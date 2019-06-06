 Введення на Донбас миротворців у Мінську не обговорювалося, - Кучма

Про це Кучма сказав на прес-конференції в адміністрації президента України в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Миротворча місія ООН не обговорювалася - це питання дуже складне, і ми ніяк не бачимо, як переступити через блокування рішення Ради безпеки, тому що якби блокування не було, такі рішення вже були б", - зазначив він.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.
26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас в рамках одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Як повідомлялося, напередодні відбулося засідання ТКГ у Мінську. Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише моменту початку "режиму тиші", а й механізму його впровадження. "Сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводяться слова Кучми на сайті президента України.
скоро этой пустой партии телеканалы еще больший рейтинг нарисуют- и хомячки схавают
1. Снятие блокады.
2. Запрет ВСУ стрелять даже защищая собственную жизнь.
счас махнул неглядя поменял жизнь укрсолдат на..... да ни на что просто загнал, шоб не ходили по киеву с протестами.
с нестрелять оные недолго продержатся.
но все молчаат.
Со своим вооружением.
енто очередной котел - 500 убитых- минск-3 - каституцыя--федерацыя--амнистея,...
и
пакатилось... без остновок -
как сказал рубан с савченкой -в известном видео -
Мы будем держать их на стадионах
мы будем держать их в шахтах
мы будем репрессировать...
Нашо ті миротворці..
Ви ж майже про капітуляцію домовились
Если Кучма решил поумничать - пусть покажет личный пример - со своим сыном.
Тем более, что Ахметов и заварил эту донбасскую бодягу.
Бог всё видит, зачинщикам этой войны прилетит больше всех.
Но так как ***** увидело что победила зеленая мартышка, то вопрос о миротворцах вообще снят с повестки дня.
На повестке дня не победа на условиях Украины через иностранных миротворцев, а выгодная кремлю сдача украинских позиций в одностороннем порядке.
Это стало возможно благодаря проведенной информационной агрессии на умы неумных украинцев, используя всю свою пропагандисткую машину и сми местных пророссийско-настроенных олигархов, уставших от войны без торговли с россией