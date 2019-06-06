 Частину техніки із ситуаційної кімнати президента Порошенка знайшли в ДУСі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента Володимира Зеленського на запит "Українських новин".
"Державне управління справами не укладало ніяких договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - повідомили в АП.
Також наголошується, що в 2018 році на вимогу АП ДУС надало для ситуаційної кімнати оперативну панель діагоналлю 84" на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470 і камеру для відеоконференц-зв'язку.
"На сьогодні зазначене обладнання є і утримується на балансі Державного управління справами і управління адміністративними будівлями ДУС", - повідомили у відомстві.
Джерело в оточенні Порошенка сказало "Українській правді", що частину обладнання для ситуаційної кімнати взяли в ДУС, а ремонт приміщення та оренда всієї основної техніки відбувалася за рахунок Порошенка.
"Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їхньої роботи, на ці цілі було виділено техніку. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.
Співрозмовник видання підкреслив, що техніка в ситуаційній кімнаті використовувалася тільки для комунікації з серверами РНБО і "просто транслювала певну картинку".
Каломойша присядет надолго.
Протягом 2006-2016 років Коломойським і Боголюбовим лише через «ПриватБанк» було викрадено і виведено за кордон $623,000,000 коштів вкладників банку шляхом циклічного проганяння $470,000,000,000 через рахунки офшорних фірм в його філії на Кіпрі (яку НБУ "не бачив" як закордонну)
На "мародера" все никак не могут найти компромата!
Проверьте, может он все таки полотенца и халаты из АП хотя бы украл?
Такие вещи недопустимы
Из кусочков можно сложить самое тайное
А комната предназначена для бесед без посторонних ушей и глаз
И они там велись /никто не гарантирует что они не были записаны/
За такое тюрьма без разговоров
Прикольно, а где остальное?
дебил бл.
мог бесплатно в дусе получить, дуся - же гос контора...
это мне, это обратно мне, это всё время мне, а это... это тебе, я такой фасон не ношу.
а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.Источник:https://censor.net.ua/n3130995
В 2014 году содержание президента и его аппарата 293 млн гривен, в 2015-м - 444 млн грн, в 2016-м - 457 млн грн, в 2017-м - 820 млн грн, в 2018-м - 1 млрд 64 млн грн.
Де гроші Маринко ?
Зебилы, конкретно можете перечислить - что было украдено? Где списочек можно посмотреть?