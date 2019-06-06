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Все про:Кучма (302) миротворці (481) Тристороння контактна група (98)

 Введення на Донбас миротворців у Мінську не обговорювалося, - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), другий президент України Леонід Кучма повідомив, що на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську питання миротворчої місії на Донбасі не обговорювалося.

Про це Кучма сказав на прес-конференції в адміністрації президента України в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Миротворча місія ООН не обговорювалася - це питання дуже складне, і ми ніяк не бачимо, як переступити через блокування рішення Ради безпеки, тому що якби блокування не було, такі рішення вже були б", - зазначив він.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

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26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130992
 
 
 Топ коментарі
 
зачем тогда собирались?
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Та мы уже поняли, старый предатель, что в Минске "обсуждалось" только два вопроса:
1. Снятие блокады.
2. Запрет ВСУ стрелять даже защищая собственную жизнь.
Введение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма - Цензор.НЕТ 5541
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....пиарить "слугу нарота" в восточном регионе......
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....пиарить "слугу нарота" в восточном регионе......
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У безродних космополітів народу немає. Як і Батьківщини. Тому ту партію віртуальну краще було б назвати "Слуга бєз рода".
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ты не горячись так
скоро этой пустой партии телеканалы еще больший рейтинг нарисуют- и хомячки схавают
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а покиздеть? за рюмкой чая) не стрелять, блокаду снять, кормить, платить пенсии, баньдюкам медали, армию ВСУ под суд, продолжать?
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Підозрюю, що і про обмін полоненими теж не домовлялися. домовлялися, як би оце так красиво Україну кацапії здати. І щоб "бєз шума і пилі" та ще й за добрі гроші.
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ЗЕ через Кучму разрешил безнаказанно убивать окупантам украинских солдат. Еще и бесплатно сепаратистов за это пообещал кормить и пенсии платить. Лишь бы его сериалы в россии не запрещали транслировать.
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Та мы уже поняли, старый предатель, что в Минске "обсуждалось" только два вопроса:
1. Снятие блокады.
2. Запрет ВСУ стрелять даже защищая собственную жизнь.

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Нахрен ты тогда нужен коль копируеш все хотелки пуйла,
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Чтобы все посмотрели на еще одно "новое лицо" из команды Зеленского.
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когда на переговорах одна сторона диктует условия, а вторая не в силах или состоянии ей возразить, то это аж ни разу не переговоры, а капитуляция.
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Россию надо переиграть в этом вопросе компромиссным вариантом, а именно поэтапным вводом миротворцев на всю территорию ОРДЛО, причём в резолюции должны быть прописаны конкретные сроки. Допустим, после прекращения огня миротворцы распологаются в серой зоне в течении недели, после отвода тяжёлого вооружения миротворцы продвигаются до этой линии и занимают эту территорию в течении недели. Потом можно делать по городам: Донецк, Луганск... итд, затем более мелкие населённые пункты...итд. Пусть Россия обосновывает своё ветто по компромиссному решению.
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красавчика туда отправили, мастер переговорного процесса, который ЯО сдал и Будапешт подписал.
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Падла молодая. Старая лишь озвучила молодую
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....сначала герой-защитник кучма- 3 кв км острова тузла махнул не глядя - поменял 3 км тузлы на 30 000 кв км азовскаго моря.

счас махнул неглядя поменял жизнь укрсолдат на..... да ни на что просто загнал, шоб не ходили по киеву с протестами.

с нестрелять оные недолго продержатся.

но все молчаат.
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Як ця стара факінг гвардія вже заіпала....
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Не хотите ООНовских миротворцев - зайдут натовские.
Со своим вооружением.
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не стрелять -
енто очередной котел - 500 убитых- минск-3 - каституцыя--федерацыя--амнистея,...

и
пакатилось... без остновок -

как сказал рубан с савченкой -в известном видео -

Мы будем держать их на стадионах
мы будем держать их в шахтах
мы будем репрессировать...
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Звичайно Ж..
Нашо ті миротворці..
Ви ж майже про капітуляцію домовились
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Так обсуждай...тебя для того туда и направили....а не для того что бы блокады снимать....
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Дык нахер там миротворцы Ещё пропуска введут Как тогда с опущенцами барыгам торговать
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Ахметова на передок: пусть сидит в блиндаже и не отвечает на обстрелы.
Если Кучма решил поумничать - пусть покажет личный пример - со своим сыном.

Тем более, что Ахметов и заварил эту донбасскую бодягу.
Бог всё видит, зачинщикам этой войны прилетит больше всех.
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***** можно было бы додавить с миротворцами если бы победил Порошенко, потому что ***** тоже не может вечно где-то брать орков для войны и ещё 5 лет Пороха они бы не выдержали
Но так как ***** увидело что победила зеленая мартышка, то вопрос о миротворцах вообще снят с повестки дня.
На повестке дня не победа на условиях Украины через иностранных миротворцев, а выгодная кремлю сдача украинских позиций в одностороннем порядке.
Это стало возможно благодаря проведенной информационной агрессии на умы неумных украинцев, используя всю свою пропагандисткую машину и сми местных пророссийско-настроенных олигархов, уставших от войны без торговли с россией
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Сказку про миротворцев придумал один курчавый панамский сказочник перед выборами . Ему это не помогло. А сказка осталась . Для реализации этого мифического сценария нужно согласие другой стороны конфликта .То есть х.йла и его бурятов в ды-ре . А его не будет потому что им всё подходит, а принудить к этому сценарию их можно только силой .Силой оружия ! Ответьте себе на один единственный вопрос -Кто и какими средствами будет их к этому принуждать ?
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Кучма - це зрадник України, який готує капітуляцію. Кучму геть!
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Этот вопрос можно выносить не на Совбез, а на сессию Генеральной Ассамблеи. Было бы желание. Такие преценденты в ООН уже были. И миротворцы вводились минуя совбез.
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А шо обсуждать, если этот "пэрэговорщик" предложил капитуляцию Украины.
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