? Да и сам Беня - ннсколько поутих.
Большой шкаф - громко падает, и когда он падает - тараканы разбегаются)
Кстати, шерстить будут ВСЕ его связи.. в т.ч. и ботоферму зебилов))
антонина херащенко - зелебот. це шедевр.
Хто з ким перемовлятися буде - Україна з Польщею?
От якби він подав заяву у правоохоронні органи, про здійснені М. злочини, із доказами...
А так - це просто робота на публіку.
И в чем же позор Минска? Если бы это было так, то рашка бы выполнила бы свою часть и не получала бы уже пару-тройку жестких пакетов санкций за невыполнение.
и, прелесть Минска в том, что под этими соглашениями стоит подпись ввх и байки о том, что они не сторона конфликта не принимаются во внимание
И вообще, разберитесь в вопросе, прежде написания бреда
а раша олигархи говорят совсем другое - "нет жизни и возможности исчезли
https://www.youtube.com/watch?v=_3Isd9kdx-k
ОЛИГАРХ ПУТИНА ЗАНЫЛ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ США
Понос киселя расчитан на местное быдло .Быдлу нужно вЯличие , а косметические санкции Запада портят картину вяличия орды перед холопами . Им нужно как то объяснить почему давят бульдозерами качественную еду, а их кормят дерьмом .Для этого х.йло и содержит киселя .Это брат близнец нашего Стыця. Однако быдло там давно подготовленное . Кисель скажет есть дерьмо , будут есть , назло Америке и её санкциям , а НЕ ПО ИХ ПРИЧИНЕ !
Покупки в долг - обыденное явление в мелких городках и на селе. Нищета зашкаливает, долговая тетрадь - единственный способ единственному кормильнцу в семье попытаться дотянуть до следующей пенсии и нанести невосполнимый ущерб бюджету тем, что выжил. Теперь эта практика переходит в крупные города. Правда, участие в программе банка намекает, что кредит будет с процентом. А значит, на нищих наживутся еще в одном сегменте сбора оброка."
От ні разу не наслідок санкцій.
Ніхто не збирається їх виконувати, вони лише підстава для санкцій проти рашкі.
Виглядає дивним, що новообраний президент замість шаленої праці на благо країни то на велотренажері з шаурмою, то на концерті...
веде собі "праздное" життя та й усе.
а сепари ні. наша проблема не вони. а *****. і ті тактичні групи що стоять на кордоні.
які готові за декілька годин заняти позиції. тільки їхня помилка буде в тому що це не 14-тий рік.
Згадайте як знімали плотву. і заскільки вони зайняли лугандон...
А також налагодити співпрацю з міжнародними партнерами.
Для цього був потрібний час.
Он понимает, что значит слово "переговоры" ?
Это не то же самое, что "ультиматум"
1 США и Великобритания разве давали согласие на эти переговоры?
2. Даже если они согласятся, то не факт что та сторона согласится на новый формат.
3. А как на это посмотрят Германия и Франция или их мнение уже не интересует?
4. Минский договор был утвержден ассамблеей ООН и выше формата в мире не существует.
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента - по предварительным данным его выкинули из окна.
«На львовском футболе трибуны поднимаются и скандируют:
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … »
- Кто не скачет - тот москаль !!!
Маленький мальчик поворачивается к папе и и говорит:
- Пап! А что они кричат? ..
Папа, поспешно поднимает сына с кресла:
- Давай прыгай сынок, прыгай … »
В указе так и записать, "Не справится за год - 15 лет тюрьмы".
Кто же будет делать, если за бездеятельность платят больше, а наказания нет?
Давайте просто спросим у народа на референдуме:
а) Хочет ли народ прекратить войну и заморозить конфликт. И если ради мира надо встречаться с террористами, согласен ли народ, чтобы Зеленский с ними встречался?
б) Хочет ли народ воевать до последнего украинца, как призывает Парубий и ряд других жуликов.
Почему эти Парубии так боятся собственного народа? Почему не спросить у народа?
потому что "простота -- хуже воровства", а 73% зе массы именно такой наивностью и отличаются...
За пять лет размеры Недоноссии сократились до пределов Промзоны Донбасса. Про "Юго-Восток" уже никто и не вспоминает.
И вот сейчас мы должны лечь под Рашку?!
на хер туда мотаться
Вон в Майорске, прямо на станции, прямо на нуле, сели, потерлись и разбежались
Всё равно, лярва еще только начала вариться.
И за каденцию Зеленского она не сварится.
якщо дурак.
Підказати розірвати мінські домовленості "нашіптує на вушко" друг пана Мера Голова путунського Альфа-банку Фрідман
Нужна перезагрузка, но как?
Люблю старые фильмы. Так вот, один ватник мне объяснил, что в Украине крутят старые фильмы про работяг (Высота, Ход конем, Карьера Димы Горина, Разные судьбы и пр.) для того, чтоб... чтоб мы, как рабы, привыкали работать на Коломойского!
Давай уже досвидания.
Сравниваю например с той же Винницей, Киевом - после разрухи 90-х, они постепенно вылазили из ямы. Львов наоборот только катился в пропасть.
Даже занюханный Пшемысль на границе Польша-Украина, обоссаный тысячами украинских заробитчан, выглядит на порядок лучше Львова.
Не можливо не погодитись....
ПОП яснапанятна
Зе яснапанятна
Питання-що робити українцям?!(
Є "мінські домовленості" і вони мають виконуватись!
а що запропонують Зе мери Житомира,Запоріжжя і (особливо)Чернівців !?
Теж цікаво..
Справжній партизан гідності - п'ять років "в кущах" вичікував.