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 Політика України
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Все про:Зеленський (1611) плагіат (22) Клімкін (1408)

 Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези"

Ситуація зі збігом фрагментів виступів президента Володимира Зеленського і колишнього глави держави Петра Порошенка є свідченням послідовності зовнішньополітичного курсу України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи ідентичність фрагментів у виступах Зеленського й Порошенка про те, що вступ України до Європейського Союзу призведе до "смерті російського імперського проекту".

Зокрема, глава МЗС назвав ідентичність фрагментів у виступах Зеленського та Порошенка "комічною історією".

"Як-то кажуть, багато галасу з нічого. Щоправда, не шекспірівських масштабів. Базові тези дійсно були підготовлені в МЗС. Деякі з них озвучувалися попереднім президентом Петром Порошенком під час Дня Європи", - заявив Клімкін.

За його словами, друзям та партнерам України було важливо почути ці ключові тези, особливо під час першого візиту Зеленського до Брюсселя, тому їх було включено до пакету пропозицій, надісланих до Адміністрації президента.

Дивіться також: "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі. ВIДЕО

"Але потім підготовлені МЗС тези були озвучені на з'їзді партії "Європейська солідарність", - додав Клімкін.

За його словами, "можна було б пишатися тим, що позиція МЗС користується таким попитом".

"І це не дивно, адже вони відповідають основоположним принципам нашої євроінтеграції. Підготовлені МЗС тези - це не просто сигнали. Це засадничі позиції України щодо протидії російській агресії та інтеграції до ЄС та НАТО. А "плагіат" з підготовлених МЗС тез є якраз свідченням послідовності зовнішньополітичного курсу нашої держави", - сказав міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.

В АП заявили, що це диверсія: Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130973
 
   
 Топ коментарі
 
да, красиво отшил - не плагиат а последовательность внешнеполитического курса Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези" - Цензор.НЕТ 8415
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Почули вже ключові тезиси,і від ЗЄ, і від його нового обличчя в Мінську.
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Зеленський в Брюсселі сказав все правильно.
Лахинськіх пастухів ковбасить.
Це добре.


А от у Мінську дєдушка Кучмо, і по совмєстітєльству тесть Пінчука , споров якусь маячню.
Це погано.
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просто зеленскому не ту бумажку дали
щас другую зачитает в которой мир труд май с РФ
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да, красиво отшил - не плагиат а последовательность внешнеполитического курса Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези" - Цензор.НЕТ 8415
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посмиявся Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы" - Цензор.НЕТ 3046 Дужедякула-неплохо так звучит

🇺🇦Anele‏ @takidaya 4 ч.4 часа назад

О, Дужедякула щось написав. Вова, а з яким таким "офіціальним візитом до Брюселю" поїхала Лєнка в кєдах? І ти ще не писав, що "Порошенко поскручував у літаку ручки з сантехніки та кнопки з крісел, забрав посуд, серветки та кисневі маски". Шо ти чекаєш, пиши, нарід жде.
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Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы" - Цензор.НЕТ 8079bamr‏ @bamr69 11 ч.11 часов назад
Что обсуждали в Минске

Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы" - Цензор.НЕТ 5640

Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы" - Цензор.НЕТ 8079 bamr‏ @bamr69 10 ч.10 часов назад
Почитайте что пишут из Донецка. И это всего лишь несколько дней правления Зе .

Климкин заявил, что речь Зеленского в Брюсселе доказывает последовательность внешней политики: "Партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы" - Цензор.НЕТ 3272
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Антон Комаров
11 хв. ·
На страниці "Адміністрація президента" з вчора з 16:00 до 23:00 лайков збільшилось на 180 тисяч
Это те люди, что про ботофермы рассказывали

Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези" - Цензор.НЕТ 3332
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кінець епохи бідності:

Конституционный Суд Украины удовлетворил конституционную жалобу «Запорожского завода ферросплавов» Игоря Коломойского, признав не отвечающими основному закону положения п.13 ч.1 ст.17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», который позволял детективам бюро признавать недействительными коррупционные сделки через суд.
Об этом сообщает «БизнесЦензор» со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
«Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона «О НАБУ», по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки», - сообщил источник.
«Это влияет на все такие сделки. В частности, «Запорожского завода ферросплавов» и «Укрнафты», - добавил собеседник.
https://hvylya.net/news/digest/ks-otmenil-pobedy-nabu-v-sudah-na-5-mlrd-po-isku-zavoda-kolomojskogo-smi.html
ну шо лахі,прокоментуйте
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Да нармально все в Брсселе, я думал будет хуже. Тут другой вопрос, пусть Зеленский даст обьяснение народу про демарш Кучмы в Минске, где он наобещал уступок кацапам а те поводили ему членом по губам...
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Зе-билы, в шахматах это называется Цугцванг
(почитайте в Википедии - поднимите свою образованность)

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Провокация! Провокация!
Без объявления войны шпионы Порошенко со свойственной им подлостью всунули в текст выступления Владимира Зеленского УМНЫЕ СЛОВА.
Тем самым подонки пытались сбить молодого политика с толку и разрушить его ментальное и идеологическое единство со стержневым электоратом.
К счастью, врожденный артистизм Владимира Александровича в сочетании с его легкой придурковатостью удержали ситуацию от полного краха.
Виновные будет найдены и сурово наказаны девятью месяцами просмотра 95 квартала.

***
Ви тільки замисліться, як ці шакаладні падонґи над зєлечкою цинічно позбиткувалися!
Да єто вжє не ЗЕрада, а ЗЕрадіща!
Ажтрисёт. ВьіЗжєчь кальоньім ЗЕлезом! До сідьмова коліна! Ко-ко-ко-курлы-курлы...(c)

Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези" - Цензор.НЕТ 6770
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То что зебил говорит словами Петра Алексеевича это еще ничего не значит. Ессесна они пуйлу не сдадут Украину. Как же ее грабить в случае капитуляции. Абсолютный плагиат слов это тому подтверждение...
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Климкин таки дипломат...Красиво вырулил Клімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези" - Цензор.НЕТ 4690
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В сухом остатке : МИД подготовил тезисьі для вьіступления президента Украиньі в Брюсселе , гражданин Порошенко их приватизировал , по старой привьічке времен фабрики Карла Маркса , и озвучил на сьезде своей карманной "новой" партии. Потом "посол" Арьев раздул скандал и понеслись вразнос порохоботьі !
Я так понял Климкина...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлімкін заявив, що промова Зеленського в Брюсселі доводить послідовність зовнішньої політики: "Партнерам України було важливо почути ці ключові тези"
 
 
 
 
 
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