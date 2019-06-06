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Все про:ВР (4917) коаліція (226) Парубій (1096)

 Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій

За словами спікера Верховної Ради, багато депутатів і навіть цілі фракції де-факто виходили з коаліції, але не писали при цьому заяву про вихід, а отже, формально залишаються в її складі.

Про це Андрій Парубій заявив у коментарі "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій стверджує, що передав до Конституційного суду список депутатів, які станом на 21 травня входили до парламентської коаліції. За його словами, коаліція на момент заяви про розпуск була, а отже розпуск був незаконним.

"На цей момент у коаліції було 227 депутатів", – відповів Парубій.

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За його словами у 2014 році до коаліції входило 302 народних депутатів, з того часу з неї виходили як фракції так і окремі народні депутати, але не всі з народних обранців подавали заяви про вихід з коаліції, тож формально досі є членами парламентської більшості.

"Ви дуже здивується, коли побачите, які прізвища є в цьому списку, але це факт. Заяви про вихід вони не написали", – сказав Парубій.

Зазначимо, що коаліція має нараховувати мінімум 226 депутатів.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130979
 
   
 Топ коментарі
 
для человека со справкой ---- Какалицию создают фракции ,а не депутаты,и это недоразумение корчит из себя спикера Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 2307
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тебя юродовый к уголовной ответственности за подтасовку голосования.....
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Игрь Валерич сказал дефолт...значит дефолт!))))
Раду распустить...
Перед Пу на коленях извинится...
Репарациии выплатить ДыРе...
Патриотам тюрьмы...лохам дефолт!

Да прибудет с вами ЗЕ....
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упс, как там говорилось, если нарушу, то уйду?))
ну-ну, слове преЗедента не стоит, ровным счетом, ничего.
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Независимого президента у нас нет!
ЗЕ это гарсон Игрь Валерича...
Как он гражданин Израиля скажет...так и будет
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По факту Украина это временный актив ИВ...
И он из него выжмет ВСЕ!!!)))
а вы лохкопеды ему в этом не помеха...
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а скоко он купил на украденные у нас деньги в штатах - смотрю а шо прикольно - второй лазаренко будет
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В штатах все под арестом...
У ФБР много вопросов)))
Там за неуплату налогов могут и на стульчик посадить...
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Дык, коалиция существует до сих пор, раз ВР принимает решения. Вон как справно фсе хотелки зебло по писте пустили.
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Комплекси далекого дитинства. Ображене самолюбство. Відсутність іграшок, які у інших були. Так поспішав одноосібно "порушити", що з нетерплячки навіть не поцікавився, як з тою коаліцією є насправді.
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Игрь Валерич сказал дефолт...значит дефолт!))))
Раду распустить...
Перед Пу на коленях извинится...
Репарациии выплатить ДыРе...
Патриотам тюрьмы...лохам дефолт!

Да прибудет с вами ЗЕ....
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тебя юродовый к уголовной ответственности за подтасовку голосования.....
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Мокша может повеситься перед своим рашатудей. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 4171
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....а ты заяву официальную на него накатай и докажи в суде......а не докажешь - 383 статья тебе в плечи..
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Формально Украина идет к стандартам ЕС,а на деле стоим на месте
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если не знаешь как - действуй по закону - как это делал Порох ,даже в самые тяжелые времена - универсальный рецепт
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У нас идет откат в сторону РАБсии семимильными шагами...
Говорить можно все что угодно...
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А по факту ЗЕ затмит Батю...
БАТЯ был зашуганым наивным олигофреном!
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отож синку - не чего нарушать закон - когда в отставку пойдешь ? - обещал - ВЫПОЛНЯЙ
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Цю Зраду треба люструвати по плану який приписали Савченко))
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Думу свою люстрируй для начала херой мокшанский. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 9541
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Тут мы с вами полностью согласны, но только вот вы лучше скажите, когда пан Зеленский выполнит свое обещание немедленно сложить с себя полномочия Президента в случае нарушения им самим закона, а в данном случае Конституции?!
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Зеленський нічого не "нарушив", А Парубій - бреше. Воно за це відповість?
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Конечно ответит, мы же живем при самом честном преЗеденте и на Парубия если он виноват обязательно заведут уголовное дело, отправят в суд набранный из новых людей (сотрудников 95 квартала), потом посадять на мильен лет. Или НЕ?!
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Правильно. Даже почтальон Печкин знал что документы быть обязаны! А зебилам как известно закон не писан. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 3882
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для человека со справкой ---- Какалицию создают фракции ,а не депутаты,и это недоразумение корчит из себя спикера Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 2307
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мокша, за легитимного пуКина лучше расскажи. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 2723
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Конституционный суд поэтому поводу уже давал разъяснения, и они не совпадают с твоим высером.
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не ПИпи.....до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. ,......убежали из одной какалиции прибежали в другую и стало больше ? Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій - Цензор.НЕТ 8716
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Спроси у конституционного суда. Онвсе-таки конституционный суд имеет право трактовать конституцию, ане Roman Rjevskiy, и даже не преЗЮдент.
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вы не хотите понять одного ,вы хоть в жопы себе горилки по наливайте , вы к корыту уже не придете , увидели это с Петей ,увидите и на других выборах,кролики и соя никто ,и зовут вас никак ,в морг значит в морг Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій - Цензор.НЕТ 4590
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Когда у зелебобиков не хватает аргументов, начинается пролетарский понос?
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Так ее и создали фракции, еще в 21.11.2014 году - с тех пор она юридически непрерывно существовала до 17 мая 2019 года.
Это как предприятие (юридическое лицо) - условия для его открытия формально выполнили, а дальше "хоть трава не расти" и оно может хоть без единого сотрудника существовать (юридически)
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Можно ли считать Парубия Титаном Мысли? И это ПРи Слепых Трастах,Ротердамах и Панамах...?
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Что из перечисленного поламал Зебоба? Ничего? Ну и ладно, ведь зебилам до сраки. А нам до сраки зебилы. Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий - Цензор.НЕТ 439
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Конституция Украины, статья 90 (цитата):
"Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України"

И всё! Точка! Не имеет никакого значения есть или нет в этот момент коалиция.
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"Единожды солгавший, кто ж тебе поверит" (о Вазелине Шестом-капитулянте).
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у него в отличии от тебя есть доказательства - так шо страдай молча
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У Парубія є головний доказ, це справка олігофрена (в буцегарню не попаде). Розпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій - Цензор.НЕТ 6586
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Роспуск Рады законный и справедливый а на зоне вас будет 227
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Соя вже два тижні цеглой кладе - Зелєнский нєправільний, Порошенко лігітімний))
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а тебе видно нравиться как он предает Украину ?
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С позапрошлым гарантом было такое же. Рассосалось...
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Відчайдушні конвульсії з метою продержатись біля корита! Люди, воно ж вам сцить межи очі, бреше, бризкаючи слиною. І порохолизи підхоплюють ту брехню, шалено виючи... Ви не бачите, оті порлубії роблять смішною Україну.
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Труп уже три роки як похований, але свідоцтво про смерть "загубилося" десь в інстанціях і не було видане родичам, щоб не платити їм допомогу на поховання.
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Шота Жертва Логопедов шибко разволновался - видать ещё не обзавёлся билетом в ВИП-вагон, прицепленный к паровозу, шо гарантированно въедет в следующую Раду. В коменданты, канешна, возьмут, но только не на майдан, а в общественный туалет - а оно ж не хочется там заплетающимся в зубах языком объявлять «Занято!».
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"По его словам, в 2014 году в коалицию входило 302 народных депутата. С тех пор из нее выходили как фракции, так и отдельные нардепы. Но при этом не все народные избранники подавали заявления о выходе из коалиции, так что формально они до сих пор являются членами парламентского большинства"

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Если вышла фракция,то там только шорох может остаться.
Коалиция формируется исключительно из фракций.
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У вас свиней рейтинга - 4 % , но возле корыта сытнее .
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Правильно пише Парубій. До коаліції можуть належати не тільки фракційні депутати, але й окремі депутатські групи або навіть депутати-"одиночки". Хоча, взагалі те мусить вирішувати КС.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозпуск Ради - незаконний, в коаліції було 227 депутатів, - Парубій
 
 
 
 
 
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