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Все про:Адміністрація_Президента (460) ДУСЯ (23)

 Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі

Держуправління справами не орендувало техніку для забезпечення функціонування ситуаційної кімнати Адміністрації Президента Петра Порошенка, але надавало для неї деяке обладнання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента Володимира Зеленського на запит "Українських новин".

"Державне управління справами не укладало ніяких договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - повідомили в АП.

Також наголошується, що в 2018 році на вимогу АП ДУС надало для ситуаційної кімнати оперативну панель діагоналлю 84" на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470 і камеру для відеоконференц-зв'язку.

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"На сьогодні зазначене обладнання є і утримується на балансі Державного управління справами і управління адміністративними будівлями ДУС", - повідомили у відомстві.

Джерело в оточенні Порошенка сказало "Українській правді", що частину обладнання для ситуаційної кімнати взяли в ДУС, а ремонт приміщення та оренда всієї основної техніки відбувалася за рахунок Порошенка.

"Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їхньої роботи, на ці цілі було виділено техніку. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.

Співрозмовник видання підкреслив, що техніка в ситуаційній кімнаті використовувалася тільки для комунікації з серверами РНБО і "просто транслювала певну картинку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130995
 
   
 Топ коментарі
 
делом займитесь зебенята
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Данилюк, как всегда, обосрался...
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Обосрался скорее тот, кто приказал все это демонтировать дабы поднасрать сменщикам.
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А вот за это мародер присядет надолго.
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Нельзя с тобой не согласится.
Каломойша присядет надолго.
Протягом 2006-2016 років Коломойським і Боголюбовим лише через «ПриватБанк» було викрадено і виведено за кордон $623,000,000 коштів вкладників банку шляхом циклічного проганяння $470,000,000,000 через рахунки офшорних фірм в його філії на Кіпрі (яку НБУ "не бачив" як закордонну)
Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе - Цензор.НЕТ 7726
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Вот же гадство.
На "мародера" все никак не могут найти компромата!
Проверьте, может он все таки полотенца и халаты из АП хотя бы украл?
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Часть денег украденных кукловодом-жуликом-олигархом Коломойшец из ПриватБанка, нашлась на офшорных счетах фигляра Зеленского. В сумме 41 миллиона долларов США. Вова, верни краденное.
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Питання, а навіщо знімали монітои і розетки виривали? Відкрили провадження, то всрався порошенко і наказав повернути кудись на склад техніку!
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Немножко. Знаю правила работы с гостайной
Такие вещи недопустимы
Из кусочков можно сложить самое тайное
А комната предназначена для бесед без посторонних ушей и глаз
И они там велись /никто не гарантирует что они не были записаны/
За такое тюрьма без разговоров
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Сказано же, сепарам гостайну не доверяют - вот и пришлось подальше от посторонних глаз всё убрать
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Записать можно и на диктофоны. Так что давай на всякий случай расстреляем всех кто когда-либо входил в ту комнату.
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"Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе"

Прикольно, а где остальное?
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І шо? Я на одну із своїх робіт приніс комп власної збірки, зі зручною для мене версією Винди і не підпускав до нього тамтешніх айтішників. Коли звільнився, довелося виносити у розібраному вигляді. І цей, і сід-бокс з 2 ТБ винтом, який зібрав з мотлоху на роботі. Адміни так і не зрозуміли чому раптом зник нічний трафік.
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Аналогичная фигня была с компом на работе и дисками для backup-ов
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Прикол був ще в тому що сідбокс у технологічному корпусі я заникав під шафою на провайдерському вузлі, формально не нашому. Вже не пам'ятаю скільки терабайт апстріму віддав.
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мальдивский взял компы в аренду сам у себяяя в управделами -дусе!!!!!

дебил бл.

мог бесплатно в дусе получить, дуся - же гос контора...
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Що за бабіща ця Дуся, що в ній вмістилося стільки техніки?!
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Пан бувшый отаман Пециян Соический:
это мне, это обратно мне, это всё время мне, а это... это тебе, я такой фасон не ношу.
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непонятно, в чем собственно проблема, пускай Зе купит за свои деньги, он же не бедный.
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Опять обломались зеБенины телепузики!
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Це лише мене починає тіпати від цієї тези...
а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.Источник:https://censor.net.ua/n3130995

В 2014 году содержание президента и его аппарата 293 млн гривен, в 2015-м - 444 млн грн, в 2016-м - 457 млн грн, в 2017-м - 820 млн грн, в 2018-м - 1 млрд 64 млн грн.

Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі - Цензор.НЕТ 9670

Де гроші Маринко ?
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а в чем проьлема? Президент должен ремонтировать помещение и содержать Аппарат Президента за свой счет? Ну ок, Зе тоже давайте тогда выстави претензии, с какого он за государственные деньги живет?
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Ох ці грабіжники, для дусі крадуть. Я так розумію що секретар РНБО витратив тиждень на ці пошуки?
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ДУСю мародер тоже из своего кармана спонсировал???, армию хоть не из своего??, а то снимет танковую бригаду и в Козин кинет.....
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Зебилы в своем репертуаре - ложечки нашлись, но все равно "все все воруют". Даже Данилюк уже молчит, но зебилы все равно не могут успокоиться.

Зебилы, конкретно можете перечислить - что было украдено? Где списочек можно посмотреть?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧастину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі
 
 
 
 
 
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