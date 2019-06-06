 Садовий запропонував Зеленському "український" формат переговорів замість "мінського"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Садовий зазначив: "Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ - це не новий формат", - написав лідер "Самопомочі".

За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.

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"Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук??? Внесення "особливого статусу Донбасу" до Конституції в 2015 році (перше читання) - справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблок. "Самопоміч" голосувала проти", - зазначив Садовий.

Політик натомість пропонує український формат, який полягає в:

- залученні до переговорного процесу США, Великої Британії і країн, для яких актуальна російська загроза (Польща, країни Балтії)

- посилення (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії розмежування;

- включення питання Криму до порядку денного переговорного процесу.

"І давайте будемо відверті. Поки на свободі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", - підсумував Садовий.

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