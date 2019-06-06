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 Політика України
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 Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу десятку свого списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК

У Києві відбувається з'їзд політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", на якому була представлена ​​перша десятка списку політсили для участі в парламентських виборах.

Список партії очолюють співголови політсили, народні депутати Вадим Рабінович і Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також у першій десятці: глава політради і голова стратегічної ради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, голова виконкому партії, народний депутат Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.

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Водночас, волонтер, колишній член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин опублікував у Фейсбуці перші 35 позицій списку "Опозиційної платформи - За життя". Зокрема, в списку значаться Вадим Столар, Григорій Суркіс, Ренат Кузьмін.

Рабінович, Бойко і Медведчук, - Опозиційна платформа - За життя назвала першу десятку свого списку на виборах в Раду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130982
 
 
 Топ коментарі
 
Какие мерзкие морды и гнилые души у этих тварей.
Неужели кто-то вменяемый может за них голосовать?????
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Я бы назвала эту платформу - " Предатели Украины".
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Стопроцентные почитатели путина и "рузького мира", коих в Украине, а особенно на Юго-Востоке ее - немеряное количество!
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35 продажных кремлёвских холуёв антиукраинского списка " Жоппозиционной платформы-За життя сепаратистов". Всем им должно быть предъявлено тяжкое обвинение в измене и угрозе территориальной целостности и суверенитета Украинской державы .И вся эта как один антиукраинская зараза должна за свои страшные тягчайшее преступление в пользу лютого врага оккупанта вражеской паРаши, все эти прихвостни Иуды у )(ула должны быть изолированны пожизненно, а в военное время ликвидированы как лютые враги изменики Украинского государства и народа.
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Короче,все те кто должен был после майдана сидеть.
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Революция достоинства ! Даже кацапский идол , кровавый маньяк - палач ленин заявлял что необходимость жёсткой защиты любой революции это закон классовой борьбы. И что всемирная история революций знает множество трагичных примеров гибели революций из-за неспособности защитить себя, ибо даже небольшой шаг вперед, сделанный революционными классами, вызывает бешеное сопротивление и саботаж свергнутых классов.
Как Украинский народ защитил свою Революцию достоинства? Почему не были изолированны и ликвидированы все лютые враги Украины в первую очередь бандиты рыгоАналы сбежавшего в паРашу продажного ЗЭКА - Иуды . Вот и получили от них 5 колоны Кремля в Украине бешенное сопртивление соботаж и оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса...
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ринат кузмин -это зам пшонки .., почему он спокойно живет в Украине знает только порох с луценко ... ???!!!
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Потому-что Кузьмин преследовал Тимошенко, а это было выгодно Пороху и Юге Луценко.
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Шота вверху списка (35осiб) сплошная гендерная дискриминация. Считают, что т.н. воля народа может определяться только 10%ами женского ума, а остальное - смесь (бензина с керосином, газами, выхлопами и пр., что определяет стабильность в державе) или, если угодно, грешного с праведным...
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Жах! А скільки подібної мерзоти прийде ще з Генами та під сердечком Багіні!
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А ведь это заслуга бывшего президента что эта вся срань лезет во власть. Одни и те лица- они себя не обидят. Просто перетягивают одеяло, а народ страдает. Одним словом - С У К И
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Сокирами б їх порубати цих гнид мєртвєчуків і боєк.
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КОРОТКО О СУДИМОСТЯХ РАБИНОВИЧА:

20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобождён[2].
С конца 1980 года до начала 1982 года руководил цехами по изготовлению деревянных дверей.
В начале 1982 года вновь арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах[3].
10 февраля 1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет. Во время следствия симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию[4]. Находясь в заключении, Рабиновича завербовал КГБ как информатора по кличке Жёлудь[Опоздуны из платформы за ЖИТТЯ РАБИНОВИЧА вам с ЗЕбилами в одну сторону!!!
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Потом только останется ввести депутата Медведчука в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороне по квотам Опо- Блока.
А Бойко главой комитета по европейской интеграции.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу десятку свого списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК
 
 
 
 
 
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