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 Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі (оновлено)

Держуправління справами не орендувало техніку для забезпечення функціонування ситуаційної кімнати Адміністрації Президента Петра Порошенка, але надавало для неї деяке обладнання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента Володимира Зеленського на запит "Українських новин".

"Державне управління справами не укладало ніяких договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - повідомили в АП.

Також наголошується, що в 2018 році на вимогу АП ДУС надало для ситуаційної кімнати оперативну панель діагоналлю 84" на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470 і камеру для відеоконференц-зв'язку.

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"На сьогодні зазначене обладнання є і утримується на балансі Державного управління справами і управління адміністративними будівлями ДУС", - повідомили у відомстві.

Джерело в оточенні Порошенка сказало "Українській правді", що частину обладнання для ситуаційної кімнати взяли в ДУС, а ремонт приміщення та оренда всієї основної техніки відбувалася за рахунок Порошенка.

"Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їхньої роботи, на ці цілі було виділено техніку. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.

Співрозмовник видання підкреслив, що техніка в ситуаційній кімнаті використовувалася тільки для комунікації з серверами РНБО і "просто транслювала певну картинку".

Журналіст Олександр Курбатов, коментуючи відповідь АП, зазначив, що "техніка з ситуаційної кімнати нікуди не вивозилася".

"Тим більше цього не робив Порошенко - все на місці, як офіційно повідомили в Адміністрації Президента Зеленського. Що ж сталося? Просто новий секретар РНБО Данилюк так хотів зробити приємне шефу, тобто Зеленському, що накинув лайна не вентилятор, ось тільки забризкало всіх і самого Данилюк передовсім. Спочатку ФБ-спільнота скаржилися, що соромно за Порошенка, а тепер дуже хочеться, щоб соромно стало хоча б Данилюку. Включив би камеру на смартфоні, зробив би трансляцію і визнав би, що помилився. Але ні, мовчить Данилюк . Мовчать "уЗеленського". Ну хоч на запит відповіли", - резюмував Курбатов.

Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130995
 
 
 Топ коментарі
 
делом займитесь зебенята
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Данилюк, как всегда, обосрался...
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Обосрался скорее тот, кто приказал все это демонтировать дабы поднасрать сменщикам.
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Коломойский президентом никогда не был. И если так много украл, то где тогда был президент?
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