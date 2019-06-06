 Рабінович, Бойко і Медведчук, - "Опозиційна платформа - За життя" назвала першу десятку свого списку на виборах в Раду. ПЕРЕЛІК

Список партії очолюють співголови політсили, народні депутати Вадим Рабінович і Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також у першій десятці: глава політради і голова стратегічної ради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, голова виконкому партії, народний депутат Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.
Водночас, волонтер, колишній член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин опублікував у Фейсбуці перші 35 позицій списку "Опозиційної платформи - За життя". Зокрема, в списку значаться Вадим Столар, Григорій Суркіс, Ренат Кузьмін.
Как Украинский народ защитил свою Революцию достоинства? Почему не были изолированны и ликвидированы все лютые враги Украины в первую очередь бандиты рыгоАналы сбежавшего в паРашу продажного ЗЭКА - Иуды . Вот и получили от них 5 колоны Кремля в Украине бешенное сопртивление соботаж и оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса...
20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобождён[2].
С конца 1980 года до начала 1982 года руководил цехами по изготовлению деревянных дверей.
В начале 1982 года вновь арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах[3].
10 февраля 1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет. Во время следствия симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию[4]. Находясь в заключении, Рабиновича завербовал КГБ как информатора по кличке Жёлудь[Опоздуны из платформы за ЖИТТЯ РАБИНОВИЧА вам с ЗЕбилами в одну сторону!!!
А Бойко главой комитета по европейской интеграции.