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Все про:Грузія (517) Денісова (304) діти (1552)

 Грузія дала згоду на передачу 10 дітей затриманої українки

Прокуратура Грузії дала письмову згоду на передачу 10 дітей затриманої на грузино-абхазькому кордоні українки Юлії Сусляк. Літак із дітьми може вилетіти в Україну вночі або завтра вранці.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура Грузії дала письмову згоду на передачу 10 дітей затриманої на грузино-абхазькому кордоні українки. Тривають процедури узгодження з Туреччиною, Болгарією та Румунією про надання дозволу польоту над їхніми територіями. Попередньо, літак вилетить сьогодні вночі або завтра вранці", - заявила Денісова.

5 червня за дорученням президента Володимира Зеленського уповноважений з прав дитини Микола Кулеба прилетів до Грузії, щоб вирішити питання повернення в Україну 10 дітей сім'ї Сусляків з Хмельницької області.

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Як повідомлялося, в 2018 році вся сім'я переїхала в РФ через проблеми з бізнесом глави сім'ї. Там Сусляки прожили близько року, потім були змушені виїхати, ймовірно, через порушення міграційного режиму. Першим поїхав Юрій - через Сочі, порушивши грузинський закон про окуповані території, за що йому в Грузії загрожує покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення. Юлія з дітьми вирушила з Москви в Тбілісі, а далі - в Зугдіді, неподалік від кордону з Абхазією. На окуповану територію сім'я так і не потрапила, при наявності всіх дозволів на виїзд. 25 квітня Юлію заарештували за підозрою в торгівлі дітьми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130997
 
 
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Щось мутне, з Хмельниччини на московію, звідти в Грузію і все якимось манівцями, схоже чоловік професійний шахрай або сектант.
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щоб 10 дітей прогодувати будеш згоджуватися на будь-який мутняк
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Значить сектант, в деяких заборонено запобігати вагітності.
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То зеки с Лугандона, теперь эти дармоеды, зачем она свозит в Украину весь мусор? Кормить их Денисова будет?
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Угу, 10 років в одній камері, інакше як народжувати кожен рік.
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