EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2036  45
Все про:ВР (4917) Батьківщина (325)

 Нардеп Рибчинський вийшов з "Волі народу" і вступив до "Батьківщини"

Народний депутат України Євген Рибчинський вийшов зі складу депутатської групи "Воля народу" і вступив до лав фракції "Батьківщина".

Відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради Андрій Парубій на пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після виходу Рибчинського у "Волі народу" залишається 17 народних депутатів. Згідно із законодавством, Парубій може оголосити про розпуск групи у зв'язку з тим, що в її складі менше 19 осіб.

Кількість нардепів у "Батьківщині" тепер становить 21.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Недава залишив фракцію БПП

Рибчинський пройшов до парламенту за мажоритарним округом №211 (Київ), до членства у "Волі народу" приблизно рік перебував у фракції "Блок Петра Порошенка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130971
 
 
 Топ коментарі
 
Вот для этого и нужен закон об отзыве дупутан, шоб не бегали по партиям
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ви таки будете сміятися, але Рибчинський приг-приг до Тюльки
 показати весь коментар
 
у юльки цены меньше стали на депутатские места видать
 показати весь коментар
 
 
и сказал такова воля народа чтобы я вступил в батькивщину
 показати весь коментар
 
Вот для этого и нужен закон об отзыве дупутан, шоб не бегали по партиям
 показати весь коментар
 
 
он мажоритарщик, может приходить и уходить. мажоритарку нахрен отменять нужно, остальное потом.
 показати весь коментар
 
 
не успел выйти и сразу наступил, прямо в лифте. Абама чмо.
 показати весь коментар
 
Так это жу мажоритарщик !!!
Мажоритарку отменят и не будет никаких "Воль народу" или "Возражений" ... Бо это не партии , а фрикции !
Нужно вернуть к партиям право на создание блоков под выборы и всё будет ОК .
Поправки 2004 года , отмененные звероящуром Ибуковичем были куда лучше , чем даже большинство проектов по т.н. "открытым списькам" ...
90% самых развитых стран имеют не "открытые списьки" , не мажоритарку , а обсолютно пропорциональную систему , аналогичную той , какая была принята в 2004 году . Только с разницей в том , что номера в "закрытых списках" определяли не партейные вожди и даже не съезды-слёты (пионэроффф) , а тайного голосование-праймериз среди членов партий .
Это лучше любого открытого списка для ленивого выборця .

Бо праймериз внутри партии даёт существенное преимущество реальным , а не фиктивным партиям , созданным под президента и пахана . Даёт преимущество рядовым , но активным членам общества с выраженной гражданской позицией .
А т.н. "электоральное болото" может влиять исключительно на целую партию но никак не на её список !

В Украине эту систему внедрить гораздо проще , чем закон про "открытые списьки" . И она в 10 раз более очевидная и понятная для простых граждан , не знакомых с математической статистикой !
 показати весь коментар
 
 
Як казали в дитинстві: "Завжди ти в щось вступиш, то в лайно, то в партію" Нардеп Рибчинський вийшов з "Волі народу" і вступив до "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 1962
 показати весь коментар
 
 
они как в том мультике про осла - "входит и выходит - замечательно выходит"...
 показати весь коментар
 
 
а вот если б был закон о том, что на горбу какой парии пришел с такой должен и уйти...
а переходишь - вон выходишь, а на это место другой штык найдется из списка партии
а мажоритарщик...так ваще - сиди и не дергайся... а то округ останется без депутата, если будешь метаться...
как то так!
а то действительно - входит и выходит
 показати весь коментар
 
 
мечется рыг, не знает куда приткнуться.
 показати весь коментар
 
 
У нього доволі таке нове обличчя, та й не вечір іще.
 показати весь коментар
 
 
и он уже успел продуктивно поторговать этой новой мордой.
 показати весь коментар
 
Флюгер, чи мудра людина? А навіщо він зараз Юлі потрібний? Бабла багато має, чи не пожаліє для Юлі багато бабла?
 показати весь коментар
 
 
ходила б так рыба на прикормку,как эти сволочи
 показати весь коментар
 
 
Пошел процесс брожения гавна по полит сосудам дерьма
 показати весь коментар
 
 
Скільки ж разів воно "вступало"?!
Смердить напевно добряче!
🤣
 показати весь коментар
 
 
Дихлофос

В сети разгорелась дискуссия вокруг поста нардепа Евгения Рыбчинского, в котором тот обвинил население "ЛНР" в сепаратизме. "Мне безразлично, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится у меня на кухне, это не значит, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч джавелинов, конечно", - написал народный избранник в "Фейсбуке". Позже этот пост был удален, а личную страницу Рыбчинского, по словам его пресс-службы, было заблокировано. Впрочем, тема пошла в массы.
 показати весь коментар
 
 
Круговорот говна в коллекторе! Почему-то не удивлён, что последний цикл заканчивается у бабы Йули!
 показати весь коментар
 
После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе менее 19 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3130971
Так если это хайло вышло и осталось 17 казлин, то чего дурак со справкой не разгонял их, когда было 18？ или ему не ведомо, что 18 уже меньше чем 19？
Писец полный, но рыгосоевым рада нравится, разгонять ее нельзя.
Я промолчу, шо ТРИ года калолиции небыло, та то такое, пэтьке можно же нарушать конституцию
 показати весь коментар
 
 
А в Конституционном суде на рассмотрении лежат списки гораздо больше 226 депутатов членов коалиции из БПП , Нар-фронта и большого количества внефракционных депутатов что допускается Законом Конституции о формировании коалиции.
 показати весь коментар
 
и где на эти списки посмотреть можно? может оказаться, что многие в списке даже и не подозревают об этом
 показати весь коментар
 
 
Да рыбные места уже все расхватали…
🤔
 показати весь коментар
 
Може хтось підкаже Парубію що 18 теж менше 19.
 показати весь коментар
 
 
у Парубія своя математика..Неевклідова..

і там перед цифрою 19 можуть випасти будь які карти...
 показати весь коментар
 
 
И этому запишут в личное дело - "склонен к предательству" !
 показати весь коментар
 
 
В БПП хозяин скупился на премии и Женя перешел в "Волю", где каждый месяц платили по двадцать штук зелени. Может там ставки понизили, а может в Юлиной команде больше дают.
 показати весь коментар
 
 
ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ-ВСТУПИЛ-ВЫШЕЛ... Романтика, мля... Нардеп Рибчинський вийшов з "Волі народу" і вступив до "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 6994
 показати весь коментар
 
От перекладывания говна из одного горшка в другой вонь из комнаты не уйдет.
 показати весь коментар
 
Рибчинський поплив до Тюльки.
Якась іхтіо-метушня...
 показати весь коментар
 
 
Метушня Рибчинського не дивує, дивує " неразборчивость в связях " ЮВТ. Взять к себе ЭТО?
 показати весь коментар
 
Что нам нужно из етого еще вывести урок кто еще не понял, что вся ета мерзота у власти и в правительстве все говно одного замеса. А нам впаривают типо они из разных партий и имеют разные взгляды. А они всего навсего имеют только нас.
 показати весь коментар
 
 
Заплатили продажной шкуре, вот сенсация епт!
 показати весь коментар
 
Очередная проститутка. Уже не интересно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Рибчинський вийшов з "Волі народу" і вступив до "Батьківщини"
 
 
 
 
 
 вгору