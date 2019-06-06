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 Політика України
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 Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК

У Києві відбувається з'їзд політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", на якому була представлена ​​перша десятка списку політсили для участі в парламентських виборах.

Список партії очолюють співголови політсили, народні депутати Вадим Рабінович і Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також у першій десятці: глава політради і голова стратегічної ради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, голова виконкому партії, народний депутат Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.

Також дивіться: Майже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО

Водночас, волонтер, колишній член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин опублікував у Фейсбуці перші 35 позицій списку "Опозиційної платформи - За життя". Зокрема, в списку значаться Вадим Столар, Григорій Суркіс, Ренат Кузьмін.

Рабінович, Бойко і Медведчук, - Опозиційна платформа - За життя назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130982
 
 
 Топ коментарі
 
Какие мерзкие морды и гнилые души у этих тварей.
Неужели кто-то вменяемый может за них голосовать?????
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только при зеленском новое возрождение партии регионов- все возвращаються ,делают съезды - при Порохе сидели "тише воды,ниже травы" это факт )))))
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Стопроцентные почитатели путина и "рузького мира", коих в Украине, а особенно на Юго-Востоке ее - немеряное количество!
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- Ну, шо там нужно для счастья бедному еврею?
- Бедных евреев, таки, не бывает, а те бедные люди, напрасно думают, шо они евреи Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 7360
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Благодаря пяти годам под крылышком петра и ***** медведчук оперился. Хорошее наследство оставил после себя порох.
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что ты несешь, порох как раз сдерживал этих всех мразей и они его боялись, а теперь благодаря тупоголовой биомразей под 73% дебилов, повылазило опять все это дерьмо, кушайте теперь и абы не Порошенко...
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со страха медвейчук 112 купил при порохе .., и ездил к нему постоянно от страха обсираться
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пороха медвейчук в политику просунул и сотрудничество не прекращалось
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Нормальным языком научись общаться. Медведчук в украинской политике только благодаря пороху и *****. Точка.
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Удалил свой пост, я как ваша зеленая группа говорит - порохобот, но частично, ты права. Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 230
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мне вот интересно, какой интеллект у лохтората который будет голосовать за этих гнид?
это же конченые мрази!!!!!!
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Им пообещают руський язик и они только из за этого проголосуют за этих отбросов общества
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Это кацапы -совки .Они ждут ссср -2 и х.йла
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Едут еврей и негр в одном купе. И тут еврей замечает, что негр читает газету на иврите. Еврей:
- Вам, что, мало того, что вы негр? Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 4128
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На юго-востоке бабушки и дедушки мечтают о сэрэсэр, вот они и голосуют за этих предателей, которые вешают им лапшу, что будете жить при комюнизьме. Этих ублюдков народ мало покатал в мусорных баках.
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Скоро "на юго-востоке бабушек и дедушек" не буде. Переїдуть в СССРРабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 1717
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"Рабинович, Бойко и Медведчук, - "Оппозиционная платформа-За життя" назвала первую своего десятку списка на выборах в Раду" - вот эту пятую колонну (уже не говоря о прочих, им подобных, анти украинцев, типа Шуфрича, которые засрали все новостные каналы своими мерзкими рожама), привёл и поставил у власти, шоколадный офшорник, только за это его надо посадить на кол.
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Все эти уроды прекрасно поживали при Пете. Сейчас снова рвутся в Раду, и ведь найдутся дебилы которые будут за них голосовать.
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Першу десятку- одразу на гілля без суду! Решту можна просто розстріляти, ми ж гуманні😊
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Можно конечно ошибаться,но за этих тварей голосовать не нужно
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а волошин олег это не политолог ???? подскажите ))))
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Это список в нормальной стране лежал бы у генпрокурора на столе
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первый зек-аферист второй кидало третий кум ......ЗАШИБИСЬ !!!
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Опять Вовка Кальцев пытается всплыть как и положено нетонущим.Пролез 24 м без мыла.
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Нічого так підбірка гнилі, не вистачає Х...ла з брехливою шкапою.
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и все из того списка кореша и кумовья с торговыми партнерами петрыка.
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А где в том списке Петро Лексеевич ? Он во главе того списка стоять должен .....падлы. Ликвидационная комиссия х.йла по ликвидации страны
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"Старі ліца" поліцаїв, окрім маланца із Харкова, який бігає з партії в партію. Вигоніть його на свою батьківщину і хай там людей колотить. Але підходи нові. Коли були "оріони" то закручували гайки, а зараз вони "за мир", за рахунок українського народу.
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10-12% рейтинга, который у них есть, при сохранении мажоритарки как раз дает где-то 35 депутатов по списку. То есть этот список при текущих реалиях весь проходной.
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Даже больше. Плюс они ещё приспешников наберут кучу .Пятая колонна в Раде будет не меньше чем при петуховиче
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прям список приговора Нюренбергского трибунала.
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Обещание посадить потроха с конфискацией дадут или нет?
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Спит на блюде пьяньій Хаим, Мочит в соусе свой нос.
Все вокруг кричат "Ле хаим" (*) И целуются взасос
Молча съев тарелку супа и заблеявши козлом
Пьяный Дося вдруг нащупал Ногу Двойры под столом..."
(*) = "За життя!" (іврит)
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Таки Да! Ловко устроилась в Петином Шалмане эта Кодла..
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Список подонков, работающих на врага Украины((
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Сплошные новые лица. Кучма тоже новое лицо? Зе-лохторат в эсктазе от политики президента Зе? Или вам по х*й?
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Аж страшно подумать, если эти чучала что в списку пройдут, нужно будет по новой зраду распускать
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Такое впечатление что это все снится
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А Кузьмин помню красава... И название такое Украину имеют таланты...

https://youtu.be/klAWdJbfwKc

Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 5553
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Что не фамилия, то сплошь "новые лица" украинской политики, интересно таких изменеий мы хотели.???
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Короче, все те, шо были и раньше.
Все, с которыми соевые мародеры "боролись" целых пять лет!..
А теперь нам эта свинья про реванш повизгивает! Чей реванш? Если ты этот "реванш" сам на груди своей грел?!
Имеем то, шо заслужили сами.
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Все достойны виселицы. Некоторые даже многократной.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК
 
 
 
 
 
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