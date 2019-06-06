 Екс-торнадівці поскаржилися судді на тісноту в скляному боксі, суд перенесли

Суддя Павло Слободянюк взяв до уваги скарги 9 обвинувачених на тісноту в скляному боксі в залі суду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Суд вважає необхідним відкласти розгляд справи для того, щоб надати можливість технічним службам, які відповідають за облаштування відповідних умов, облаштувати вказаний скляний бокс таким чином, щоб обвинувачені повноцінно реалізовували своє право на захист. З приводу наступної дати засідання - 27 червня 16.00", - сказав Слободянюк.

Він зазначив, що відповідне рішення суд ухвалив "з урахуванням неодноразових заяв обвинувачених, а також після встановлених судом на початку засідання очевидних ознак того, що значна кількість обвинувачених не може перебувати у відповідному приміщенні, в якому утримуються зараз особи, що перебувають під вартою".

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Слободянюк також звернув увагу на те, що у боксі в залі суду 9 обвинувачених повинні утримуватися таким чином, "щоб спілкуватися з захисниками".

Обвинувачені, зокрема, скаржилися на неналежні умови утримання, транспортування до зали суду та вказували на порушення їхніх прав.

Таким чином, обвинувачені та їхні захисники попросили суд створити належні умови проведення підготовчого судового засідання.

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Водночас суд відмовив у задоволенні кількох клопотань сторони захисту про відвід складу суду.

Як повідомлялося раніше, екс-бійці "Торнадо" 9 серпня влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим було введено план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та інших торнадівців намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Також правоохоронцями було встановлено, що в'язні за допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.

Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що за фактом масових заворушень в Лук'янівському СІЗО в Києві відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила в структуру МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо". Зараз підрозділ ліквідовано, а його командира Онищенка і деяких бійців судять.



Під час розгляду справи бійців спецроти "Торнадо" в серпні 2016 року під будівлею суду зібралися мітингувальники на підтримку підсудних. Однак правоохоронці не пускали на закрите судове засідання громадян, які не були учасниками судового процесу. Як наслідок, відбулося кілька сутичок. Протестувальники кидали в правоохоронців палиці, каміння, використовували кийки і сльозогінний газ. У результаті постраждали понад 20 співробітників поліції і Національної гвардії України.

У квітні Оболонський райсуд Києва призначив екс-командиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.