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Все про:геноцид (86) депортація (180) Литва (431) кримські татари (1348)

 Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар

Литовський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу в 1944 році, а також незаконну окупацію та анексію українського Криму в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Сейм визнав злочини, скоєні Радянським Союзом проти кримських татар у 1944 році, закликав міжнародну спільноту виявити солідарність із кримськими татарами і продовжити політику невизнання кримської окупації та анексії Російською Федерацією у 2014 році", – зазначили в Сеймі.

Резолюцію підтримало 77 депутатів, один утримався.

"Сейм засудив знищення та депортацію кримськотатарського народу, яку спланував і здійснив тоталітарний радянський режим у 1944 році, із його батьківщини – Кримського півострова – у безлюдні райони Середньої Азії, унаслідок чого більшість депортованих кримських татар загинула від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт", – ідеться в повідомленні.

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Резолюція засуджує незаконну окупацію та анексію українського Криму 2014 року, дискримінацію цивільного населення і кримських татар за ознакою мови, культури, релігії та національності, а також скасування кримськотатарського самоврядування.

У 1944 році радянська влада примусово вивезла з Криму до Узбекистану, Казахстану і Таджикистану понад 180 тис. осіб.

У листопаді 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130974
 
   
 Топ коментарі
 
Щиро дякую Литві за підтримку
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Лайк от Бандеровцев, Лесные Братья
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З 1921 по 1991 рік Україна була окупована росіянами. І це вже слід визначити законодавчо. Бо інакше Україну, як складову СССР так само можна буде звинувачувати у російських злочинах.
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Ми тільки з 1939 під окупацією, нам трохи повезло. Сейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 4907
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Що таке 22 січня 1919 року не думаю, що треба пояснювати...там також була окупація...але ж звичайно, що зовсім інша...Голодоморів там ніхто не робив...
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От от, а з січня до грудня 1919 встигли пересваритись геть.
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Тут не все однозначно, адже Україна не є правонаступницею СССР.
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Конституційний Суд України здійснював тлумачення окремих положень Конституції та Законів України в частині правонаступництва. Ці норми визначають Україну правонаступницею Української РСР та, частково, СРСР....але не УНР...
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Москаля пристрелили? А напиши щось по новороські?
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Не обращайте внимание на ТРОЛЛЕЙ, а тем более не вступайте с ними в полемику! Поскольку их работа-вызвать у вас сомнение, возмутить вас, сделать пассивным и безразличным, это как минимум, а максимум - сбить с толку, или переубедить вас в чем то. Однако подобного рода особи используют методы применявшиеся еще Геббельсом во времена 2МВ, а именно: манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий. Воспринимайте их спокойно, как неизбежное зло, как спам. А так же как происки враждебного соседнего государства. Не поддавайтесь на провокации! Осведомлен-значит вооружен! Желательно помечайте таких особей как ТРОЛЛЬ, а судя по их "содержательным" высерам - это кацапский ТРОЛЛЬ!
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Та його зараз змиють, просто давно таких придурків не було, в 2014 таких було багато, певне прибили їх трохи.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСейм Литви визнав геноцидом депортацію кримських татар
 
 
 
 
 
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