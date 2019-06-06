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 П'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків

Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) за вбивство виконувачки обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це сказала суддя Олена Чорна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Суд приходить до висновку про можливість затвердження укладених угод про визнання провини", - оголосив вона.

Згідно з вироком суду, на початку липня 2018 року організатор злочину, справу проти якої виділено в окреме провадження, вирішив залякати Гандзюк, яка публічно його критикувала, шляхом завдання їй тілесних ушкоджень.

Організатор вважав, що публічна критика завдає шкоди його політичній кар'єрі.

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Він залучив до злочину помічника депутата Херсонської обласної ради, який, зі свого боку, пообіцяв колишньому бійцеві 5-го батальйону "Української добровольчої армії" Торбіну (позивний "Опер") фінансову винагороду за здійснення злочину.

Ексучаснику АТО організатор злочину пообіцяв 5 тис. доларів за перелом кінцівок Гандзюк і 2,5-3 тис. доларів за обливання її сірчаною кислотою.

Торбін погодився і залучив своїх товаришів по службі Грабчука, Васяновича, Горбунова і Вишневського до операції із залякування активістки.

Щоб схилити учасників злочинної групи до завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Торбін показав їм її записи в соціальних мережах і обманним шляхом переконав, що вона висловлювала негативне ставлення до учасників АТО.

Злочинці планували напасти на жертву 25 липня 2018 року, але цей план зірвався.

Після цього вони остаточно відмовилися від ідеї побити дівчину і вирішили, що швидше і ефективніше буде облити її сірчаною кислотою.

Підсудний Горбунов 26 липня 2018 року придбав за 300 гривень 2 банки акумуляторної сірчаної кислоти.

Вранці 31 липня 2018 року Вишневський, Васянович та Грабчук прибули до під'їзду будинку Гандзюк в Херсоні.

О 8:45 підсудний Грабчук вилив на спину і голову жертви 1 літр сірчаної кислоти і втік.

Після цього злочинці виїхали з Херсона.

Також читайте: Луценко заявив, що в справі Гандзюк можуть з'явитися нові підозрювані

За здійснення злочину вони отримали від замовника 4,5 тис. доларів.

Пізніше Торбін і Васянович вимагали й отримали від замовників ще 2 тис. доларів, щоб сховатися від правоохоронців.

Обвинувачені були затримані в серпні 2018 року, їм було інкриміновано заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

У квітні поточного року всі 5 підсудних визнали свою провину й уклали угоду зі слідством.

Суд затвердив угоди і призначив обвинуваченим узгоджені терміни тюремного ув'язнення нижче встановлених Кримінальним кодексом.

Так, Торбін засуджений до 6,5 років позбавлення волі, Грабчук - до 6 років, Васянович і Вишневський - до 4 років, а Горбунов - до 3 років в'язниці.

Крім того, із засуджених стягнуто 50,6 тис. гривень витрат на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130981
 
 
 Топ коментарі
 
да всем уже насрать на это, то было нужно для того, что Пороха топить...
странно, происходит убийство, а топят Президента, а не министра МВД, к примеру, или прокуратуру...
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Обратила внимание на сроки этим изуверам - 6 лет максимальный.Человека давно нет, над ним поиздевались как могли и за это отсидят всего 6 лет и могут за хорошее поведение еще и раньше выйти. Эти сроки ,которые устанавливают своими законами депутаты Рады обесценивают жизнь человека до плинтуса. Напоминаю, что за убийство собаки эти же депутаты проголосовали срок 8 лет. Жизнь украинца оценивается ниже чем жизнь животного.Это хоть кого-то возмущает кроме меня?
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грубо говоря, там за низашо 10 лет, а у нас за убийство от 3 до 6. збс правосудие...
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да всем уже насрать на это, то было нужно для того, что Пороха топить...
странно, происходит убийство, а топят Президента, а не министра МВД, к примеру, или прокуратуру...
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Более того - министр внутренних дел до сих пор на должности и вполне неплохо себя чувствует за заслуги на выборах. И даже убитый полицейскими 5-летний мальчик особо его позиции не пошатнул пока . . .
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Обратила внимание на сроки этим изуверам - 6 лет максимальный.Человека давно нет, над ним поиздевались как могли и за это отсидят всего 6 лет и могут за хорошее поведение еще и раньше выйти. Эти сроки ,которые устанавливают своими законами депутаты Рады обесценивают жизнь человека до плинтуса. Напоминаю, что за убийство собаки эти же депутаты проголосовали срок 8 лет. Жизнь украинца оценивается ниже чем жизнь животного.Это хоть кого-то возмущает кроме меня?
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да, у них нет статьи за преднамеренное убийство, поэтому и такой срок.
а вот почему нет конкретно этой статьи, это большой вопрос
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Когда это заказное убийство не стало преднамеренным. Убийство раз, преднамеренное два, групповое три. 6 лет. Вот в чем вопрос к президенту, к Раде, к бывшему президенту, к прокуратуре и к суду. Если цена жизни народа в Украине - 6 лет, то какая интересно цена жизни слуги народа?
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я о статье говорил, которую им инкриминировали
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Неправильно инкриминировали, нужна апеляция и жалоба на это судейское решение.
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грубо говоря, там за низашо 10 лет, а у нас за убийство от 3 до 6. збс правосудие...
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груповое убийство, по зарание придуманному плану в с сговоре. от 3 до 6 лет, серйозно?? Суд приговорил к различным тюремным срокам пять фигурантов дела об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 5079
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Там не вбивство, вона померла в лікарні, це інша стаття.
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пока она жива была, согласен. Но после ее смерти дело должны были переквалифицировать
З.Ы. вспомни как спалили Оксану Макар пацики. Краснощеку - пожизненное, Присяжнюку - пятнаха, Погосяну - вроде 12. И она была жива еще недли 2 кажись. А потом померла...
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Там була пряма спроба вбивства, а тут залякування, тяжкі тілесні. Але я теж думаю шо мало.
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Умисел різний, так. А отже і терміни різні
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тяжкие телесные, приведшие к смерти - это не убийство? може ещё "по неосторожности"? или "ненавмисне" как в случае с пьяными ментами, пристрелившими 5-летнего мальчика? П'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків - Цензор.НЕТ 9295
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...еще и "группой лиц по предварительному сговору"! что всегда есть отягчающее П'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків - Цензор.НЕТ 4825
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Кажу про кваліфікацію, тяжкие телесные, приведшие к смерти це одна стаття, вбивство це інша.
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а имя заказчика как-то (я прочел, что отдельное дело)... но ктооо?
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"Подозрение" Мангеру это чисто предвыборный прием от БПП чтоб бросить тень на "Батькивщину". Это поливание говном длится десятилетия. Бандиты к власти приходили разные. Но враг у них был всегда один - Тимошенко. Остальных можно купить/запугать/договориться (думаю щас этот процесс пытаются провернуть с Зеленским). Как результат избиратели проголосовали за клоуна, который просто стоял в сторонке.
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.....это ваши домыслы или вы читали материалы дела?......
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Нащо вони такою купою ходили, 5 чоловік аби вилляти 1 літр.
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Кто заказчик и почему он на свободе?
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Как? Стефанчука уже завалили стефанчуки?
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А к ним тоже уже интерес пропал . Пороха то уже завалили . В том же перечне : война и смерти на Донбассе , торговля на крови , зубожиння , плохие дороги , кумовство и своячество , ... .
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"Организатор считал, что публичная критика наносит вред его политической карьере.
Он привлек к преступлению помощника депутата Херсонского областного совета". Если была сделка со следствием, то эти люди должны быть известны. Почему же они нигде не фигурируют?
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зелебобинська шелупонь вперто продовжує називати замах вбивством
********** театральні ефекти
брали б приклад зі свого лідера: він не любить шоу вапше
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Что и тр.док.
Никаким Мангером там и не пахло -- чистый предвыборный угар ...

Если бы он был реально близок заказчику уже бы давно сидел и давал показания следствию .

А так -- прогнули исполнителя или заплатили бабосы , шобы оно пальцем указало на нужного "заказчика" , а терь прячут концы в воду столь быстрым приговором .
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Це угоди - договорняк. Інакше не мають доказів на організатора. Особисто моя думка, подібні угоди без перевірки показів на поліграфі - неприйнятними.
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да здравствует самый гуманный суд в мире....уря товарищи!!! в ********* за лайки и перепосты дают больше. а за резонансные преступления и не только дают на право и на лево всем без разбору по 20 лет и никак не меньше! и не церемонятся. всем по 20!!! чтобы никому обидно не было! (( скоро выпустят всёравно то по закону НАДЕНЬКИ. то амнистия. то выкупят...вот и вся история....((
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всего шесть лет за убийство ?????? Не будет толку в этой стране
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Великий ЗЕ молчит / и не только по этому поводу / значит одобрямс .
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За то Торнадовцам по показаниям сепаров и опущенцев влепили по полной
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Шесть лет за намереное убийство. Убийцы будут жить в комфорте в тюрьме и через три года выйдут на свободу. А овцы молча продолжают жевать траву.
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за убийство ОСОБО жестоким способом 6 лет ((((( напомню ЖЕРТВА 3.5 месяцев МУЧИЛАСЬ в постели от ожогов !!!!!
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Шестеро гнид воювали з однією жінкою! Що за падаль! Вона ж боролась за майбутнє Ураїни та її людей, а ви суки за що боролись?! Хоча я сумніваюсь що ви виродки взагалі розумієте для чого вас народили!
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Шоколадна судова рехформа в усій красі.Такі терміни за вбивство,бо думають що їх це ніколи не зачепить.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїП'ятьох фігурантів справи про вбивство Гандзюк засуджено до різних тюремних строків
 
 
 
 
 
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