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 Колишня дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханова не брати її ексчоловіка в список партії "Довіряй справам"

У листі співголовам партії "Довіряй справам" Геннадію Кернесу і Геннадію Труханову ексдружина нардепа від Блоку Петра Порошенка Геннадія Чекіти заявила, що колишній чоловік намагається виселити її з дітьми з квартири і зменшити суму аліментів.

Колишня дружина нардепа від Блоку Петра Порошенка Геннадія Чекіти звинуватила ексчоловіка в зраді і закликала співголів партії "Довіряй справам" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова не брати його в список кандидатів у нардепи від цієї політичної сили. Про це Олена Молодцова написала в листі політикам, який опублікувала 5 червня в Facebook, пише Гордон.

"Дізналася про намір свого колишнього чоловіка Геннадія Леонідовича Чекіти балотуватися до Верховної Ради України за списком партії "Довіряй справам" і настійно рекомендую відмовитися від будь-якого співробітництва з цією людиною. Упевнена, що своїми якостями ця людина лише зашкодить будь-якому об'єднанню! Ми прожили з ним і двома нашими дітьми однією сім'єю 16 років, а після цього з'ясувалося, що водночас він підтримував позашлюбні стосунки з іще двома жінками, від яких у нього народилося ще двоє дітей. Пішовши з нашої сім’ї, він покинув наших дітей без утримання. Нашу квартиру він оформив на свою стареньку матір, а мене з двома дітьми намагається виставити на вулицю. Водночас володіє безліччю об'єктів нерухомості та іншими активами, переважна частина яких оформлена також на матір", – заявила вона.

Колишня дружина Чекіти повідомила, що ексчоловік мінімізує суму аліментів і виділяє різні суми на дітей залежно від їх походження.

"Щоб максимально зменшити суми аліментів (до 5% від усього власного сукупного доходу) на утримання власних дітей, наших із ним, Чекіта надав суду нотаріально засвідчені договори про нібито добровільно виплачувані ним аліменти на двох позашлюбних дітей: одній – у розмірі 25%, а другій – 15% від усього власного сукупного доходу, тобто розділив дітей за походженням. Отже, він зрадив не тільки мене, але і власних дітей. Тобто, по своїй суті Чекіта – зрадник, який через свою жадібність і особисті інтереси зрадить кого завгодно будь-якого моменту! Упевнена, що так само він зрадить і будь-яку політичну силу, до якої він примикає лише з корисливих міркувань! У період виборчої компанії буду вживати всіх можливих активних заходів для оприлюднення всієї відомої мені інформації щодо Чекіти", – пообіцяла Молодцова.


Колишня дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханова не брати її ексчоловіка в список партії Довіряй справам 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130994
 
 
 Топ коментарі
 
"Уйдя из нашей семьи, он оставил наших детей без содержания. Нашу квартиру он оформил на свою престарелую мать, а меня с двумя нашими детьми пытается выставить на улицу." - саме той кандидат для кодла Трухано-Гєші.
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А чего же не брать в их партию? Там ему место, там одни отбросы скомпоновались.
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"Уйдя из нашей семьи, он оставил наших детей без содержания. Нашу квартиру он оформил на свою престарелую мать, а меня с двумя нашими детьми пытается выставить на улицу." - саме той кандидат для кодла Трухано-Гєші.
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А чего же не брать в их партию? Там ему место, там одни отбросы скомпоновались.
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Так стань любовницей обих и Гепы и Гены чего вейкаешь то...
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Стара бабська мулька - писати гамняшки на колишнього в партком, профком, на місце роботи, міліцію, прокуратуру і т.д.
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Хватить скиглити - єпоха бідності вже місяць як закінчилась .
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Если он дует кокс...то все эти мелкие проступки Допе...Гепе и Трухану по боку...
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Так ему в той партии самое место . Он там среди таких же окажется . Так шо ошиблась девка .Думала что отхватила принца на белом Мерседесе и с мешком денег , а он оказался обычным рас*издяем в прямом смысле слова.
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Чисто жіноча логіка, зменшити дохід чоловіка а потім скиглити що зменшились аліменти, зарплату то депутатську він не зможе приховати.
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Сначала она, наверное с гордым видом, всунула свою п-ду в квартиру,
а потом такой облом, ее выселили Колишня дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханова не брати її ексчоловіка в список партії "Довіряй справам" - Цензор.НЕТ 1365
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раньше он ее содержал, а сейчас сменил на другую.....доходы упали на ее содержание....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКолишня дружина нардепа Чекіти закликала Кернеса і Труханова не брати її ексчоловіка в список партії "Довіряй справам"
 
 
 
 
 
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