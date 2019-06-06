 Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу свою десятку списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК

Список партії очолюють співголови політсили, народні депутати Вадим Рабінович і Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також у першій десятці: глава політради і голова стратегічної ради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, голова виконкому партії, народний депутат Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.
Водночас, волонтер, колишній член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин опублікував у Фейсбуці перші 35 позицій списку "Опозиційної платформи - За життя". Зокрема, в списку значаться Вадим Столар, Григорій Суркіс, Ренат Кузьмін.
- Бедных евреев, таки, не бывает, а те бедные люди, напрасно думают, шо они евреи
это же конченые мрази!!!!!!
- Вам, что, мало того, что вы негр?
Все вокруг кричат "Ле хаим" (*) И целуются взасос
Молча съев тарелку супа и заблеявши козлом
Пьяный Дося вдруг нащупал Ногу Двойры под столом..."
(*) = "За життя!" (іврит)
https://youtu.be/klAWdJbfwKc
Все, с которыми соевые мародеры "боролись" целых пять лет!..
А теперь нам эта свинья про реванш повизгивает! Чей реванш? Если ты этот "реванш" сам на груди своей грел?!
Имеем то, шо заслужили сами.